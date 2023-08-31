CHP’de Ulaş Polat’tan başka adam yok mu?

CHP'de İzmir Milletvekili Mahir Polat, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın oluşturduğu üçlünün Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de istedikleri gibi yönlendirerek adeta İzmir'e çöktüğünü yazdık. Ayrıca bir gün önce de Mahir Polat'ın Gaziemir'de milyarlık rant getiren bir imar planının belediyelerde kabul edilmesi için müşterisi olan grupla CHP'li başkanlar arasında köprü kurduğu yönünde kulislerde konuşulan iddiaları da kaleme aldık.



ADETA ÇÖREKLENMİŞ BİR HALDE

İşte İzmir'e çökme ve rant iddiaları derken bu ikisinin kesiştiği çok önemli bir ayrıntı dikkatimizi çekti. O da şu... Mahir Polat'ın avukat kardeşi İbrahim Ulaş Polat, neden 5 yıldır aralıksız Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nda görev alıyor? Belediyede iktidar olan CHP'de burada görev yapacak liyakatta başka meclis üyesi yok mu da Ulaş Bey, milyarlarca liralık işlerin görüşüldüğü bu kritik komisyona demir atmış vaziyette?

Üstelik kendisinin Gaziemir'deki söz konusu imar planının onaylanması için de cansiperane uğraştığı öne sürülüyor. CHP'de seçim dönemlerinde dağ taş demeden partisi için çalışanlar, musluğun başına oturma zamanı geldiğinde neden hep aynı isimlerin tercih edildiğini mutlaka sorgulamalı?

Tabii, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da...



CHP'li vekillere yakışmadı...

CHP'nin İzmir milletvekillerinin hiçbirisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katılmamasının izahı olamaz.

Atatürk'ün kurduğu partinin vekilleri, gidip böyle şanlı bir zaferin yıldönümünde O'na bir çelenk sunmayı bile çok gördü. Oysa oraya gitmeyen milletvekillerinden Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Ednan Arslan, öğleden sonra havalimanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya koşa koşa gitti. Havalimanından gelen fotoğraflarda Mahir Polat'ın sürekli sırıtışı özellikle dikkat çekiyordu. Bunlar bir de Türkiye'de ulusal bayram ve kutlamaların yasaklanmak ve unutturulmak istendiği yalanını söyler dururlar ama partilerinin kurucusu Atatürk'ü ve milli bayramları en önce bunlar unuturlar. Ne diyelim, yazıklar olsun



Açıkla o zaman Ümit Hoca!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özlale, ülke siyaseti için değerli bulduğumuz isimlerden biri.

Ancak, son yaptığı çıkışı yarım bırakması olmadı. Özlale, İyi Parti'den ayrıldıktan sonra bariz bir şekilde eski partisi CHP'ye göz kırpan İzmir eski Milletvekili Aytun Çıray'ın Meral Akşener'in masadan kalktığı günün akşamında söyledikleriyle ilgili ortaya bir laf attı.



KONUŞTU, DEVAMINI GETİRMEDİ

Canlı yayına bağlanıp "2 Mart gecesi 6'lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı.Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz.

Partime bağlı olmanın sorumluluğu ile o toplantıda nelerin önerildiğini söylemem" diye konuştu. Ancak gerisini getiremedi.

Neden susuyorsun hocam? Açıkla da bilelim kimin ne olduğunu... Eğer açıklamayacaksan da niye konuşuyorsun Hocam?

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