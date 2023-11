Özgür Özel’in yaptığı bölücülerle birlikte meydan okumaktır!

Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP Genel Başkanlığı'na seçildiğinde Yeni Asır olarak "Aslı gitti, kopyası geldi" diye manşet attık. Bu manşetimizde kullandığımız ifadenin ne kadar doğru olduğu önceki gün bir kez daha görüldü. Özel de PKK'nın siyasi kolu HDP-HEDEP'in aşığı çıktı. Hatta bu konuda aslını yani Kılıçdaroğlu'nu geçti bile diyebiliriz.Kılıçdaroğlu her ne kadar HEDEPsever olsa da devlet bürokrasisinden gelmesinin de etkisiyle HEDEP yöneticileriyle görüşmelerinde daha ölçülü gözükmeye çalışırdı. Seçim öncesi HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etti. Daha önce FETÖ'nün yarışmasında dereceye giren kızına ödül veren ve FETÖ için 17/25 Aralık'taki polis-yargı darbesi girişimine rağmen 'hizmet hareketi, inanç grubu' gibi ifadeler kullanan Özel, PKK'nın siyasi kanadı HEDEP'nin önde gelen isimleriyle Kılıçdaroğlu gibi ölçülü değil ulu orta iş tutmaya başladı.Özel, PKK'ya kan kusturan SİHA'lara düşmanlığıyla bilinen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu da yanına alarak HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı.Özel, Türkiye'yi 'işgalci' olarak nitelendiren soprano Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldık. Sayın Chakar'ın performansı kadar, verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi" ifadelerini kullandı. Özel'e Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.Özel'in, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki 2. turu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi ile yaptığı gizli protokolün Kürt seçmenleri rahatsız ettiğini söylediği ve "HEDEP ile bir iş birliği yapılacaksa, kamuoyunun bunu bilme hakkı vardır" dediği günün akşamında, Pervin Buldan ile böyle bir konsere gitmesi bizce bir meydan okumadır.Hele Türkiye'yi işgalci ilan eden birinin elini öpmesi, bu meydan okumayı bir üst seviyeye taşımaktır.Özel'in elini öptüğü Mardinli Pervin Chakar, dünyaca ünlü bir sanatçıdır.Ancak sanatçı da olsa Türkiye'nin bölünmesini savunacak kadar ileri gitmiş biridir. Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin bölünüp Kürt devleti kurulması gerektiğini savundu. "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz.Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz.Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yoketmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi.Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz" şeklindeki sözleri hala akıllarda. İşte Özel, böyle birinin elini öptü ve bu anı 'barış ve kardeşlik' kılıfıyla paylaştı.CHP, HDP ve İyi Parti desteğiyle 2019'da kazandığı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'ni kaybetme korkusu yaşıyor.14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP adeta can çekişiyor. Bakmayın 'değişim' söylemiyle yapılan lider değişikliğine...Bu değişim ne tabanda ne de toplumda hiçbir heyecan yaratmadı. Özgür Özel ve destekçisi İmamoğlu, İstanbul ve Ankara'daki seçimleri kaybettiklerinde siyasi mevta haline geleceklerini hesapladıkları için PKK'nın uzantısıyla yeniden ittifak kurma amacıyla her türlü taklayı atıyorlar.Ancak hesaplarını Kılıçdaroğlu gibi yanlış yapıyorlar.Millet 14-28 Mayıs'ta HDP ile sarmaş dolaş olan CHP'ye nasıl ders verdiyse 31 Mart'ta da aynısını yapmayı bilir.İzmir'de gazeteciliğe 25 yıl önce ekonomi muhabiri olarak başladık. O tarihler kentte çok ortaklı şirket furyasının yaşandığı bir dönemdi. İzmir iş dünyası EGS Holding, Kipa, Güçbirliği Holding, İşbirliği Holding gibi onlarca çok ortaklı şirket kurdu. Ancak bunların çok büyük bir bölümü, kötü yönetim, engelleme gibi sebeplerle ya hedeflerine ulaşamadı ya da battı. ENDA Enerji Holding gibi çok azı büyümeyi başardı.Bugün ekonomi sayfalarımızda İzmir'in tanınmış iş insanlarının 25-45 yaş arasındaki çocuklarının 88 ortakla kurduğu Genç Girişimciler Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin haberini veriyoruz. Biz de dün ünlü iş insanı Haluk Özyavuz'un kızı Cevher Özyavuz ve kurulan şirketin yönetim kurulu başkanı olan Murat Özbek ile görüştük.İki isim de arkadaşlarıyla birlikte yeni ve iddialı bir yola çıkmalarının heyecanını yaşıyorlardı. Umarız gençler, kendilerinden bir kuşak önceki İzmirli iş insanlarının çok ortaklı şirket modelinde yaptıkları hatalara düşmezler ve başarılı olurlar.