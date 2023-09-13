İzmir’de masonlar kapışacak iddiası! Özlale de Soyer gibi mason mu?

İzmir'de geçtiğimiz yerel seçimlerin en flaş gelişmelerinden biri Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mason olduğunun ortaya çıkmasıydı.

Soyer'in bir mason locası toplantısında masonların geleneksel kıyafetlerini giymiş bir şekilde yemin ederken çekilmiş fotoğrafı basında yer aldı.

Soyer de bugüne kadar hakkındaki her iddiaya cevap verdi ama bir tek mason olması konusunda hiçbir açıklama yapmadı.

Bunun da etkisiyle özellikle Kıbrıs, terörle mücadele gibi önemli konularda yaptığı aykırı çıkışların arkasında masonluğuyla birlikte hep gizli bir niyet arandı.

BELEDİYENİN MASON YÖNETİCİLERİ

Aradan geçen süreçte biz de bu köşede Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro'da yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Sönmez Alev, Grand Plaza A.Ş'nin üst yöneticisi Hasan İkat ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ulvi Puğ'un mason olduğunu fotoğraflarıyla yayınladık...

Bu arada İzmir'de görüştüğümüz üst düzey mason olan bir işadamı da Tunç Soyer'in masonlukta Fransız ritine bağlı Özgür Mason Büyük Locası'na üye olduğunu, bu saydığımız isimlerin ise İskoç Riti'ne bağlı Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'na bağlı olduğunu söyledi. Bunu da sizlere aktardık.

"ÖZLALE DE MASON" İDDİASI

İşte yine yerel seçime aylar kala İzmir'de ve hatta Türkiye'de yine bir "mason aday" tartışması başladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir adayı ilan ettiği Prof.Dr. Ümit Özlale'nin mason olduğu yönünde iddialar içeren haberler basında art arda yer alıyor. Bu haberlerin ilkinde, "Ümit Özlale, ABD'de kurduğu şirkette Amerikan Yahudilerinin firmalarına, borsa firmalarına, ABD'de makine ekipmanları firmalarına ve tasarrufu öncelikli Levanten ailelere danışmanlık hizmeti veriyor. Akşener'in açıkladığı Ümit Özlale İzmir'de çalışmalarına masonik aileleri ve Levantenleri ziyaret ederek başladı.

ABD'de danışmalık verdiği mason ve Levanten ailelerle görüşme gerçekleştiren Özlale, İzmir'de de 'kardeşlik' toplantılarında İzmir adaylığı için tam destek alınca Genel Başkan Akşener'in karşısına geçip 'Ben İzmir Büyükşehir adaylığını istiyorum' dedi.

Meral Akşener, Ümit Özlale'nin bu isteğini geri çevirmedi ve bugün ismini açıkladı.

Masonik yapının temsilcilerinden olan Ümit Özlale İyi Parti'ye ABD'den Bilge Yılmaz'ı da kazandıran isim" ifadeleri kullanıldı.

ÖNÜ MÜ KESİLMEK İSTENİYOR?

En küçük bir delil sunulmamasına rağmen kesin bir dille kaleme alınan söz konusu haberin ardından bunu Özlale'nin Özgür Masonlar Büyük Locası'na bağlı Soyer'in karşısına Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası'nca çıkarılmış bir isim olduğu ve İzmir'deki seçimde masonlar arası bir kapışma yaşanabileceği gibi değişik tezleri içeren yazılar da kaleme alındı. Tabii, bu haberlerin hiçbirinde Özlale'nin mason olduğuna dair en ufak bir kanıt sunulmaması da kabak gibi ortadaydı. Bu durum dikkate alındığında insanın aklında, ister istemez, bu iddiaların daha yarış resmen başlamadan Özlale'nin adaylığının önünü kesmek için mi ortaya atıldığı şüphesi uyanıyor.

TOPLUM SEVMİYOR AMA...

'Kapalı' bir yapı benimsediği için masonluğa birçok gizem atfediliyor.

Haklarında değişik öyküler dillendiriliyor.

Bunların ne kadarı doğrudur bilmiyoruz ancak Türk toplumunda masonlara karşı hep bir negatif bakış açısı olduğu da bir gerçek. Fakat, millet "masonluğa ve masonlara" hiç sıcak bakmasa da bu ülkeyi mason olduğu belirtilen ve hatta Türkiye'de masonların parçalanmasına neden olduğu ileri sürülen Süleyman Demirel'in uzun süre yönettiği gerçeği de ortada. Yine İzmir'i de mason olduğu kesin olan Tunç Soyer, 4.5 yıldır yönetiyor.

Yani, Özlale'nin de Soyer gibi mason locasında fotoğrafı çıkması halinde bile bunun İzmirli nezninde olumsuz bir etkiye sahip olup olmayacağı şüpheli. Bakalım ilerleyen süreçte neler göreceğiz?