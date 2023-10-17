ERHAN GÜLENÇ İzmir’dekiler yetmedi CHP Ankara’nın İl Başkanı da oğluyla yemeye mi geldi? erhan.gulenc@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 17.10.2023, 00:00







İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm işini, CHP İzmir'i dizayn operasyonlarından sorumlu Heval Savaş Kaya'nın yönettiği İZBETON'a devretti. İZBETON da bunu, kurdurduğu kooperatiflere havale etti.

Bu kooperatiflerin kuruluşunda en etkili olan isim de Heval Savaş Kaya gibi Ağrılı olan yakın arkadaşı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan başkası değil. Örnekköy'deki iki etap dönüşümle birlikte Gaziemir'de de bir kooperatif kuruldu. Bunun da başına Kaya ve Aslanoğlu'nun yakın arkadaşı CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın danışmanlığını da yaptığı belirtilen iş insanı Serdar Deniz getirildi.



BAŞKENT'TEN ÖZEL GETİRİLDİ

Ne hikmetse, Gaziemir'deki kooperatife o dönem Ankara'dan bir transfer yapıldı.

O kişi de CHP'li Ümit Erkol'du. Kooperatifin kurucusu olan Erkol, Deniz'in başkanlığındaki kooperatifte yönetim kurulu üyesi oldu. Hala da öyle gözüküyor. Erkol bu arada son il kongresinde CHP Ankara İl Başkanlığı'na da seçildi. Düşünebiliyor musunuz, CHP Ankara'nın başındaki kişi, İzmir'de CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun öncülük ettiği ve İzmir Milletvekili Polat'ın da adeta hamisi olduğu bir kooperatifin yönetimine giriyor. Erkol, herhalde buraya hayır işi olsun diye gelmedi.

Gerçi CHP'lilere sorarsanız bu kooperatifler adeta bir hayır kurumu gibi çalışıyor, gönüllü olan kurucuları da sanki birer melek!

Ancak hiç kusura bakmasınlar... Burada yüz milyonlarca lira dönüyor ve kimse de böyle işlere hayır olsun diye girildiğine inanacak kadar saf değil...



OĞLU DA KOOPERATİFLERE DALMIŞ!

Bu arada işin flaş kısmı şu... Ümit Erkol, İzmir'e yalnız da gelmemiş. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın geçtiğimiz günlerdeki toplantıda açıkladığına göre meğer oğlu da yaşadığı Londra'yı bırakıp İzmir'de yüz milyonlarca liranın döndüğü bu kooperatif işine dalmış.

O da Büyükşehir'in personeline konut yapımı için arsa verdiği Ege Şehir Planlama şirketinin Çiğli'deki inşaatı yaptırdığı kooperatifte yer almış. Oğul Erkol, bununla da yetinmemiş ve Aslanoğlu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) yöneticisi Hüseyin Cengiz'in başkanı olduğu ve belediye tarafından Uzundere'deki dönüşüm için kurdurulan kooperatife, Ares Yapı isimli şirketiyle müteahhit olmuş.



CENGİZ: ONLAR İŞİ BIRAKTI

Özgür Hızal, bu durumu, "Neresinden tutsanız sakatlık. Narlıdere Metrosu'nu eleştiririz, Çiğli Tramvayı'nı eleştiririz, ama biter.

Ancak bunlar bambaşka bir şey" sözleriyle değerlendiriyor.

Hüseyin Cengiz'i aradık ve Hızal'ın bu iddiasını sorduk. Cengiz, Ares Yapı'nın ilk müteahhitleri olduğunu ancak belediyeden inşaat ruhsatı gecikince firmanın zarar ettiğini belirterek projeden çekildiğini ve buradaki işi ihaleyle bir başka firmanın üstlendiğini söyledi. Ardından Cengiz'in bu açıklamalarını da Hızal'a sorduk. O da, "Yalan söylüyor.

Biz daha yeni sorduk, yüklenici bu firma.

Zaten bu firmanın 2022'deki kuruluş amacı da bu proje" diye konuştu.



170 MİLYON TOPLADILAR AMA...

Bu arada Hızal, görüşmemizde Gaziemir'deki kooperatifle ilgili de çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. "Bugüne kadar üyelerinden 170 milyon lira toplamışlar ancak inşaat seviyesi yüzde 60 olması gerekirken hala yüzde 4 civarında" diye konuştu. "Kentsel dönüşüm işini ellerine yüzlerine bulaştırdılar" diyen Hızal, "Örnekköy'deki inşaat eksik demir ve hatalı beton tespitiyle patladı, yakında diğer kooperatiflerin hepsi patlayacak" dedi. Ümit Erkol ve oğlunun bu 'İzmir aşkını' görünce insan ister istemez, "Buradakiler yetmedi kentin rantını yemek için şimdi de Ankara'dakiler mi gelmeye başladı" diye sormadan edemiyor...