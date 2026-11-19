Aziz milletimizin kalpgahı TBMM'de bu hafta alışılmışın dışında bir atmosfer hakimdi. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizi ve milletvekillerini tam 24 yıl öncesine, 18 Kasım 2002'nin o ilk heyecanına götürdü. Siyasi yasaklar, zorlu başlangıçlar ve "bu partiyi millet kurdu" diyerek özetlediği bir davanın dönüm noktalarını hatırlatan Erdoğan, vefat eden yol arkadaşlarını rahmetle anarken salonda derin bir vefa ve nostalji iklimi estirdi. AK Parti'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinin ardından 19 Kasım 2002'de gerçekleştirdiği ilk grup toplantısından görüntüler ekrana yansıtıldı. Erdoğan AK Parti grup toplantısında duygu dolu konuşma yaptı. 58. Hükümetin göreve başlamasının birinci gününde, Gazi Meclisimizin çatısı altında ilk grup toplantımızda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla milletvekillerine neler söylediğini Erdoğan şöyle hatırlattı. "Allah'a binlerce kez hamdediyor, aziz milletime teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişi uzun yıllara dayanan siyasal mücadelemizin sonunda bizlere bugünü yaşamayı nasip etti. Bugün tarihi bir gün. Bugün Türkiye için, AK Parti için çok önemli bir gün olmasının yanı sıra her birimiz için, her birimizin bireysel hikâyesi açısından da anlamlı bir gün. Aziz milletimizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. AK Parti, siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin çizdiği rotada yürümüş, milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmamıştır. Her zaman söylediğim gibi bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını asmak kalmıştır. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamış, hizmet ve eser siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır."

TARİHİ MUHASEBE

Erdoğan, tarihi musasebe yaparak konuşmasını sürdürdü: "Bizim bugünü ve bu anı yaşarken unutmamamız gereken bir şey var. Buraya hiçbirimiz babalarımızdan bize miras kalan bir hakkı kullanmak suretiyle veya sadece bireysel çabalarımız, maharet, yetenek ve unvanlarımız nedeniyle gelmedik. Bizler buraya 363 kişilik AK Parti grubu olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce çatı altında, bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek başına pek bir anlamı yoktur. Çünkü bizler burada sadece ama sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Bunu sakın unutmayın ve bunu hiçbir şekilde aklınızdan çıkarmayın. Sizler milletvekilisiniz. Sizler milletin vekilisiniz. Hatta milletin ta kendisisiniz. Onun için sizler buradasınız. Sizler milletin kutsal emanetlerini taşımaya memur edilmiş ve seçilmiş kişilersiniz. Bu vekâletin ve bu emanetin kadrini biliniz. Vekilliğiniz milletimize hayırlı olsun. Ferasetiniz açık olsun. Merhametiniz bol olsun. Cesaretiniz, azminiz, çalışma gücünüz daim olsun."

'ROTADAN ŞAŞMADIK'

'Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bir Türkiye partisi olmanın, Türkiye'nin 81 ilinde tercih edilmiş olmanın, milletimizin ezici çoğunluğunun güvenine mazhar olmanın, kendi insanımızla birlikte 10 milyonlarca mazlumun da umut kapısı olmanın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu hiçbir zaman unutmadık. Kardeşlerim, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka bir gayemiz olmadı. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, Türkiye'yi bir bütün olarak kalkındırmak, vatan topraklarının her karışında huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasi ve özgürlükleri hâkim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, daha önce hiç görmediği büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her bir ferdine hizmet ettik. Unutmayın, dar politik hesaplarla, bireysel kariyer hedefleriyle değil, her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen bir anlayışla hareket etti." Başkan Erdoğan konuşmasını "Eski dünya düzeni yıkılıyor" tespiti ile devam ederken,"Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız"diyerek Türkiye'nin gelecek vizyonunu okumak açısından derinlikli ifadelerde bulundu. Yıkılan tek kutuplu düzenin yerini, güç merkezlerinin çeşitlendiği çok kutuplu bir mimari alıyor. Yeni dünya düzeni ideolojik bloklaşmalardan ziyade çıkar temelli, esnek ve rekabetçi kutuplar etrafında şekilleniyor. ABD, Askeri üstünlük, dolar rezervi, ileri teknoloji ve yapay zeka ekosistemi korumacı ekonomi politikalarıyla sanayiyi geri çekmek ve rakiplerle doğrudan pazarlık masası kurmamım çabası içinde. ÇİN, küresel ticaretin merkezine yerleşmek ve Batı dışı finansal alternatifler oluşturmaya çalışıyor.RUSYA, nükleer caydırıcılık, enerji ve hammadde kaynakları, Avrasya coğrafyası, Batı yaptırımlarını kırarak güvenlik kuşağını korumak ve küresel güç denkleminde söz sahibi kalmaya yonelmiş durumda.

TÜRKİYE'NİN KONUMU

Süper güçlerin Shenzhen'de masaya oturduğu ve eski düzenin enkazı üzerinde yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, klasik bir "ittifak üyesi" olmanın ötesine geçerek MERKEZ ÜLKE-KİLİT ÜLKE konumunu tahkim ediyor. Türkiye, hem NATO üyesi olarak Batı güvenlik mimarisinin içinde yer almakta hem de Rusya ve Çin ile kurumsal diyalog kanallarını açık tutabiliyor. Arabuluculuk tecrübesi, Türkiye'yi kriz anlarında vazgeçilmez bir müzakere zeminine dönüştürüyor. Küresel rekabetin sertleştiği bir ortamda dışa bağımlılığı azaltan yerli savunma sanayii hamleleri, Türkiye'nin sahada ve masada elini güçlendiren en temel caydırıcılık unsuru olmaktadır. Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ilkesiyle yıllar önce işaret ettiği sistem tıkanıklığı bugün tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçeğe dönüştürdü. Türkiye, özellikle Gazze meselesinde ve İslam dünyasının ortak hareket etmesi çağrısında bulunarak Küresel Güney'in adalet arayışının öncülüğünü üstleniyor.

21. YÜZYIL TÜRKLERİN ASRI OLACAKTIR.