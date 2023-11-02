Hasan Küçükkurt krizinde gözler Vali Elban’da

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile yakın dost olan yöneticilerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti ve ısrarla Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğini sormasının ardından patlayan skandalda sular durulmuyor.

Ziyaretin ardından "Kılıçdaroğlu, adayımız yeniden 'Soyer' dedi" şeklinde asılsız spekülasyon üretilmesiyle yaşanan skandal, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt'un Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanlığı'nın da sorgulanmasına neden oluyor. Bu konuyla ilgili dün bu köşede kaleme aldığımız yazı büyük yankı uyandırdı.



İŞ DÜNYASI DA BEKLEMEDE

Neticede EGEV, İzmir ve Ege'de valilerin, AK Parti ve CHP başta olmak üzere çeşitli partilerden belediye başkanlarının, kamu kuruluşlarıyla ticaret ve sanayi odalarının, iş dünyası derneklerinin buluştuğu ve bölgenin bütün olarak kalkınmasını hedefleyen ve bölgedeki nehirlerin kirliliğinin azaltılması gibi hayati konularda çalışmalar yapan siyaset üstü bir kurum. Böyle bir kurumun başında, kamuoyunun gözünde Kılıçdaroğlu'na gidip Soyer'in adaylığını kotarmaya çalıştığı izlenimi oluşturan Küçükkurt gibi bir ismin yer almaya devam etmesi ne kadar doğru? İzmir iş dünyası bunun cevabını ararken gözler, bölgenin en büyük ili olan İzmir'in Valisi ve EGEV'in mütevelli heyet başkanı olan Süleyman Elban'a çevrildi. Devletin İzmir'deki en üst temsilcisi olan Elban'ın böylesine bir siyasi skandalla gündeme gelmiş bir isimle çalışıp çalışmamaya nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor.

İş dünyasında da gözler Elban'ın bu konuda alacağı tavra çevrilmiş durumda.

Sonucu kısa süre içerisinde görürüz.



Saygılı'dan Soyer'le topyekün mücadele!

İzmir'de son haftalarda CHP'li Başkan Tunç Soyer ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı arasında çeşitli konularla ilgili yaşanan tartışmalar dikkat çekiyor.

Soyer'in sık sık yaptığı yurt dışı gezileriyle ilgili "İzmirli bu sessiz ve gizemli seyahatlerden bıktı" çıkışıyla dikkat çeken Saygılı, Soyer'in özellikle hükümet ile ilgili yaptığı eleştirileri yanıtsız bırakmıyor.

Soyer'in Körfez'de yüzme sözünü tutma iddiasıyla Güzelbahçe'de denize girmesi, hükümeti kendilerini engellemekle suçlaması ve en son da Buca Cezaevi'nin imar planlarıyla ilgili açıklamalarına Saygılı cephesinden yanıtlar geldi.



SOYER KURT POLİTİKACI ANCAK...

Soyer, 14.5 yıldır belediye başkanlığı yapan kurt bir politikacı... İzmir Büyükşehir'de 4.5 yıllık görev sürecinde başlayıp bitirdiği hiçbir büyük proje olmayınca çareyi "Hükümet tarafından engelleniyoruz" propagandasına yönelmekte buldu. Eğer tekrar aday gösterilirse, seçim stratejisini de bu söylem üzerine oturtacağı anlaşılıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanlığı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle aktif siyasete giren ve görevine kısa sürede ısınan Saygılı da Soyer'in algı oluşturmaya yönelik bu propagandasını etkisiz hale getirecek kritik açıklamalar yapıyor.

İkili arasındaki tartışma ve karşılıklı açıklamalardaki hararet seçim sürecinde daha da artacak gibi duruyor.

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