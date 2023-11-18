Büyükşehir, CHP’li beylerin zıplama tahtası haline getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir siyasi partinin tapulu malı değil kamuya ait çok önemli bir devlet kurumudur.Bu kurumda makam sahibi olanlar, parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet etmek zorundadır. Ancak, Büyükşehir Belediyesi kadroları bu dönem Başkan Tunç Soyer tarafından o kadar siyasallaştırıldı ki her şey birbirine karıştı. Yerel seçimler öncesi adaylık için uğraşan Büyükşehir bürokratlarını görünce belediyenin Soyer'in de yol vermesiyle siyasi zıplama tahtası haline getirildiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.Örneğin, Soyer'in CHP İzmir'i dizayn etmek için görevlendirdiği İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Karabağlar Belediye Başkan adayı olmak istiyor. ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı KerimÖzer, Bayraklı'ya talip. Grand Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İkat ise, Karşıyaka veya Bayraklı'da aday olma peşinde. İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen Tire'den aday olma derdinde.İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın Çiğli'yi, Büyükşehir Gediz Şube Müdürü Ali Kemal Elitaş'ın Menemen'i, Büyükşehir Foça Yerel Yönetim Hizmetler Müdürü Baran Gezmiş Yıldırım'ın Foça'yı, Büyükşehir Yarımada Şube Müdürü Yener Kırmızı'nın Urla'yı, Seferihisar Koordinatörü Gürhan Özata'nın Seferihisar'ı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerafettin Budak'ın Selçuk'u, Kiraz Yerel Hizmetler Koordinatörü Ümit Kazak'ın da Kiraz'ı istediği belirtiliyor. Tabii ki, adaylık hakları... Ancak, koskoca Büyükşehir Belediyesi'nin parti içinde bir yerlere gelmek isteyenlerin aparatı haline getirilmesi de yanlış. Bu beyfendilerin kaçı aday olacak onu da göreceğiz.Gaziemir'de Halil Arda'yı CHP'nin belediye başkan adayı yaptıran şu anki Genel Başkan Özgür Özel'di...Hatta Özel, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında TBMM'de CHP Grup Başkanvekili iken buluştuğu Gaziemirlilere, Arda için "İyi ki kefil olmuşum" demişti...Özel sayesinde belediye başkanı olan Arda, görev süreci boyunca başta eşi Deniz Arda'ya belediyede "Onursal Koordinatör" sıfatı vermesi olmak üzere birçok skandalla gündeme geldi.Arda'nın bu süreçte ilçe yönetimiyle sürekli tartışma yaşaması Gaziemir'de CHP adına ikili bir görüntü oluşturdu. Hatta belediye meclisinde bile CHP Grubu ikiye bölündü. Arda, birçok kararı kendisine muhalif CHP'lilerin oylarıyla meclisten geçiremedi.Kulislerde, Arda'nın bu sorunlar nedeniyle tekrar aday gösterilmeyeceği değerlendiriliyordu. Ancak, Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından ibre yeniden Arda'ya döndü.Arda da geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gidip Özel'le fotoğraf çektirdi ve bunu sosyal medyada paylaşarak güç gösterisi yaptı. İlçe örgütü ise, dört gözle ön seçim veya temayül yoklaması yapılmasını bekliyor.İlçe eski başkanları Yüksel Demirsoy ve Umut Tekin'in de belediye başkan adaylığı için çalıştığı belirtiliyor.Peki Özgür Özel, örgütü yok sayıp sırf kişisel yakınlığı nedeniyle Arda'yı ilçede tekrar aday mı yapacak?Eğer böyle yaparsa bu örgütü ayağa kaldırmaz mı?Kaldırır... Bu arada Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıl 15 gün hapis cezası alan ancak hükmün açıklanması 5 geriye bırakılan Arda'nın yerine 'onursal koordinatör' sıfatı verdiği eşi Deniz Arda'nın aday yapılma ihtimali de kulislerde konuşuluyor.Yani geçtiğimiz seçimde Balçova'da uygulanan modelin bu defa Gaziemir'e uyarlanacağı iddia ediliyor. Eğer böyle olursa bizce bu daha da büyük bir skandal olur.CHP'den İzmir milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan Aytun Çıray, İyi Parti'nin kuruluş sürecine Meral Akşener'le birlikte hareket etti. CHP'den ayrıldı ve İyi Parti'ye geçti. Orada da üst düzey görevlerde bulundu.Mayıs'taki seçimler öncesi de İyi Parti'den ayrıldı. Milletvekili aday sırasını beğenmediği için ayrıldığı konuşulsa da o parti yönetimi ile görüş ayrılıkları yaşadığı için ayrıldığını söyledi.Çıray, İyi Parti'den ayrıldıktan sonra bariz bir şekilde CHP'nin o dönemki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göz kırptı. Ancak kendisine bir davet gelmedi. Çıray'ın şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığına yeşil ışık yaktığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Özgür Özel ile de bu konuda diyalog kurduğu haberleri çıktı. Siyasete bulaşan bırakamaz diyorlar... Çıray'da da aynı şey geçerli sanırım. Yoksa bu kadar zorlamanın anlamı ne ki?CHP'de adam bitti de parti dışından Çıray'ı mı Büyükşehir adayı yapacaklar Allah aşkına?