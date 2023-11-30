Sakin ol şampiyon... Gidiş vaktin geldi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gidiyor...

CHP'nin yeni yönetimi, belli ki kendisini aday göstermek istemiyor.

İzmir'de şu günlerde sürdüğü belirtilen anket çalışmalarının ardından bu işe son nokta konulacak gibi duruyor.

Tunç Bey de gitmekte olduğunun farkında ve bu nedenle sürekli özgüven kaybediyor. Kaybettikçe de sinirlerine hakim olamıyor.

Tunç Soyer, İzmir'i bu halde yüz üstü bırakıp kentleşme açısından örnek bir kent olan Polonya'nın Lublin kentine gitti. Yine de ibret almadı.

YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI

İzmir'i pazar günü fırtına vurmuş... Alsancak'ta yüzlerce dükkan, mağaza, restoran suyla dolmuş. Paşam, giydiği kırmızı yağmurlukla bir iki saat ortada gözüküp poz verdikten soluğu Polonya'da almış. Biz de gazete olarak bunu "İzmir battı, Soyer kaçtı" manşetiyle verince çıldırıyor.

O kadar çaresiz ki... Dün 20 kişinin bile izlemediği bir TV yayınına çıkmış, bizi ve bu eleştiriyi getirenlere yönelik, "alçaklar", "reziller", "aşağılıklar" diyerek ağzından adeta köpükler saçarak saydırıyor.

BAŞKANA YAKIŞMIYOR

Neymiş Polonya'ya İzmir'in gençleri için gitmiş.

İzmir'i 2026'da Avrupa'nın gençlik başkenti yapmak için uğraşmış... Geç bunları şampiyon, geç... Önce bir sakin ol... Yakışıyor mu 4.5 milyonluk şehrin başkanına bu laflar, bu asabiyet?

Tunç Bey!

Oraya bir bürokratını göndersen, sen de en zor gününde İzmirlinin yanında bulunsan olmaz mıydı? Bal gibi de olurdu. Sen belediye başkanlığını böyle günlerde yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın?

Kusura bakma şampiyon!

Önce bir sakin ol! Biz gazeteciyiz ve sen çıldırsan da patlasan da gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

Sen ise bu gidişle İzmirliyi en zor gününde yüz üstü bırakıp Polonya'ya giden başkan olarak hatırlanacaksın... Bari İzmir'i getirdiğin hal ile gittiğin Lublin kentinin şehirleşmede geldiği noktayı bir kıyaslayabilseydin de halinden ibret alsaydın.

Milyarlık feragat

Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri gibi ünlü iş insanlarının ortağı olduğu İzmir merkezli Enda Enerji Holding'te düğüm çözüldü.

Daha önce holdinge B Grubu hisse alarak yüzde 30 ortak olan Verusa Holding, şirketin halka açılmasını istemiş ve bunun için İzmirli iş insanlarından elinde bulundurdukları A grubu hisselerle holding yönetiminin tamamını belirleme haklarından vazgeçilmesini talep etmişti.

Ancak Egeli iş insanları, bunun müktesep hakları olduğunu belirterek bu talebi kabul etmemişti.

Bu tartışmalar sürerken İzmirli iş insanlarına diş geçiremeyen Verusa Holding, hisselerini halka açık Margün Enerji'ye sattı.

En sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da talebi ve halka açılmak için koyduğu şartlar nedeniyle Egeli iş insanlarından geri adım geldi. Şimdi Ocak ayında olağan üstü genel kurul yapılacak ve A Grubu ortakların yönetimin tamamını belirleme hakkını düzenleyen esas sözleşme maddesi "Yönetimin ancak yüzde 50'sini belirler" şeklinde düzenlenecek.

Ardından da holding, halka açılacak. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Dün görüştüğümüz İzmirli ortaklar, şu an 305 milyon lira civarında olan sermayelerini halka arz ile artıracaklarını ve şirkete gelecek yeni kaynakla mevcut RES, JES ve HES yatırımlarına güneş enerji santralini (GES) de ekleyeceklerini söyledi. GES kurmak için Salihli'den arazi alımı tamamlanmış bile...

Ne istediniz Özet Kitap'tan?

İzmir'in duayen ismi Uğur Yüce'nin Türkiye'ye çok önemli bir hizmeti vardı. Yüce, on yıllardır, önemli kitapları okuyor ve bunların özetlerini çıkarıyordu.

Bazı kitapların ise özet çevirisini yapıyordu. Bu özetleri de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve SHP'nin kurucusu Erdal İnönü'den başlayarak siyasetçi ve iş insanlarına gönderiyordu.

Yüce, bu hizmetinin daha geniş kitlelere yayılması için başkanı olduğu Kentimiz İzmir Derneği bünyesinde ücretsiz bir şekilde kitap özetlerine ulaşılabilen bir internet sitesi de kurdu. 3-5 kişi ile başlayan bu hizmet on binlerce kişiye ulaştı.

İYİLİK CEZASIZ KALMADI

Ancak her iyilikte olduğu gibi bu iyilik de cezasız kalmadı.

Bazı yayınevleri Yüce ve derneğini telif haklarıyla ilgili mahkemeye verme tehditlerinde bulundu. Bunun üzerine Yüce, telif haklarına muhalefetin cezasının 5 yıla kadar hapis olduğunu da göz önünde bulundurarak yönetim kurulu üyelerini riske atmamak için bu hizmeti sonlandırma kararı aldı.

İnternet sitesinde "Kapatıyoruz" başlıklı bir açıklama yayınlayan Yüce ile dün konuştuk. Çok üzgündü. Yazık oldu Özet Kitap'a...

İzmir'de 1.6 milyar lira harcanan tam adaptif trafik sistemi hala sağlıklı çalışmıyor.

1.6 milyar yuttu hala doymadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2014'ten bugüne kadar 57 milyon doların (1.6 milyar lira) üzerinde para harcanan ancak bir türlü sağlıklı çalıştırılamayan "Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi"yle ilgili geçtiğimiz günlerde bir yazı kaleme aldık.

Sayıştay'ın, bu fiyaskoya imza atan bürokratlara 2018-2020 arasında yapılan harcamalar için faizi hariç 20 milyon liranın üzerinde zimmet çıkardığını aktardık.

Belediye, bu yazımızın ardından bir bülten yayınladı ve resmen algı operasyonu yaptı. Sanki Emniyet Genel Müdürlüğü, sistem üzerinden trafik ihlali denetimlerine hemen başlayacakmış gibi göstermeye çalıştılar.

Ancak kendi gönderdikleri haberin içini okuyunca anlıyorsunuz ki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün onayladığı proje için daha ihale süreçleri başlatılacak.

Yani daha yüzlerce milyon lira harcanacak.

Bir sistemi becerip kuramadılar, bir de üzerine İzmirli'yi kandırmaya çalışıyorlar.

Yazıklar olsun.