Bir spekülasyon iki mutluluk beş isyan!

İzmir siyasetinde geçtiğimiz haftanın en önemli konusu İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinden yapılan spekülasyondu.

Birileri ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Başkan Tunç Soyer'le ilgili söylediği olumlu sözleri çarpıtarak CHP liderinin "İzmir'de adayımız Tunç Soyer'dir" ilanında bulunduğu şeklinde kamuoyuna yansıttı.

Bazı internet siteleri de maalesef bu tufaya düştü. Sonra bunun spekülasyon olduğu Genel Merkez'in yalanlaması ve İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt'un açıklamalarıyla ortaya çıktı.



AKLA GELEN İSİMLER

İlk önce şunu belirtelim... Sadece bizim değil İzmir siyasetini yakından takip eden herkesin aklına, bu spekülasyonun arkasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya gibi isimlerin olabileceğini ihtimali gelmiştir.

Tabii, kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz ancak bu spekülasyonun kaynağı olarak gösterilenlerle yakın ilişkileri nedeniyle gözlerin onlara çevrildiği de bir gerçek.



DELEGELERİ KONSOLİDE ETTİLER

Peki, bu spekülasyon kimleri mutlu etti, kimleri isyan ettirdi. Öncelikli olarak spekülasyonu yapanlar mutlu oldu. Amaçları kamuoyunda Soyer'in adaylığının kesinleştiği algısını oluşturmaktı, bunda da kısmen başarılı oldular.

Üstelik bu kişiler, 4-5 Kasım'daki büyük kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek vermelerini istedikleri İzmirli delegeleri, Soyer'in adaylığının garanti olduğu algısı oluşturarak bir kez daha konsolide ettiler. Aldığımız bilgiler Soyer'in de çeşitli beklentilerle kendisinden çok 'Soyerci' olanların yaptığı bu spekülasyondan pek rahatsız olmadığı ve hatta mutlu olduğu yönünde. Zaten kongrede değişimciler kazanamazsa ve Kılıçdaroğlu koltukta kalırsa Soyer'in adaylığı neredeyse yüzde 100'e yakın, bu olay da bu duruma bir kez daha işaret etti.



İZSİAD DA ZARAR GÖRDÜ

Peki mutlu olmayan ve isyan esenler kimler? İlk başta İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt... Çünkü böylesine yalan bir bilginin speküle edilmesinde hiçbir dahli olmasa da dernek başkanı olduğu için gözler ona çevrildi. Spekülatörler tarafından siyasetin göbeğine sokulan İZSİAD ismi de doğal olarak büyük zarar gördü. Bu arada, İzmir'in önde gelen iş dünyası örgütlerinin temsilcileri de İZSİAD'la aynı gün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu nedenle ister istemez bu spekülasyonun içine onlar da sokulmuş oldular. Sanki bu konuşulanların onların ziyaretinde gündeme geldiği şeklinde bir kafa karışıklığı oluştu.



KASALI VE DİĞERLERİ DE İSYANDA

Bu nedenle Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİ- FED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, İZİKAD Başkanı Betül Elmasyoğlu, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer gibi ziyarette yer alan isimlerin de bu yaşananlara 'Birileri bizi kullandı' diyerek tepkili oldukları belirtiliyor.

Seçim sürecinde böyle algı operasyonları ve spekülasyonlarla daha çok karşılaşacağız gibi duruyor. O yüzden dikkatli olmakta ve bizlere sunulan bilgilerin doğruluğunu sorgulamakta her zaman fayda var.

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