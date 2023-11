CHP İzmir’e 5’li yapı çöktü artık yenilerinin borusu ötecek

ATALARIMIZ, "Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner" demiş. İşte CHP'de de gün geldi ve hesap döndü... CHP Genel Başkanlığı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu icazetli Manisa Milletvekili Özgür Özel'in gelmesi CHP İzmir örgütünde de hesapları değiştirdi. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Milletvekilleri Mahir Polat ve Rıfat Nalbanoğlu ile İZBETON A.Ş'nin genel müdürü Heval Savaş Kaya'dan oluşan 5'li yapı, örgütü ele geçirmişti. Bu yapı İl Kongresi'nde 'blok liste'yi dayatarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek isimleri, kurultay delegesi de yaptırdı.



KILIÇDAROĞLU'NA OYNADILAR

Bu 5'li tüm kartlarını Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıkta kalacağını hesap ederek oynadı. 5'i de adeta gövdesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu kalacak, bunlar da istedikleri gibi at koşturacak ve Mart ayında yapılacak yerel seçimde de belediye başkan adaylarını istedikleri gibi belirleyeceklerdi.

Soyer, kazanacağına kesin inandığı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını desteklediğini bile açıklamakta sakınca görmedi. Hele İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kankası Mahir Polat'ın halleri pek bir komikti. Aslanoğlu, önce kongreleri kazanan ilçe başkanlarını, sonra 55 kurultay delegesinin imzasını ve en sonda muhtarları yanına alıp bulduğu her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun makamına koştu ve kendisine yana yakıla bağlılıklarını bildirdi.



POLAT TEKRAR ZIPLAYAMADI

Polat da çekirge misali zıplamaya başlamıştı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ için "Nasıl getirdimse kolundan tutup indirmeyi de bilirim" diyerek racon kesmeye başlamış, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanvekili olan kardeşi Ulaş Polat ile adı Gaziemir'de imar rantı iddialarına karışmıştı. En son tek tek aradığı İzmirli delegeleri Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmeye çalıştı. Üstelik bu konuşmaları yasa dışı bir şekilde kayda aldığı da anlaşıldı. En sonunda da Özgür Özel dayanamayıp Polat'ı aradı ve "Delegelere baskı yapma" diye çıkıştı. Hatta iddialara göre iki isim küfürler savurarak telefonu birbirlerinin yüzüne kapattı. Siyaseten tek başına hiçbir anlamı olmayan ve Soyer'in desteğiyle milletvekili ve Parti Meclisi üyesi seçilen Nalbantoğlu da Ankara'daki restoranlarda Kılıçdaroğlu ekibinin has adamlarıyla aklınca partiyi dizayn etmeye çalışıyordu. Özgür Özel, gelince hepsi kaybetti.



MASONLAR VE BAL LOBİSİ

Mason biraderleri ve Özgür Özel'in de seçim zaferi konuşmasında teşekkür ettiği Bornova Anadolu Lisesi mezunlarının oluşturduğu lobi şimdi Soyer'i yeniden aday yaptırmak için Özel ve İmamoğlu'nu markaj altına almaya çalışacaktır ancak bu saatten sonra o iş dikiş tutmaz. 5'li yapı gidecek. İzmir'de şimdi Özel ve İmamoğlu'na yakın isimlerin borusu ötmeye başlayacak.

Bunlar arasında tüm baskılara rağmen Özel'e açıktan destek veren İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimler de mutlaka yer alacaktır. Aslanoğlu'nun başındaki il yönetimi ve Kılıçdaroğlu'na açık destek veren ilçe başkanları bugün yarın olmasa da en geç orta vadede gidecektir. Bu arada Özel ve İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke'nin adı ciddi ciddi konuşuluyor. Zaten Böke olmazsa yıllardır Soyer'le siyaset yapan ancak kurultay sürecinde ayrı düşen Murat Bakan, Büyükşehir adayı olmak için her şeyi yapacaktır. Yani artık CHP İzmir'de de yeni bir dönem başlıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın