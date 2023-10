CHP’ye ziyaret bahane, lüks yaşam şahane mi?

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) kökenli bir isim.Birlikte üç silahşörler olarak nitelendirildiği Münir Sirhan Özen ile Hüseyin Cengiz, hala bu derneğin genel sekreteri ve başkan yardımcısı. İşte bu dernek yönetiminin geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti. Hele ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun adeta sıkıştırılması ve bir isim söylettirilmeye çalışılması daha da dikkat çekici.İş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşunun siyasetin bu kadar içinde olması ne kadar doğru?İşte kafamızda cevabını düşündüğümüz bu soru, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nun AK Partili üyesi Hüsnü Boztepe'yle konuşunca bambaşka bir yöne evrildi.Nasıl mı?Biliyorsunuz İZSİAD'ın yöneticileri, Foça'da ekolojik köy adı altında ultra lüks bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor.Hani İzmir Büyükşehir'de kentsel dönüşüm için Aslanoğlu önderliğinde kooperatif görünümlü anonim şirket benzeri yapılar oluşturuldu ya, burada da yine kooperatif modeli işleyecek. Üstelik kooperatif isimleri mitolojik tanrıçalardan alan Cares ve Demeter olacak. 200 haneli köy için toplam yatırım 500 milyon lirayı geçecek.Daha önce İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ile görüştüğümüzde burasının tarıma uygun olmayan taşlık bir yer olduğu ve topraksız tarıma dayalı projeyle ilgili tüm izinleri aldıklarını söylemişti. Ancak Hüsnü Boztepe bambaşka şeyler anlattı.Küçükkurt ve İZSİAD yönetim kurulu üyelerinin önderliğinde devam eden projenin yasal altyapısı olmadığını iddia eden Boztepe, "510 dönüme, ekolojik köy adı altında süper lüks yapılar kuruyorlar. Geçtiğimiz Ağustos ayı başındaki lansmanda bölüm başına 8.5 milyon lira civarı fiyat biçmişlerdi. Şimdi her bir bölüm için en az 12-13 milyon lira alırlar. Oysa burası, imar planlarında tarla olarak gözüküyor.Buranın imarı yok" dedi."Burasının lansmanında İZSİAD yetkilileri 310 metrekare kişiye özel alan içinde 260 metrekare sera alanı olduğunu ve sadece 50 metrekarelik müştemilat bulunduğunu söylediler" diyen Boztepe, şöyle devam etti:"Oysa buranın tanıtım kataloğunda gözüken yapılar, bırakın villayı adeta birer konak şeklinde. Bu nasıl müştemilat?Bu proje yapılabiliyorsa, o zaman hobi bahçesi adı altında kendisine yaşam alanı yaratmaya çalışan vatandaşların üzerine neden gidiliyor? Bu işler öyle Tarım Müdürlüğü'nden alınan bir kağıtla olmaz. Her şeyden önce burada yer alan vatandaşlara tapu bile veremezler. Belediyelerin imar daire başkanlıkları, bu projeyi görmüyor mu? Peki her şeye dava açan meslek odaları neredeler?" diye konuştu.Boztepe'yle konuştuktan sonra bu ziyaretle ilgili bizim de aklımıza bin bir türlü soru gelmeye başladı. Burasının gerçekten yasal altyapısı yok mu, bu ziyaret ve aday ismi söylettirme çabaları da bu köyün yapımının önünün açılması için birilerine ödenen diyet mi? Eğer Sayın Küçükkurt ve arkadaşları, bu sorulara ve Boztepe'nin iddialarına yanıt vermek isterseler, köşemiz kendilerine açık olacak.