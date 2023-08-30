Mahir, Heval ve Şenol İzmir’e fena çöktü!

İzmir'de CHP ve ağırlıkta olduğu yerel yönetimlerin patronu, 10 yıl dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ydu. Şu anki Başkan Tunç Soyer, onun bıraktığı boşluğu bir türlü dolduramadı.

O yüzden ilk başlarda Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'in patronluğuna soyundu. Ancak o da kurultayda parti delegelerinden çizik yiyip devre dışı kaldı.

SOYER DE ELLERİNDE

Soyer, son 1-2 yıldır İzmir'de CHP ve yerel yönetimlerin patronu olmuş gibi gözükse de işin gerçeği öyle değil. Çünkü Soyer, kendi şovuna bakan biri. Bu yüzden örgütlenme, kadrolaşma gibi konularla çok ilgilenmiyor. İşte Soyer, böyle bir boşluk bırakınca İzmir siyasetine yeni bir ekip musallat oldu. O ekibin başında da İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yer alıyor. Bu ekip, Soyer'e de istediklerini yaptırıyor. Ayrıca, Büyükşehir'in İZBETON'a aktardığı yüz milyonlarca liralık kaynağı da bu iş için kullanıyorlar.

KOOPERATİF ATAĞI

Bu ekibin ilk palazlanması, Büyükşehir'in kentsel dönüşüm işini ele geçirmeleri ile başladı.

Önce Soyer'e belediyenin bu alandaki yetkisini İZBETON'a devrettirdiler. Ardından Kaya, bu işi Örnekköy'de Polat ve kendisinin kankası Aslanoğlu'na, Gaziemir'de de yine Polat'ın en yakın arkadaşı Serdar Deniz'e pas etti... Böylece yeni bir para kaynağı daha buldular. Bu ekibin asıl büyük hamlesi, 8 ay önce Aslanoğlu'nun il başkanlığına atanması ile oldu. Soyer'in il başkanlığı için gönlünde yatan asıl isim, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın'dı... Ancak Kaya ve Polat'ın el altından kulisleriyle bu yarışta Soyer'in de karşı çıkmadığı Aslanoğlu'nu öne geçirdi.

O dönem Aydın hakkında dolaşıma sokulan FETÖ iddialarının arkasından bile bu ekip çıkarsa şaşırmam.

Aslanoğlu'nun İl Başkanlığına atanmasının ardından Polat'ın adeta yürüşüşü bile değişti. Sağa sola posta koymaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için "O'nu belediye başkanlığına elinden tutup ben getirdim, indirmesini de bilirim" gibi abuk sözler söylemeye başladı. O kadar ileri gitti ki, en son Başkan Erdoğan'a ağzından tükürükler saçarak hakaret etmeye bile çalıştı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

İşte İzmir'e çöken bu ekip, Büyükşehir ve İZBETON'un gücüyle CHP'nin sona eren ilçe kongrelerinde de önemli bir ağırlık kazandı. İlçelerin çok büyük bir bölümünde istedikleri isimleri, başkan seçtirdiler. 16 Eylül'deki il kongresinde de büyük bir ihtimalle Aslanoğlu'nu seçtirecekler. Ardından ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde etkin olmak isteyecekler. Bu ekibin İzmir'e çöküşünün tamamlanmasına dur diyebilecek şu an sadece bir kişi var. O da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası değil. Kılıçdaroğlu, bu ekibin İzmir'de aşırı güçlenmesine karşı il kongresi üzerinden bir işaret vererek hamle yapabilir. Kılıçdaroğlu, koltuğunu koruma derdine düşüp İzmir'i ihmal ederse, bu ekibin İzmir'e çökme hamlesi tamamlanmış olur.