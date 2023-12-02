Dosya savaşları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'den yeniden adaylığı artık iyice zora girerken birlikte yıllarca görev yaptığı eski Genel Sekreteri Buğra Gökçe harekete geçti. Gökçe'nin daha kente gelmeden İzmir'de başkanlığa talip olduğunu açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Bu arada Soyer'in Buca Metrosu ihalesi nedeniyle biletini kestiği Gökçe hakkında dosya hazırladığı iddia edildi



Yıllarca birlikte çalışan Başkan Tunç Soyer ve eski Genel Sekreter Buğra Gökçe şimdi rakip oldu.

CHP İzmir'de ortalık toz duman...

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den artık ümit neredeyse kesildi. Bu saatten sonra yeniden aday yapılmasının mucize olacağı değerlendiriliyor.

Peki yerine kim gelecek? İşte o konuda ortalık biraz karışık.

Dün önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaparken Soyer'in talebiyle görevi bırakıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yardımcısı olmaya razı olarak kentten giden Buğra Gökçe, dönmek için harekte geçti ve İstanbul'daki görevinden istifa etti.



İZMİR'LE ALAKASI YOK

Hasbelkader İzmir'de birkaç yıl bürokratlık yapan 'paşamız', İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından daha buraya gelmeden twitter üzerinden İzmir'e başkan olmak istediğini ilan etti. Sanki İzmir'de adam bitmiş, paşamız, İmamoğlu- Özel ikilisinin kayyumuymuş gibi bir intiba oluşturarak dışarıdan İzmir'e çökme niyetinde...

Bu durumu elbet İzmirli en iyi şekilde değerlendirecektir ancak, kulislerden edindiğimiz bilgilere göre, Soyer de meydanı Gökçe'ye bırakmamak için boş durmuyor. İddiaya göre, Soyer, Gökçe'nin İzmir Büyükşehir günlerindeki bazı icraatları ile ilgili genel merkeze sunulmak üzere bir dosya hazırlıyor.

Malum, Gökçe, İzmir'de görev yaptığı dönemde birçok iddianın da hedefinde olmuştu. Narlıdere'de bürokrat maaşıyla yaptırdığı ikiz villalar gazetelere manşet olmuştu.

Bu iddialarla ilgili hakkında somut bir yargı kararı çıktığını duymadık ancak yine de bu iddialar nedeniyle oldukça yıpranmış bir isim olduğu da İzmirlilerin malumu...



CHP'NİN KAYBEDENİ SOYER

Örneğin, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı alt geçidi gibi bazı projelerdeki hatası nedeniyle hakkında Sayıştay tarafından zimmet çıkarıldığı biliniyor. En son Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisinde yüklenicinin yapması gereken işi belediye bütçesinden yaptırdı diye Sayıştay kendisine 2 belediye bürokratıyla beraber 10 milyon liranın üzerinde zimmet çıkardı. İşte Soyer'in de hazırladığı iddia edilen dosyaya Gökçek'le ilgili çeşitli belgeler koyduğu iddia ediliyor.

Tabii, CHP'nin 'kaybedeni' haline gelen Soyer'in dosyasına CHP'nin Genel Merkezi'nde şu saat itibariyle itibar edecek kimse bulunur mu, bulunmaz mı, o da ayrı bir soru işareti.



BUCA'DAKİ SIR AÇIKLANMALI

Ancak Soyer, Genel Merkez tarafından dikkate alınmazsa belki de iddialarını kamuoyuna açıklar.

Bu açıdan en kritik konu ise, tartışmalı Buca Metrosu ihalesi... Gökçe ve Soyer arasındaki kırılma bu ihalede yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde de yazdık.

Ortada bir 'sır' var. Acaba, iki isim o dönem, birbirlerini bir şeylerle mi suçlamaya kalktılar? O ihalede Soyer, Gökçe ile ilgili olumsuz bir durum mu tespit etti, yanlış yapmış olabileceğinden mi şüphelendi? Neden O'nu İzmir'den gönderdi. Gökçe de neden arkasına bile bakmadan İzmir'i terketmek zorunda kaldı. Belki bu seçim sürecinde bu sır açıklığa kavuşur...







Sengel sürprizi yaşanır mı?

İzmir'de Tunç Soyer, ıskartaya çıkmış durumda.

Buğra Gökçe ise, daha teşrif etmediği kente çökme havasında. Büyükşehir adaylığını açıklayan eski Milletvekili Atila Sertel'e kimse şans tanımıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir'i istiyor. Bornova Belediyesi eski Başkanı Olgun Atila da bugün adaylık başvurusunu yapacak... Bunlar göz önünde olanlar. Bir de sessiz duran ama İzmir Büyükşehir'i için nabız yoklayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de var.



DENİZ YÜCEL'E YAKIN

Sengel'in CHP'de kurultay öncesi Özgür Özel'le hareket eden ve daha sonra Parti Sözcüsü yapılan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in de desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni istediği belirtiliyor. Kulislerde Özel'in daha genel başkan adayıyken Deniz Yücel ile birlikte Selçuk'u ziyaret ettiği ayrıntısından yola çıkarak Sengel'in adaylığı için "Sürpriz olabilir" yorumları yapılıyor.

Bu arada Sengel'in İzmir merkezde önemli ilçe belediyelerine kaydırılabileceği ihtimali de kulislerde konuşulanlar arasında.







Hasan'ın yeni çiftlik hedefi: Karşıyaka!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gözde yerlerdeki kafe ve restoranlarını işleten Grand Plaza şirketinin son 12 yılda ettiği zarar 100 milyon liranın çok üzerinde. Şirketi ise, 12 yıldır Hasan İkat yönetiyor. Genel Müdürlükten en son Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçti. Biz Grand Plaza ile ilgili İkat döneminde bu kadar yüklü zarar ettiği için "Hasan'ın çiftliği" manşetini atmıştık. İkat, bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu belirtilen Dr. Özgür Akşan ve CHP Karabağlar İlçe eski Başkanı Bülent Çumçum ile bir platform kurarak CHP içinde siyaset yapıyor.



GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bu 3'lü belediye başkanları ve adaylarla görüşüyor. Biz bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bu köşede "İmamoğlu İzmir'de 'aday görücü' mü görevlendirdi!" başlığıyla bir yazı kaleme almıştık. İkat şimdi Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı için Grand Plaza'daki görevinden istifa etti. Yani anlaşılan çiftliği Karşıyaka'ya taşımak istiyor. Bu arada Dr. Özgür Akşan'ın da hedefinin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı olduğu iddia ediliyor.