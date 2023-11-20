İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i görev yaptığı 5 yıla yakın süre boyunca en çok eleştirenlerin başında yer aldık.Büyükşehir Belediyesi bütçesinden nemalananlar kendisini övmek için yırtınsa da biz gazeteci olarak ne gördüysek onu yazdık. Bütün yazdıklarımızın da arkasındayız. Soyer, başarısız oldu. Bunu biz değil İzmirli söylüyor.Sokakta şu ana kadar Soyer'den memnun olduğunu söyleyen tek bir kişiye bile rastlamadık.Bunlar tabii ki, Ankara'ya da gidiyor. İşte bu yüzden Soyer'in koltuğu ciddi bir sallantıda. Bu saatten sonra Soyer'in aday gösterilmesi ancak mucize olur.CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da zaten Soyer'i yemeye karar vermişler. Özel'in "İzmir için anket yapacağız" ve "2019'daki seçimden gerideyse değişecek" sözleri Soyer'in üzerinin çoktan çizildiğini gösteriyor.İzmir'de tarafsız bir şekilde yapılacak ankette Soyer'in 2019'daki oy oranını yakalaması mümkün değil.Soyer'e en yakın isimlerden biri olan duayen iş insanı ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de, o yüzden şu konjonktürde yapılacak bir anketin sağlıklı sonuç vermeyeceğini belirterek buna karşı çıkıyor.Anlayacağınız... Abbas yolcu...CHP'de tartışılması gereken önemli bir nokta da şu: Eğer, Tunç Soyer yeniden aday gösterilmezse, mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yönetiminin durumu ne olacak? Çünkü, Aslanoğlu ve ekibini seçtiren Soyer'in verdiği destek oldu. Bu il yönetimi Soyer'in belirlediği il yönetimidir. Zaten daha partinin Genel Başkanı Özgür Özel, Soyer'in adaylığı ile ilgili anket yapacaklarını söylerken İl Başkanı Aslanoğlu ise, açıktan "Tunç Soyer yeniden aday yapılmalı" diyor. Bu da İl Başkanı Aslanoğlu'nun genel merkeze değil Soyer'e bağlı olduğunu gösteriyor. Eğer Soyer giderse bu il yönetimi belirlenecek yeni aday için canla başla çalışır mı?Bu çok zor gözüküyor. Bu nedenle Soyer yeniden aday yapılmazsa İl yönetiminin de yenilenmesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.CHP lideri Özgür Özel, partide belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğine kurultayda kendilerine destek verip vermediğine bakarak karar vermeyeceklerini söylüyor. Ayrıca ısrarla "2019'daki seçimden geriye gidenler değişecek" diyor. E o zaman Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu ne olacak? Tugay, İzmir'de açık ara başarısız olan belediye başkanlarından bir tanesi...Ancak, İzmir'de CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e desteğini her şeyi göze alarak açıklayan tek belediye başkanı da Cemil Tugay'dan başkası değil. Şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, sırf İzmir'de kendilerine desteğini açıkça deklare eden tek belediye başkanı diye başarısızlığı artık genel kanaat haline gelen Tugay'ı yeniden aday mı gösterecekler? Eğer bunu yaparsalar, söylemlerinde de samimi olmadıklarını göstermiş olurlar.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday yapılıp yapılmayacağı tartışılan CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Ekipleşmeler, kamplaşmalar almış başını gidiyor. CHP seçmeni 14-28 Mayıs'taki seçimlerde yaşanan hezimet nedeniyle zaten moral bozukluğu yaşıyor.Bir de üzerine yaşanan bu tartışmalar eklenince CHP seçmenindeki sandığa gitme motivasyonu iyice düşüyor.CHP'de bunlar yaşanırken AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'ndan ise, bugüne kadar tek bir tartışma haberi gelmedi... AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, il yönetimi ve ilçe yönetimlerini baştan sona yeniledi ancak hiçbir çatlak ses duyulmadı.Cumhur İttifakı, böylesi bir konjonktürde, 31 Mart'taki yerel seçimi, İzmir'de kazanmaya en yakın olduğu yerel seçim olarak görüyor.Hele, İyi Parti'nin bu defa kendi adayı Ümit Özlale ile seçime gireceğini açıklaması ve HDP'nin de yine kendi adayını çıkarma olasılığının yüksek olması, Cumhur İttifakı'ndaki İzmir umutlarını daha da artırıyor. Dün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi, İl Başkanlığında kritik bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kazanacak formüller konuşuldu, tartışıldı.CHP'lilerden tek bir sesin çıkmadığı pazar günü, AK Parti'nin iş başında olduğunu gösteren ve birlik-beraberlik mesajı veren bu fotoğraf bile başlı başına büyük ve etkili bir seçim propagandasıdır desek yanılmış olmayız.