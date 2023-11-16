CHP’nin değil İsrail’in sözcüsü gibi konuştu

İzmir'de siyaseti yıllardır takip eden biri olarak yaptığımız tespitlerin içi boş değildir.

İşte son örnek. CHP'de parti sözcülüğü görevine getirilen İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in de avukatlık mesleğindeki tecrübesinin kasaba avukatlığını geçmediği ve bu işi kaldıramayacağını daha birkaç gün önce ifade ettik.

Nitekim, Yücel, basının karşısına ilk çıkışında bombayı patlattı. Bir anlamda zihninin arkasında yatanları da ortaya koymuş oldu.

SKANDAL SÖZLER

Türkiye, Gazze'de yürütülen İsrail katliamına karşı isyan ederken, dünyada birçok halk gösteriler yaparken Yücel, bu katliamı mazur gösterecek skandal sözler sarf etti.

Neymiş, "Bu saldırıların Hamas'ın bir gece sivillere yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak lazımmış." Pes doğrusu...

İsrail'in zalim Başbakanı Netanyahu da zaten yaptıkları katliama bahane olarak bunun aynısını söylüyor. Yani anlayacağınız Yücel, yeni görevine İsrail'in sözcüsü gibi başladı. Yazık çok yazık...

En büyük projesi Kemeraltı sokaklarını çamura teslim etmekmiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 yıla yaklaşan görev süresince İzmir'in üzerinden adeta bir buldozer gibi geçti. Düzelttiği bir şey olmadığı gibi düzgün olanları da bozdu. İşte Kültürpark... İzmir'in hazinesi Soyer döneminde mahvoldu. Şu an her yeri, harabe yapıları görmememiz için paravanlarlarla çevrilmiş durumda. Soyer'in belediyecilikteki başarısızlığını anlamak için Kültürpark gibi Kemeraltı Çarşısı'na bakmak da yeterli...

TURİST GELİR Mİ?

Soyer geldiğinden beri Kemeraltı'nın sokaklarını kazıyor. Sözde altyapı yapıyorum diyor ama nedense bu çalışmalar 4.5 yıldır bitmiyor. Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezinin yol ve sokaklarını toz, toprak, çamur deryası halinden bir türlü kurtulamıyor. İşte bu fotoğraf da özellikle yağmurlu havalarda Kemeraltı'nın ne hale geldiğini gösteriyor. Allah aşkına, turist bu Kemeraltı'na mı girecek, bu Kemeraltı mı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girecek? Bir de Soyer, göreve geldiğinde "En büyük projem Kemeraltı" diyordu. Meğer onun en büyük projesi Kemeraltı'nı böyle çamur deryası haline getirmekmiş. İzmirli bunları unutmayacak.

Mustafa İduğ'u yakacak video!

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği kurultayda ters köşeye yatıp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmirli belediye başkanları kara kara düşünüyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gibi bazıları "Yüzde 1 dahi endişem yok" dese de gerçekler öyle değil.

Durumu en kötü gözükenlerden biri de Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ... Şimdi CHP'liler arasında İduğ ile ilgili bir video dolaşıyor.

"KEMAL BEY" SLOGANI

Kurultayda oy sayımı yeni başladığında bir ara Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yönünde salonda bir şayia dolaşmaya başlamıştı. İşte bu esnada Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler sevinç gösterilerinde bulunmuşlar ve sloganlar atmışlardı.

Ancak daha sonra bunun yanlış bir bilgi olduğu anlaşılmıştı. İşte CHP'liler arasında dolaşan videoda İduğ'un "Kemal Başkan" diye sloganlar atmaya başlayan kalabalık içinde yaptığı sevinç gösterileri de yer alıyor. Kulislerde bu videodan sonra İduğ'un yeniden adaylık işinin daha da zorlaştığı yorumları yapılıyor.

Heval Savaş Kaya belki Mustafa Özuslu ise çok zor...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Tunç Soyer'in vekilliğini yapan Mustafa Özuslu, CHP'nin Bergama Belediyesi başkan adayı olmak istiyor. "Benim aklım da bedenim de Bergama'da. İşim Bergama, gücüm Bergama" diye beyanat bile verdi.

İşlettiği İzmir Sanat kafesini kapatıp geldiği Büyükşehir Belediyesi'nde Soyer vasıtasıyla yıllarca doğalgaz dağıtım şirketinden, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş'den 3 ayrı maaşı alıp cebine koydu.

SOYER'E YAĞ ÇEKTİ

4.5 yıl boyunca kendisine 3 maaş bağlatan Soyer'e "Onunla ölüme bile giderim.

Efsane bir başkan olmaya doğru gidiyor" diye bol bol yağ çekti. Şimdi o yağ çektiği Soyer bile koltuk derdine düşmüşken ve aday gösterilmesinin çok zor olduğu değerlendirilirken Özuslu'yu Bergama Belediye Başkan adayı mı yapacaklar? Çok bekler... Ne yani "Sen Tunç Soyer'e iyi yağ çektin, yasal hakkın olmamasına rağmen İZBETON'un araçlarıyla makam arabası saltanatı sürdün, tazminat vermemek için kapattığın kafenin çalışanlarını belediyede işe aldırdın... O yüzden al bu adaylık senin hakkın" mı diyecekler!

Bu arada Soyer'in en has adamlarından Heval Savaş Kaya da Karabağlar veya Konak'tan belediye başkan adaylığı düşünüyor.

Kaya'nın durumu Özuslu kadar kötü değil. Çünkü, uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı oldu.