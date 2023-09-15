Suphi, Soyer’e operasyon mu çekiyor yoksa bir kahraman mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları için kooperatif görüntüsü altında uyguladığı model, Başkan Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın başını çok ağrıttı ve ağrıtmaya da devam edecek.

Nasıl ağrıtmasın ki? "Düzen", baştan yanlış ve kanunların arkasından dolanmaya yönelik oluşturuldu...

Önce Belediye, Bakanlar Kurulu'ndan aldığı kentsel dönüşüm yetkisini kendi şirketi İZBETON'a devrediyor... İZBETON da aldığı işi, Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın ahbabı olan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gibi iş insanlarına kurdurduğu kooperatiflere alt yüklenici olarak pas ediyor. Yani bal gibi, kooperatif görünümlü bir anonim şirkete bu iş ihalesiz bir şekilde veriliyor.



SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

İşte, böyle sakat bir modelle başlanan Örnekköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının 3. etabı, eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlendi.

Üstelik burayı mühürleten de Belediyenin imar ve planlamadan sorumlu olan Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Suphi Şahin'e bağlı kentsel dönüşüm dairesi oldu. Yani belediyenin kendisinin yaptırdığı inşaatı, yine Şahin yönetimindeki belediye personeli durdurdu. Şimdi işin içinden çıkılamıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu durumu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Daha bu süreç devam ederken şimdi yeni bir bomba patladı.



"DEVRE ONAYIMIZ YOK"

Bakanlık, belediyeden meclis kararlarıyla birlikte; encümen onayı, devir işlemleri ve protokollere ilişkin imzalı resmi evrakları da istedi. Şahin imzalı cevap yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Hani belediyenin bu işi İZBETON üzerinden ihalesiz bir şekilde kooperatif gibi görünen ama aslında anonim şirketten farkı olmayan yapılara devrettiğini söylüyoruz ya... İşte Şahin imzalı yazıda da tam da buranın üzerine basıldı. Yazıda, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanlarında ihale ya da yetki devri yaptığının altı çizildi. İZBETON'a meclis kararıyla yetki verildiği, protokol yapıldığı vurgulanırken "Mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu imar adalarında devam eden yapım etapları kapsamında herhangi bir alt taşeron onayı ve devir işlemi tesis edilmemiştir" ifadesi kullanıldı.



"KURULAN DÜZENE SAHİP ÇIKILMADI"

Yani belediyenin resmi yazısında İZBETON'dan sonrasındaki bölümde yer alan kooperatif, taşeron şirket, müteahhit sistemi ya da inşaatlarda kullanılacak malzemeleri veren şirketlere ilişkin Soyer, Kaya ve Aslanoğlu gibi isimler tarafından kurulan "düzene" sahip çıkılmadı.

Adeta "Bu isimler kendi kafasına göre iş yapıyor" demeye getirildi. Böylece Soyer'in "Türkiye'ye örnek oldu" dediği kentsel dönüşüm modeli bir kez daha yerle bir edilmiş oldu. Peki Suphi Şahin, ne yapıyor? Soyer ve Kaya'ya operasyon mu çekiyor yoksa inşaattaki eksikliği tespit ettirip mühürlettirerek ve ardından da bu yazıyla Soyer ve ekibi tarafından kurulan "tartışmalı düzene" sahip çıkmayarak kahramanlık mı yapıyor? Bizce ikincisi...

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