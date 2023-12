Buğra’nın İzmir’e en büyük kazığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde birkaç yıl bürokratlık yapan ve Genel Sekreterken İstanbul'a tenzili rütbe ile gitmek zorunda kalan Buğra Gökçe, bugün İzmir'de Büyükşehir adaylığını açıklayacak.

Tabii ki, kendi tercihidir, biz de 'hayırlı olsun' deriz.

Ancak bu, Gökçe'nin İzmir'de fiyaskoya daha doğrusu kente atılmış koca bir kazığa dönüşen işlerini de unutacağımız anlamına gelmez.





OPERA SKANDALI

Gökçe'nin Genel Sekreter olarak İzmir'e attığı en büyük kazık, bugün Karşıyaka'da inşaatı yarım kalan opera binasıdır. Burası bugün İzmir için bir utanç abidesine dönüşmüş halde öylece duruyor.

İzmir'in buraya gömülen 400-450 milyon lirası, bugünün hesabıyla belki de 1-1.5 milyar lirası, heba olup gitti...

Çünkü, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve bu işin ihale sürecini bizzat yürüten dönemin Genel Sekreteri Buğra Gökçe, hesabı baştan yanlış yaptı.

Skandal bir ihale kurgusu ile işi Ankaralı bir firmaya verdiler.

Bu işin olmayacağı daha o zamandan belliydi.



ÖZEL ŞART KONULDU

Gökçe ve ekibi, opera binası inşaatı ihalesine girecekler

için 'daha önce opera sahnesi yapmış olma' gibi özel bir şart getirdi. Ancak, Türkiye'de daha önce opera sahnesi inşaatı yapan firma yoktu. Fakat ne yapıldı edildi Gökçe dönemindeki tüm büyük ihale işlerinin olduğu gibi bu inşaat da Ankara Çankayalı bir firmaya gitti. İşi CHP eski PM üyesi Behçet Çağlar'ın firması Çağdan Mühendislik aldı. Firmanın bu ihaleye katılabilmesi için yanına Avusturya'dan daha önce opera binası yapmış Waagner-Biro Austria Stage Systems AG monte edildi.

Çağdan Mühendislik ve Avusturyalı firma, 2. sıradaki firmadan tam 102 milyon lira fazla teklif vererek 409 milyon liraya ihaleyi aldı.

Yani sırf, uzman ortak şartını yerine getirdi diye bu firmanın astronomik teklifine Büyükşehir Belediyesi tarafından 'evet' denildi.



AVUSTURYALI GİTTİ

Ancak kısa bir süre sonra, ihale için üstlendiği görevi tamamlayan Avusturyalı firma, payını alıp konsorsiyumdan çekildi. Uzman firmanın ayrılmasına rağmen yine Buğra Gökçe'nin genel sekreterliği döneminde bu özel şartı tek başına sağlayamamasına rağmen her nasılsa iş tamamen Çağdaş Mühendislik'e devredildi.

O da 400-500 milyon lira harcanınca ipe un serdi.

Gökçe döneminde İzmir'e getirilen firma, 'Maliyetler yükseldi, ben bu işi yapamıyorum' diyerek çekip gitti.

2021 yılında tamamlanması gereken inşaatın ancak yüzde 45'i biterken, proje için en 1.5 milyar TL'lik bir rakamın daha harcanması gerektiği belirtiliyor. Büyükşehir'de ise kasa tam takır kuru bakır olduğu için inşaat öyle bekliyor. Şu an Büyükşehir Belediyesi, talip olması halinde projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredip bu işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Tabii ki, bu yanlış işte eski Başkan Kocaoğlu ve şimdiki Başkan Tunç Soyer'in de büyük hataları var. Ancak hatanın büyüğü ise, belediyenin iki numaralı koltuğunda oturan ve ihale sürecini yürüten Gökçe'ye ait... İşte o utanç abidesi, Karşıyaka'da duruyor. Gökçe'yi İzmir'e İstanbul'dan kayyum gibi atamak isteyenler o utanç abidesini bir görsünler de kararlarını öyle versinler.







Soyer şimdi de Strasbourg'ta

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta İzmir, taşan deniz nedeniyle sular altındayken çekip Polonya'ya gitti. Sözde İzmir'i 2026 Avrupa Gençlik Başkenti yapacaktı ancak o da olmadı. Sonra da kent bu haldeyken Polonya'ya gittiğini yazdık bize demediğini bırakmadı. Şimdi de soluğu Strasbourg'ta almış. Çarşamba'ya kadar orada. Muhtemelen Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı görevi için gitti ancak Polonya vakası akıllardayken bir de Strasbourg seyahatinin çıkması hoş

değil. Soyer, maalesef şu seyahat işinin suyunu çıkardı.

Bir yandan yeniden aday olabilmek amacıyla Genel Başkan Özgür Özel'le arayı yumuşatmak için her türlü girişimi yapıyor ama diğer yandan buralarda da durmuyor.

Nasıl olacak bu iş böyle?







CHP İl Başkanı Aslanoğlu oyuna mı getirecek?

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe ve il kongrelerinin ardından ilçe başkanlarını toplayıp toplayıp dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılık bildirmeye gitti.

Şimdi devran değişti. İlçe başkanlarını bu defa yeni Genel Başkan Özgür Özel'e götürüyor yarın. Ancak konuştuğumuz bazı ilçe başkanları tedirgin. "Acaba, Soyer tarafından seçtirilen ve her fırsatta onun yeniden aday olması gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, bizim de katılacağımız bu ziyarette bir punduna getirip, 'Biz Soyer'i yeniden aday görmek istiyoruz' mu diyecek?" kaygısı taşıyorlar.

Ayrıca, "Eğer böyle bir şey yaparsa biz de kalkar, fikrimizi söyleriz" diye de ekliyorlar. Bakalım yarınki ziyarette neler olacak?







Özel tavsiye etti, Tugay genel merkeze başvurdu

CHP İzmir'de kurultay öncesi Özgür Özel'e desteğini ilk açıklayan kişi olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık başvurusunu dün genel merkeze yaptı. Tugay, öncesinde Genel Başkan Özel ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başvurusunu da Özel'in tavsiyesi üzerine İl Başkanlığı'na

değil genel merkeze yaptığı konuşuluyor. Çünkü, söylendiğine göre, Özel, Büyükşehir adaylığı için taraftarlarını toplayarak İl Başkanlığı'na başvuru yapılmasından rahatsız olmuş. Bunun partide ayrışmalara neden olacağını düşünüyormuş. Kulislerde konuşulan iddiaya göre de bu nedenle Tugay'a böyle bir tavsiyede bulunmuş.