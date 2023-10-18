İki ayağı da sağlam olsa İzmir’i kimse tutamaz!

İzmir bir dönem Akdeniz'in en güzel kentlerinden biriydi. Ancak yıllar içinde Akdeniz'in diğer kentleri alıp başını gitti.

Anadolu'da da Bursa, Konya, Eskişehir, Antalya gibi kentler, şehirleşmede mucizelere imza attı. İzmir ise, maalesef yaya kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünlerde en büyük övüncünün mevsimsel sebeplerle koku sorunun biraz daha azalması olduğu da göz önüne alınınca, kentimizin daha işin nerelerinde takılıp kaldığı anlaşılıyor.



MAHCUBİYETİNİ YAŞIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde gittiğimiz Antalya'da konuştuğumuz birçok kişi İzmir'e geldiklerinde bakımsızlık ve çarpık yapılaşma manzaralarını görünce çok şaşırdıklarını ve üzüldüklerini anlattılar. Bizim suçumuz değil ama bu söylemler karşısında mahcubiyet yaşamadık dersek yalan söylemiş oluruz.

Maalesef, İzmir, Anadolu'da en bakımsız kentlerin başında geliyor. Şehre dışarıdan gelenler bunu, biz içinde yaşayanlara göre çok daha net bir şekilde algılayabiliyor.



SÖYLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL

Diğer taraftan ise, İzmir'de belediyeleri yöneten CHP'liler, sürekli olarak iktidarın İzmir'i ihmal ettiği iddiasını dillendiriyor hatta çoğu zaman yerel yönetimlerin başarısızlıklarını bu söylemle perdelemeye çalışıyor.

Ancak İzmir'de art arda yapılan önemli yatırımlar bu söylemin ayaklarının yere basmadığını ve gerçekçi olmadığını gösteriyor.



ŞEHİR HASTANESİ DE AÇILDI

Bizim gazeteci olarak kimseyi övmek gibi bir misyonumuz yok ancak gözümüzün gördüğünü de aktarma zorunluluğumuz var. Çeşitli bakanlıkların hayata geçirdiği projelerle İzmir-İstanbul Otoyolu, Çandarlı Otoyolu, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Alsancak Kültür Sanat Fabrikası gibi onlarca yatırım kentimizde art arda hizmete girdi ve girmeye devam ediyor. İşte en son 2060 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi de hasta kabulüne başladı. Bu kentimiz için sağlıkta başlı başına bir devrim. Bunları görmezden gelmek vicdanla bağdaşmaz.



KÖRFEZ VE ÇEŞME PROJESİ

Eğer, engellenmeselerdi belki de şimdiye kadar Körfez Geçişi Projesi de Çeşme Turizm Bölgesi Projesi de çoktan başlamış olacaktı. Tabii ki, her zaman çok daha fazlasını yapmak mümkün ancak ülke koşulları, başka kentlere de aynı yatırımları yapma zorunluluğu da ortada. Türkiye bir bütün ve her karışı eşit hizmeti hak ediyor.

Eğer İzmir'de hayata geçen bu devasa yatırımlarla paralel şehirleşme ayağı da sağlıklı gitse, inanın bizi kimse tutamaz.



CHP kooperatifi!

Sizlere dün bu köşede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü yürüttüğü kooperatif modeliyle ilgili yaşanan skandal gelişmeleri aktardık. Öncülüğünü İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yaptığı kooperatifleşme sürecinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da ta Ankara'dan gelerek Gaziemir'de kurulan kooperatifte yönetici olduğunu yazdık. Ayrıca Ümit Erkol'un oğlunun da Londra'dan dönüp bu kooperatif modelinin içinde yer aldığını, hatta Uzundere'deki kooperatifte müteahhitlik bile yaptığını ifade ettik. Şimdi Aslanoğlu ve Ankaralı mevkidaşı Erkol, CHP'nin Kasım ayı başındaki kurultayını düzenleyecek komitede yer almışlar. İzmir'den tecrübeliler ya, ister misiniz şimdi de kurultay delegelerinin oylarını destekledikleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na vermelerini sağlamak için orada da bir kooperetif kursunlar! Tabii bu işin şakası ama iki il başkanının başı çektiği İzmir'deki bu kooperatif işinden daha çok kirli kokular gelecek gibi.

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