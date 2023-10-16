Özlale sustu ‘tavşan aday’ iddiaları arttı!

İyi Parti'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı bizzat Genel Başkan Meral Akşener tarafından açıklanan Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, işe hızlı başlamıştı. Önce Büyükşehir'de çalışanların yarısının bankamatik olduğunu ve göreve geldiğinde bunları işten çıkaracağını söyledi.

Ardından "Büyükşehir, kokuyu önlemek için Körfez'e yüz milyonlarca liralık kimyasal döküyor" dedi. Bu sözleri ile İzmir'de gündemi alt üst etti. Ancak, ne olduysa birden ortadan kayboldu. Bırakın sert konuşmayı, tartışma yaratacak sözler söylemeyi, hiçbir açıklama yapmaz oldu.

SOYER'İN YANINDA ÇIKTI

Bu durum da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özlale'nin adaylığı için "İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarma meselesinin İstanbul ve Ankara'ya yönelik hamle olabilir. İzmir'de aday çıkarmak üstelik kazanma ihtimali çok zayıf olan bir aday çıkarmak olsa olsa bir sonraki hamle için bir altlık, bir zemin olabilir. Özlale'nin adaylıktan geri çekilme ihtimali olabilir" şeklindeki sözlerini akıllara getirdi. Özlale günler sonra, önceki gün Buca'da bir park açılışı sırasında hem de tam Soyer'in yanında ortaya çıktı.

Kendisi daha önce "Eğer çekilmemi isterseler partideki tüm görevlerimden istifa ederim" demişti... Ancak, hiç kusura bakmasın, oluşan bu manzara, "tavşan aday olduğu" tezini öne sürenlerin elini güçlendirmeye başladı. Bizden söylemesi.

İzmir'in blokçuları Ankara'da çarşafçı mı oluyor?

CHP İzmir'de İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve destekçileri, il kongresinde çarşaf liste yerine blok liste dayattı. Aslanoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif olanların da il yönetimine veya kurultay delegeleri arasına girmesini engellemek için yaphılan bu dayatma ile parti içi demokrasi katledildi. Yalnız şimdi İzmir'de blok liste dayatmasında bulunanların önümüzdeki büyük kurultayda 'çarşaf listeci' oldukları konuşuluyor. Bu isimlerin önde gelenlerinden birine dün bu iddiayı sorduk, "Şimdilik çok erken" demekle yetindi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bu tayfa eğer İzmir'de örgüte blok liste dayatıp kurultayda çarşaf liste diye tuttururlarsa İzmir'de örgüte yaptıkları ayıbı daha da büyütmüş olurlar.

Yücel ve satıcılık!

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'i İl Başkanı iken bu köşede çok eleştirdik. Kendisinin kiminle ittifak yaptıysa bir süre sonra onu 'sattığını' da dile getirdik. Çünkü, önce kendisini İl Başkanı seçtiren Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çalım atıp olağan üstü kurultay için imza toplama sürecinde onu yarı yolda bıraktı. Arkasından da Kocaoğlu'nun en büyük rakibi olan Milletvekili Tuncay Özkan'la şu anki Başkan Tunç Soyer'e karşı iş tuttu.

VEFASIZ VE FIRSATÇI

Sonra Özkan'a da çalım atıp milletvekili olmasına karşı çıkmasın diye rotayı Soyer'e kırdı. Şimdi de kendisini İl Başkanlığı'nın ikinci dönemi için kongreye tek aday olarak girmesini sağlayan ve son seçimde de milletvekili yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattı. Kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan CHP'nin TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceğini açıkladı. Tabii ki, bir vekil olarak partisi ve ülkesi adına doğru bulduğu yönde hareket edebilir ancak bu son zikzağı ile ne kadar vefasız ve fırsatçı olduğunu bir kez daha gösterdiği de muhakkak.