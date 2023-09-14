İzmir’de başkan olmak için illa mason mu olmak gerekiyor?

İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Prof. Dr. Ümit Özlale'nin de şu anki Başkan Tunç Soyer gibi mason olduğuna yönelik basında yer alan iddiaları dün bu köşede irdeledik. Dediğimiz gibi bununla ilgili tek bir kanıt sunulmadan ortaya atılan iddialar, belki de Özlale'nin önünü kesmek için bilinçli bir şekilde ortaya atıldı.

Oluşturulan gizem, masonlukla ilgili yazılan çizilenlerin ilgi çekmesini sağlıyor.

Bizim yazımız da yankı buldu. Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticiler arasında mason olduğu iddia edilen bazı isimlerle ilgili liste gönderenler bile oldu.



KOCAOĞLU DA MASONMUŞ!

Bu yazımızın ardından İzmir'de mason camiasını yakından tanıyan bir isimle görüştük. Tanıklığına güvendiğim bu isim, öyle şeyler anlattı ki... Örneğin, Fransız Riti'ne bağlı Özgür Masonlar Büyük Locası'na bağlı Soyer'den önce İzmir'i 3 dönem yani 15 yıl boyunca yöneten Aziz Kocaoğlu da meğer masonmuş. Belediye başkanı olmadan önce Koç Holding'in markası Arçelik'in bayiliğini yapan ve esnaf olan Kocaoğlu, belediye başkanı olmadan önce İskoç Riti'ne bağlı Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın Alsancak'taki gizemli binasına çok gelip gidiyormuş.

Başkanken fırsat bulamadığı için buraya daha az geldiği belirtilen Kocaoğlu, 2019'dan sonra ayrıldığı emeklilik sürecinde 'İzmir Vadi' olarak adlandırılan bu binaya tekrar gidiyor mudur bilemiyoruz.

Gidiyorsa kendi bileceği iş, buna kimse karışamaz... Ayrıca Kocaoğlu'nun mason olduğu iddiası Hürol Taşdelen'in kaleme aldığı "Türkiye'de Mason Tarikatı" isimli kitapta da yer alıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Eğer Kocaoğlu da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak isterse, köşemiz kendisine açık.



VEKİLLER DE BULUNUYOR

Öte yandan görüştüğümüz söz konusu isim, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da Alsancak'taki Büyük Vadi'de sık sık görüldüğünü anlattı ancak onların isimleri şimdilik bizde saklı kalsın. Bu arada Kocaoğlu'ndan sonra gelen Soyer'in de mason olduğu göz önüne alındığında şu soruyu gündeme getirmek yerinde olur: İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için illa ki, mason mu olmak gerekiyor?



CHP'de blok liste skandal olur

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve onun parti içindeki operasyonlarını yürüten İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İl Başkanlığı'na Şenol Aslanoğlu'nun atanmasını sağladı. Şimdi önümüzdeki Cumartesi günü il kongresi var.

Bu ekip Aslanoğlu'nu kongrede de seçtirmek istiyor. Soyer'in gücünü arkasına alan Aslanoğlu ve Kaya, öyle anlaşılıyor ki, seçimin muhaliflere yönetim kurulu üyesi ve kurultay delegesi olabilme imkanı verecek çarşaf liste yerine blok liste ile gidilmesi için var güçleriyle çalışıyor. Buna da il örgütünden tepkiler var. Detayları ilk sayfamızdan da yer verdiğimiz haberimizde sizlere aktardık.

Buradan da şunu yazalım: Eğer, bu il kongresi bu şürekanın istediği gibi blok liste ile yapılırsa CHP'nin tarihine kara bir leke olarak geçer. Zaten delege de bu dayatmaya boyun eğmez.

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