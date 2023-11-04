Soyer’in “ABD’ye ihraç ettik” dediği peynirler FETÖ markette çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ABD'ye 'İzmirli' markasıyla peynir ihraç ettiği için bu köşede dün pek yapmadığımız bir şekilde övdük. Ancak, bu övgüyü çok yanlış bir yerden yaptığımız yönünde kafamızı karıştıran gelişmeler oldu. Biraz araştırınca Soyer'in ABD'de 'İzmirli' marka ürünlerin raflarında yer aldığının görsellerini paylaştığı İstanbul Food Pazar isimli marketin, FETÖ'cülere ait olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız araştırmada 2017 yılında basında New Jersey'deki bu markette kaçak ve sağlıksız ürünler ele geçirildiğiyle ilgili çok sayıda haber yer aldığını gördük. Haberlerde bu marketin FETÖ'cülere ait olduğu da vurgulanıyor.



BASINDA HABERLERİ YER ALDI

Bu arada marketin FETÖ'cü sahibinin Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulduğu da iddialar arasında. Marketin bulunduğu New Jersey, aynı zamanda ABD'deki FETÖ'cülerin finans merkezi olarak bilinen bir yer. Yani Soyer'i neredeyse ilk kez övelim dedik ama onun altından da ucu FETÖ'ye giden bir iş çıktı. Bu arada 'İzmirli' markasının sahibi olan belediye şirketi İZTARIM'ın yetkilileriyle de görüştük. Kendilerinin ABD'ye ihracatı Türk kökenli bir distribütörle anlaşarak yaptıklarını, J.F Kennedy Havalimanı'nda THY lounge da işleten bu distribütörün 'İzmirli' markalı ürünleri o bölgede Müslümanların alışveriş yaptığı marketlere dağıttığını ifade ettiler.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde ABD'ye ihracatı artırarak bir konteyner ürün göndermeyi planladıklarını da aktardı.



Başkan Çerçioğlu mahkemeyi yanılttı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlardan yargılaması devam ediyor. Davanın geçtiğimiz 31 Ekim Salı günü duruşması vardı. Ancak Çerçioğlu, hakkında zorla getirilme kararı çıkan bu duruşma ile ilgili mahkemeye önceden başvurdu ve 31 Ekim günü şehir dışında olacağını belirterek özel duruşma istedi. Mahkeme de bunu kabul etti ve 14 Eylül'de sadece Çerçioğlu'nun ifade verdiği özel bir duruşma gerçekleştirdi.



KUŞADASI'NDA ÇIKTI

Peki 31 Ekim'deki asıl duruşma sırasında Çerçioğlu, mahkemeye belirttiği ve tutanaklara da geçirildiği gibi gerçekten şehir dışında mıydı? Hayır... Çerçioğlu, o gün Aydınlı muhtarlarla Kuşadası'nda yaptıkları toplantıdaydı. Gündüzki toplantıların ardından akşam yine muhtarlarla zeybek bile oynadı. Üstelik bu toplantı ve oynadığı zeybeğin görüntülerini 31 Ekim'de kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Çerçioğlu'nun aynı davada beraber yargılandığı FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan gibi diğer sanıklarla birlikte görüntü vermemek için özel duruşmada ifade verdiği belirtiliyor. Hukuk çevreleri mahkemeyi aldatmanın cezai yaptırımı olduğunu ifade ediyor. Bakalım, Çerçioğlu hakkında bir işlem yapılacak mı?

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