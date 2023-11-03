Karşıyaka’da satışlar kurultayı bekliyor!

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce ilçede Örnekköy'deki huzurevinin de bulunduğu yer dahil olmak üzere 3 arsa için mecliste satış kararı aldırdı. Ancak gelen tepkiler yoğun olunca bunların satışını yapamadı. Satışların durdurulmasında CHP Genel Merkezi'ne partililer tarafından yapılan şikayetlerin etkili olduğu konuşuluyor.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran ve bu haftasonu yapılacak kurultayda değişimcilerin adayı Özgür Özel'i destekleyeceğini açıklayan Tugay, şimdi de Örnekköy'de imar planlarında sosyal-kültürel-eğitim-sağlık-spor tesisi ve otel yapılabilmesine imkan sağlayacak özel hizmet alanı olarak gözüken 2 bin 876 metrekarelik arsanın satışı için harekete geçti.

ÖZEL KAZANIRSA SATACAK

Komisyonlara gönderilen önerge ile ilgili önümüzdeki günlerde mecliste karar alınacak.

Eğer Özgür Özel kurultayı kazanırsa bu satış kararının geçmesinde bir sıkıntı yaşanmayacağı belirtiliyor. Ancak kulislerde, Özel'in seçilememesi halinde CHP'li meclis üyelerinin bu satışa onay vermeyeceği konuşuluyor. Bu arada Özel'in genel başkan olması halinde Tugay'ın daha önce satamadığı yerlerle birlikte bu son arsayı da satmayı planladığı ifade ediliyor.

İzmir Büyükşehir çizgilerin parasını bile ödeyemiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kasa tam takır kuru bakır. Alacaklı firmalara ödeme yapılamıyor. Daha önce de yazdığımız gibi firmalar da belediyeye ait konutları, ihalelerine girip satın alıyor ve bu dairelerin parasınını ödemek yerine belediye ile alacakları üzerinden mahsuplaşıyor. İşte bu çerçevede ilginç bir mahsuplaşma yaşandı. Yeni Asır olarak belediyenin Altınyol'daki trafik emniyet konisi dizilmesi işi için çıktığı ihaleyi manşet yapmıştık. 30 binden fazla kişinin çalıştığı belediyede, bu kadarcık işi bile yapacak çalışan bulunamıyor mu diye skandal ihaleyi sorgulamıştık. İhaleyi Torbalı'dan Yoltekma isimli firma kazanmıştı

FİRMA KARŞILIĞINDA 10 DAİRE ALDI

Aynı firma Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İzmir'de yollardaki trafik çizgilerini çizme ihalesi de belediyeden almıştı. İşte belediye bu çizgi işinde firmaya on milyonlarca liralık alacağını ödeyemedi. O yüzden firma, şimdi belediyeden 10 daire satın aldı. Şimdi bunun mahsuplaşması yapılıyor. Anlayacağınız Büyükşehir, bir yol çizdirme işinin parasını ödeyebilmekten bile aciz hale geldi.

ABD'ye ihracat umarız artar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Tunç Soyer'i yaptıkları yanlışlar nedeniyle hep eleştiriyoruz. Bu defa ise, övelim. Belediye geçtiğimiz günlerde Bayındır'daki süt işleme tesisini hizmete açtı. İşte şimdi burada üretilen süt ürünlerinin "İzmirli" markasıyla ABD'ye ihracatı başladı. Türk kökenli bir distribütör ile anlaşıldı ve ürünler ilk olarak New York'ta Müslümanların yoğun alışveriş yaptığı etnik marketlerde satışa sunuldu. Bunun için ABD Gıda ve Sağlık Bakanlığı'ndan FDA onayı alındı ve ardından satış yapıldı. Şu an satış miktarı 80-90 bin dolar civarında. Eğer ürünler ilgi görürse yakında bir konteyner mal gönderilmesi planlanıyor. Umarız bu da gerçekleşir. Eğer "İzmirli" marka ürünler ABD'deki yaygın marketlere de girebilirse, büyük iş başarılmış olur. Sonucu bekleyip göreceğiz.