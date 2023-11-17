İtalya Sokağı’nda peynir-şarap fantezisi İzmir’e pahalıya patladı!

İzmir'de dün çok nadir görülebilecek bir kaza yaşandı ve metro raydan çıktı. Allah'tan 3 kişinin hafif yaralanması dışında bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, Büyükşehir Belediyesi'nin haline baktığımızda çok daha vahim bir tablo var. Sadece metro treni değil koskoca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisi raydan çıkmış ve hızla duvara toslamaya doğru ilerliyor. Başkan Tunç Soyer'in fantastik fikirleri İzmir'e çok pahalıya mal oluyor.

4 MİLYON GİTTİ

İşte dün patlayan son bomba haber... Tunç Soyer, adını Baysan'dan İZTARIM'a çevirdiği şirket ile 'İzmirli' markasıyla peynir ve süt ürünleri üretiyor. Sadece son bir yılda sermaye artırımlarıyla yüzlerce milyon lira aktarılan şirket, Alsancak'taki İtalya Sokak'ta bir restoran açıp, İzmirlilere İtalya'daki gibi 'şarap-peynir-pizza' zevki yaptırmak istedi... Ancak, bunu da eline yüzüne bulaştırınca maalesef olan İzmirlinin milyonlarca lirasına oldu...

Buna göre, İZTARIM, 17 ay önce İtalya Sokak'ta bir binanın zemin katını aylık 30 bin liraya kiraladı.

Üzerine de 2 milyon lira tadilat ve tefrişat yaptı.

Buraya aylık maliyeti 100 bin lira olan şarap ve peynir uzmanı iki şef transfer edildi.

Hatta iddiaya göre, Soyer'in kızının geçtiğimiz haftalardaki düğününde ikram edilen peynir tabakları da bu iki şefe hazırlatıldı.

Ancak Konak Belediyesi'nin işyeri açma ruhsatı vermek için yasal prosedürün yerine getirilmesi için bulunduğu talepler karşılanamadı.

Bu arada binada yaşayanların ikisi de zemin katlarında böyle bir restoran açılmasına onay vermedi. Kira aylarca tıkır tıkır ödendikten sonra sorun bir türlü çözülemeyince projeden vazgeçildi. Heba olduğu iddia edilen para 4 milyon lira.

BİR BU EKSİKTİ!

Dün görüştüğümüz İZTARIM yetkilileri, bu fiyaskoyu doğruladı ancak zararın çok daha düşük olduğunu savundu. Dediklerine göre, yer 17 ay önce değil 10 ay önce kiralanmış. Tadilat ve tefrişat için 750 bin lira harcanmış, bunun 550 bin liralık kısmı mutfak aletleri ve havalandırma imiş, bunlarda şimdi sökülüp Buca'da yine İZTARIM tarafından öğrenciler için açılacak bir restorana aktarılacakmış. Buraya özel 2 şef de transfer edilmemiş.

Savunmalarına göre ortadaki zarar ödenen kirayla birlikte 400-500 bin liraymış...

Onlar ne kadar skandalın boyutunu küçültmeye çalışsa da ortada İzmirliye pahalıya mal olan ve mazur görülmemesi gereken çok büyük bir hatalar zinciri var.

Yahu...İzmir Körfezi'ni pislik götürüyor. Kemeraltı'nın sokakları çamur deryası olmuş halde. Belediye, çalışanlarına maaşlarını çoğu zaman düzenli ödeyemiyor.

Borç almış başını gitmiş.

Yeni yılda 14-15 milyar lira borç alınarak çarklar döndürülmeye çalışılacak. Hal böyleyken İtalyan Sokağı'nda Başkan Soyer'in 'şarap-peynir' zevki mi eksikti? Yazıklar olsun... Bu arada, skandalı ortaya çıkarıp kamuoyuna duyuranları da kutlarım...

ECZACI ÖZEL GENEL BAŞKAN OLDU, ODA BAŞKANI SAYILKAN, BORNOVA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

İzmir'de binlerce eczane var. İşte CHP'de de Manisa'da yıllarca eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği'nde genel sekreterlik gibi önemli görevler üstlenen Özgür Özel gibi bir isim Genel Başkan olunca İzmir'deki eczacıları da bir heyecan sardı. Uzun yıllardır İzmir Eczacılar Odası Başkanlığını yürüten ve Özgür Özel'le de yakın ilişkileri bulunan Tuncay Sayılkan'ın Özel'in genel başkan olmasının ardından gözünü Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un koltuğuna diktiği belirtiliyor.

Bornova'da Sayılkan ile yine CHP'nin İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Ömer Eşki'nin adaylık için ismi geçen güçlü isimler olduğu belirtiliyor.

Belediye eski Başkanı Olgun Atila da adaylık için bastırıyor.

Öte yandan şu anki Başkan Mustafa İduğ da koltuğu kolay kolay bırakmak istemiyor. Bakalım Sayılkan, böyle bir tabloda yakın arkadaşı olan Özgür Özel'in desteğini alıp aday olabilecek mi göreceğiz...

BAŞKAN TUGAY'IN YALANI ÇABUK PATLADI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki akşamki meclis toplantısında AK Partili üye Hüsnü Boztepe, yaptığı konuşmada Büyükşehir'e ait Grand Plaza ve Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kent A.Ş. gibi restoran ve kafe işleten şirketlerin nasıl zarar ettiğini anlamadığını söyledi.

ZARARIN BELGESİ

Daha sonra ise, tekrar söz alan Boztepe, toplantıdan bir ara dışarı çıktığını ve burada Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile karşılaştığını söyledi ve "Tugay, Kent A.Ş'nin zarar etmediğini ve kendisinin göreve geldikten itibaren son 3 yıldır zarardan kara geçtiğini söyledi. Buradan kendisini kutluyorum" diye konuştu. Ancak Cemil Tugay'ın bu sözünün doğru olmadığı adeta ışık hızında ortaya çıktı. İzmir'de değerleme ve kredi derecelendirme uzmanı olarak görev yapan Vakıfbank eski müfettişlerinden İbrahim Naki Avşar, belediyenin 2022 yılı faaliyet raporunun 218. sayfasında Kent A.Ş'nin zarar ettiğini gösteren bölümünü sosyal medyada paylaştı. Buna göre Kent A.Ş'nin 2021 cirosu 75.5 milyon lira olmasına rağmen sadece personel gideri 112.8 milyon lira olmuş.

2022 yılında ise 186 milyon lira ciro yaparken 182.3 milyon lira personel harcaması yapılmış. Yani neredeyse bütün ciro personele gitmiş.

E hani bunun hammadde maliyeti, kirası? Onlar da eklendiğinde Kent A.Ş'de 2022'de de yine büyük bir zarar söz konusu. Doğruların; er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır derler. Burada da doğru 'çok erken' çıkmış oldu.

FOÇA'DA MEMURLARIN İSYANI

Foça Belediyesi'nde bugünlerde büyük bir huzursuzluk yaşanıyor. Bizimle temasa geçen bazı memurların aktardığına göre Başkan Fatih Gürbüz, devletin belediyede çalışan memurların 15 Kasım'da maaşlarını ödenmesi için geçtiğimiz günlerde gönderdiği parayı, çoğunu kendisinin işe aldığı şirket çalışanlarına ödemiş. İsyan eden memurlar, "Bize bu parayı ödeyen Fatih Gürbüz değil, bizzat devlet. Biz belediyede çalışıyoruz ama devletin memuruyuz.

Bizim paramızı nasıl çoğunu kendisinin işe aldığı eş, dost, tanıdıklarından oluşan şirket çalışanlarına öder?

Bundan sonra parayı nereden bulacak da bizim maaşımızı yatıracak?" diyor.