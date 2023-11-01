Hasan Küçükkurt bu saatten sonra EGEV’in ağırlığını taşıyabilecek mi?

Hasan Küçükkurt, İzmir iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri. 10 yıldır sürdürdüğü İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanlığı'nın yanı sıra geçtiğimiz aylarda Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) başkanlığına da seçildi. Dipten zirveye çıkan bir başarı öyküsü sahibi olan Küçükkurt, Ege'deki kentlerin valililerini, belediye başkanlarını, sanayi ve ticaret odalarının temsilcilerini mütevelli heyetinde bulunduran EGEV'in de başına geçerek İzmir iş dünyasındaki yeri konusunda 'kademe' atladı. Peki Küçükkurt, kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı, toplantılarına Ege illerinin valilerinin de sık sık katıldığı EGEV gibi bir kuruluşun başkanlığının gerektirdiği ağırlığı kaldırabilecek mi?

O tarafsızlığı gösterebilecek mi? İşte burada bazı soru işaretleri oluştu.

ZİYARETTEN REZALET ÇIKTI

Bunun sebebi ise, İZSİAD'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaret... Biliyorsunuz bu ziyaretin ardından içeriden sızdırılan bazı bilgilerle Kılıçdaroğlu'nun kendisine ısrarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığını soran İZSİAD yöneticilerine, "Adayımız yine Tunç Soyer'dir" açıklaması yaptığı şeklinde spekülasyon yaratıldı. Üstelik bu spekülasyon İZSİAD'ın eski yöneticilerinden olan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun çok yakın olduğu çevreler tarafından ortaya atıldı.

Ancak bu spekülasyon, parti genel merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Ortaya büyük bir rezalet çıktı.

AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA...

Yani yıllardır İzmir iş dünyasında birçok kişinin büyük emek verdiği İZSİAD'ın ismi, dibine kadar siyasetin içine sokulmuş oldu. Ortaya Aslanoğlu'yla çok yakın arkadaş olan İZSİAD yöneticilerinin bu ziyareti Kılıçdaroğlu'nu Soyer'in adaylığını açıklamaya zorlama amacıyla yaptığı şeklinde bir izlenim çıktı. Herkes, İZSİAD'ın bu işte kullanıldığını konuşuyor ve oklar ister istemez Küçükkurt'a yöneliyor. Küçükkurt ise, bu spekülasyonda payı olmadığını savunuyor. Ancak, bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa da ziyaretin bu amaçla yapılmadığını ve bu spekülasyonun kendisinin dahili dışında çıkarıldığını kimseye anlatamaz, anlatamıyor da zaten...

İŞ DÜNYASINDA DA TEPKİ VAR

Bu arada Küçükkurt'a İzmir iş dünyası içinden de tepkiler var. Örneğin, İZSİAD dışında aynı gün Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden bir başka İzmir iş dünyası heyetinde yer alan başta Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı olmak üzere bir çok önemli kurumun başkanının da Küçükkurt'a ve İZSİAD üzerinden yaratılan bu spekülasyona karışanlara tepkili olduğu konuşuluyor.

BAŞKANLIĞI SORGULANACAK

Yani anlayacağınız Küçükkurt, iş dünyası içinde tam 'kademe' atlamışken böyle bir rezaletin ortasında kalakaldı. İsmi bir belediye başkanının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne gitmiş bir iş dünyası derneği başkanı konumuna düştü. Küçükkurt, haklı veya haksız bir şekilde bu kadar siyasetin içine girmişken İZSİAD'ın belki bin katı daha tarafsız olması gereken ve içlerinde kamu kuruluşlarının, valilerin de bulunduğu EGEV gibi bir yapının başkanlığını nasıl yürütecek? EGEV içinden de tepkilerin yükselmesi ve Küçükkurt'un başkanlığının sorgulanacağını söylemek için çok büyük bir öngörü sahibi olmaya gerek yok.