CHP İzmir’de delege kararsız

CHP'de kurultay geldi çattı. 4-5 Kasım'da Ankara'da dananın kuyruğu kopacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aldığı 13. seçim yenilgisine bakmadan koltuğunu korumaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in başını çektiği isimler de değişim için bastırıyor. İlk başta Kılıçdaroğlu cephesinde olan psikolojik üstünlük İstanbul ve bazı şehirlerde değişimcilerin adaylarının seçilmesiyle önemli ölçüde dağıldı.



A4 DAYATMASI YAPILDI

Öte yandan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'deki 56 delegenin önüne A4 kağıdı dayayıp 55'inden Kılıçdaroğlu'na destek imzası almıştı. Buna sadece genel başkan adayı Özgür Özel'e destek vereceğini açıklayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay imza atmamıştı.

Ankara'da CHP milletvekillerinden aynı yönde istenen imzaya İzmir'den Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Deniz Yücel imza vermedi. Yani şu ana kadar İzmir'den bu 4 isim dışında resmi olarak genel başkan adayı Özgür Özel'i destekleyeceğini açıklayan olmadı.



RENKLERİNİ BELLİ ETMİYORLAR

Peki destek imzası veren İzmirli 55 delegenin hepsi Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi?

Daha önceki kurultaylardan birinde Muharrem İnce delegelerden toplayabildiği 177 imzayla genel başkan adayı olmuştu, ancak seçilemese de sandıkta 415 oy almıştı. Yani kurultay süreçlerinde delegenin üzerinde her zaman genel merkez baskısı olur. Bu yüzden İnce örneğinde olduğu muhalif adaya açıktan imza veremeyenler desteğini sandıkta oyuyla ortaya koyar.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kılıçdaroğlu cephesindeki psikolojik üstünlük atmosferi büyük ölçüde dağılınca ve seçimin ortada olduğu yönünde sinyaller gelmeye başlayınca İzmir'deki delegeler de imza vermelerine rağmen gerçek niyetleri konusunda çok renk vermiyorlar.



ÇOK FAZLA FİRE VERİLEBİLİR

Dün bu manzarayı bir ilçe başkanı ile de konuştuk. Söz konusu ilçe başkanı, İl Başkanlığı'nın önümüzdeki hafta delegeleri tekrar toplayıp bir yoklama yapmayı planladığını tablonun o toplantıda biraz daha net ortaya çıkabileceğini belirtti.

Yalnız Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Şenol Aslanoğlu'nun ipi göğüslediği seçimde kurultay delegesi olarak seçtirdiği 56 ismin şimdiden en az 10-15 fire vereceği kulislerde konuşuluyor. Eğer ibre biraz daha Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine dönerse o zaman bu sayının çok daha yukarı çıkabileceği belirtiliyor.



Murat Bakan adaylığı bırakmaz

CHP kulislerinde İzmir'deki adaylarla ilgili çok sayıda senaryo konuşuluyor.

Ancak bunların hepsi faraziye.

Çünkü kurultayda çıkacak sonuç, İzmir'de kimlerin aday gösterileceğini de belirleyecek. Bu arada değişimcilerin kurultayı kazanmaları halinde İzmir Büyükşehir adayının İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke olduğu konuşuluyor ancak kulislerde "Öyle bir durumda Murat Bakan, adaylık işini kimseye bırakmaz" yorumları da yapılıyor. Ancak şurası da bir gerçek ki, eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Bakan'ın partide bundan sonra önemli bir görev alması da çok zor gözüküyor.

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