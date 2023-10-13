Gaziemir’deki rant planlarını karıştıran karar

Gaziemir'de Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki hava eğitim yolu, Sarnıç yolu, Akçay Caddesi ve İZBAN hattı arasında kalan 140 dönümlük alanla ilgili ilçe ve Büyükşehir Belediyesi öyle bir imar planı yaptı ki, işin içinden çıkılamıyor.

Bu planla bazı parsel sahipleri, emsal 0.5'ten 1.5'a çıkarıldığı için büyük bir imar hakkına kavuştu. Ortaya çıktığı ileri sürülen rantın miktarı 1.5 milyar lira... Ancak bazı arsa sahipleri bu hakka kavuşurken tüm parsellerdeki kamuya terk payı yüzde 22'lerden yüzde 45'e çıkarıldığı için içlerinde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın otomotiv şirketlerinin de bulunduğu birçok arsa sahibi, mevcut haklarından da oldu. Yani birileri ihya olurken birileri hak kaybına uğradı.



BÜYÜK GELİRDEN OLDU

Şimdi, Gaziemir Belediye Meclisi'nde süreçte başa dönülmesinin ve ortaya çıkan ranttan devletin vergi olarak pay almasının önünü açabileceği ifade edilen bomba bir gelişme yaşandı. Gaziemir Belediyesi, planları, kendi insiyatifiyle re'sen yaptığı için düzenleme, ortaya çıkan değer artışının yüzde 75'inin 3 eşit parça halinde Büyükşehir, ilçe belediyesi ve bakanlığa aktarılmasını sağlayan rant vergisi uygulamaının dışında bırakılmış oldu. Çünkü bu pay, arsa sahiplerinin kendi hazırlattığı imar planlarının belediyeler tarafından kabul edilmesi halinde alınabiliyor. Yani bu kararla ortaya çıkan rantın öne sürüldüğü gibi 1.5 milyar lira olduğu kabul edilirse Gaziemir Belediyesi de toplam bütçesinin önemli bir kısmına tekabül edecek yüzlerce milyonluk bir gelirden olmuş oldu. Yani belediye her nasılsa kendi kendisini büyük bir gelirden etti!



İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İşte CHP'den istifa edip bağımsız olan meclis üyesi Levent Çağlarsu da bunun çok büyük bir kamu zararına neden olduğunu belirterek kabul edilen plana askı süresinde itiraz etti. Çağlarsu, itiraz dilekçesinde, "Bu kadar büyük bir alanda meydana gelen değer artışı, ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelik hükümlerinin by-pass edilebilmesi amacıyla sanki kamu yararı varmış algısı yaratılarak Gaziemir Belediye Başkanlığı önergesiyle, belediye meclisine konu edildi ve yönetmelik hükümleri yok sayıldı. Bu değer artışları kamu eline geçmediği için ciddi bir kamu zararı oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Çağlarsu'nun itirazı, CHP'li Başkan Halil Arda ve ona yakın üyelerin karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Gaziemir'de kabul edilen itirazlar Büyükşehir Belediyesi'nde görüşülecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin de Çağlarsu'nun itirazını kabul etmesi halinde planların iptal olması gündeme gelebileceği belirtiliyor.



ÖZGENER VE ÖZPOYRAZ'A ŞOK

Bu arada Gaziemir Belediyesi'nin aynı meclis toplantısında Özgener ve Özpoyraz'ın şirketlerinin yaptığı itirazlar ise reddedildi.

Özgener ve Özpoyraz bu kararla şoke oldu. Çünkü, şu anki otomobil bayilerini yıkıp yerine yenisini yapmak isteseler, mevcuttaki yapı ile aynı büyüklükte bir bina yapamayacaklar. Daha küçük bir bina yapmak zorunda kalacaklar. Şimdi Özgener ve Özpoyraz gibi isimlerin de itirazlarını Büyükşehir'e taşıması ve oradan da kazanılmış haklarının kaybını önleyecek bir karar çıkmaması halinde yargıya başvurmaları bekleniyor. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kamuoyundaki tartışmaları dikkate alarak imar planının geçersiz sayılmasına yönelik bir karar alınması konusunda insiyatif alıp almayacağı merak ediliyor.

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