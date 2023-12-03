İzmir, İmamoğlu’nun bir şubesi olamaz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bu köşede çok eleştirdik. Birçok yanlış icraatını deşifre ettik.

Ancak Tunç Soyer'i çok eleştirsek de bazı konularda hakkını yiyemeyiz.

Kendisi zarif bir insandır. Katılır veya katılmazsınız ancak kendi partisinin ideolojisi olan sosyal demokrasiyi özümsemiş biridir.

Her ne kadar İskandinav tarzı bir politikacı olsa da neticede İzmir'in içinden biridir.

GÖKÇE OLACAĞINA...

Bunu şunun için yazıyoruz...

Biliyorsunuz, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaparken İstanbul Büyükşehir'e genel sekreter yardımcısı olarak gitmek zorunda kalan Buğra Gökçe de İzmir'i istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icazetiyle İzmir'de başkanlığa talip olan Gökçe'yi görünce ehveni şer yapıp, "O olacağına Soyer bile olsa daha iyidir" deme noktasındayız.

Aynı şekilde Gökçe olacağına adaylığını açıklayan veya buna hazırlanan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, İzmir eski Milletvekili Atila Sertel'den biri aday yapılsa İzmir için çok daha iyi olur. Neticede hepsi İzmir'in öz evladıdır.

DAHA GELMEDİ

Dün de yazdık...

Paşamız Gökçe, İstanbul'daki genel sekreter yardımcılığı görevinden İzmir adaylığı için istifa etti. Bunun için önce İmamoğlu ile İstanbul'da arkasından CHP lideri Özgür Özel'le de Ankara'da görüştü.

Daha kente gelmeden de sosyal medya platformu üzerinden İzmir'e talip oldu.

Yani bu derece İzmir'e uzak biri. Kimse kusura bakmasın ancak İzmir, öyle Ekrem İmamoğlu'nun bir şubesi haline getirilemeyecek kadar büyük bir kenttir.

İmamoğlu'nun buraya gönderdiği bir uzantı tarafından onun uydusu olarak yönetilemez...

Dışarıdan gelip bu kente çökemezsiniz.

İzmir'in, Ege'nin çocuğu olmanız gerekir.

Büyükşehir Belediyesi'nde hasbelkader 3-5 yıl bürokrat olmanız sizi İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmaya yetmez.

Cemil Tugay, resmi başvuru için hazırlanıyor

İzmir'de CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önlerine A-4 kağıdı koydukları kurultay delegelerinden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek imzası alırken buna tek itiraz eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. 56 delegeden Özgür Özel'e desteğini ilk açıklama cesaretini gösteren Tugay, kim ne derse desin bugün CHP İzmir'deki en önemli figürlerden biri haline geldi. Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın dostluk kurdu. Tugay Büyükşehir adayı olmak istediğini daha önce açıklamıştı. İşte şimdi emin kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Tugay, 5 Aralık'a kadar Büyükşehir adaylığı için İl Başkanlığı'na resmi başvurususunu yapmaya hazırlanıyor. Ancak Tugay'ın önce geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek'e birlikte gittiği Özgür Özel'i ziyaret edeceği ve fikrini alacağı kendisinden başvuru yapması yönünde işaret alması halinde bunu yapacağı belirtiliyor.

Şenol Aslanoğlu Balçova'yı alamadı, Özen'i öne sürdü

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz Eylül ayındaki il kongresinde o dönem Genel Başkan adayı olan CHP lideri Özgür Özel'in yüzüne bakarak, "Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun dimdik arkasındayız. Bu partinin genel başkanlık sorunu yok" demişti. Hatta o kongrede Özel, konuşma yaptığı sırada yuhalanmıştı... Ancak devran değişti Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'ye genel başkan oldu. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için varını yoğunu ortaya koyan Aslanoğlu da rotayı anında Özel'e doğru kırdı. Kurultay öncesi defalarca Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip desteklerini sunan Aslanoğlu, şimdi de Özgür Özel'i sık sık ziyaret etmeye başladı. Edindiğimiz bilgiye göre, Aslanoğlu, önümüzdeki hafta içinde ilçe başkanlarıyla Özel'e gidip bağlılıklarını bildirecek.

BALÇOVA'YI İSTEDİ

Aslanoğlu'nu İl Başkanlığı'na seçtiren isim herkesin bildiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Soyer'in yeniden aday gösterilmesi artık çok zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriliyor ancak Aslanoğlu, anlaşılan Soyer'i de geride bırakıp Özel'e doğru iyice yol aldı. Emin kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Soyer'in adaylığı tartışılırken Aslanoğlu, Özel'den eskiden bu yana en büyük sevdası olan Balçova Belediye Başkan adaylığını istedi. 2019'da da İzmir Ticaret Odası yönetim kurulundan istifa ederek CHP'den Balçova Belediye Başkan adayı olan ancak gösterilmeyen Aslanoğlu, bu defa adaylığı koparmak istedi. Ancak Özel, "Sen görevinin başında kal" diyerek bu talebi geri çevirdi. Aslanoğlu adaylık vizesini alamayınca bu ilçede desteğini geçtiğimiz dönem İl Başkan Yardımcılığı'nı yapan çok yakın arkadaşı Sirhan Özen'e kaydırdı. Aslanoğlu'nun Özen'i Balçova adayı yapmak için bastırdığı belirtiliyor.