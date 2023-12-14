İşte Buğra Gökce’nin gölge patronu: Umut Akdoğan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Buğra Gökce'nin arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu iddiası çok konuşuldu ve yazıldı. Biz, bu köşede geçtiğimiz 7 Aralık tarihinde kaleme aldığımız yazıda, bunun çok doğru gözükmediğini, hatta İstanbul Büyükşehir koridorlarında Gökce'nin İzmir'deki gibi fazla ön plana çıktığı için aday adaylığına onay verilerek kendisine adeta yol verildiği iddialarının konuşulduğunu aktardık.

İZMİR'DE İHALE İDDİALARI

Şimdi geldi Gökce'nin arkasında olan asıl gölge patronu açıklamaya... O gölge patron, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan başkası değil. Gökce ve Akdoğan'ın yıllar öncesine dayanan çok grift ilişkileri var. Tunceli kökenli olan Akdoğan'ın İzmir'de yüzü olduğu belirtilen Ankara merkezli bir firmadan bahsediliyor. O firmanın sahibi de Tuncelili. Bu firmanın yıllardır İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin birçok projesinde alt veya üst yüklenici olarak yer aldığı belirtiliyor. Örneğin, bir süre Buca Tüneli inşaatında taşeronluk yaptığı, üst yüklenci olarak da viyadük inşaatı ve çeşitli park-bahçe işleri yaptığı da kaydediliyor.

Karşıyaka'da yarım kalan ve bitmesi için 1.5-2 milyar lira gerektiği belirtilen opera binası inşaatının Gökce'nin İzmir'e en büyük kazığı olduğunu daha önce yine bu köşede yazmıştık. İşte Akdoğan'ın Büyükşehir'in Ankara Çankayalı müteahhit Çağdan Mühendislik firmasıyla davalık olduğu opera binası inşaatının ihale sürecine de etki ettiği henüz doğrulanmayan ancak kulislerde konuşulan iddialar arasında.

AĞBABA'YI DA BAĞLAMIŞ

İşte bu Umut Akdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin de desteğiyle Gökce'yi aday yaptırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Ankara'da karar verici noktada olan parti yöneticileriyle görüşüp, "Buğra bizim adamımız. Onu başkan yaparsak güzel şeyler olacak. Belediyeyi hep beraber yöneteceğiz. Ona destek verin, adaylığına engel olmayın" dediği belirtliyor. Hatta Akdoğan'ın İzmir adaylarının belirlenmesi süreçlerinde etkin olan aday belirleme komisyonu üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da Gökce'nin adaylığı konusunda ikna ettiği belirtiliyor. Akdoğan'ın kurultay sürecinde İstanbul Büyükşehir'in desteğiyle bazı delegelerin ikna edilme sürecinde de etkin rol aldığı konuşuluyor.

Akdoğan'ın, İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'e de "Kurultayda biz sizlerin yanınızda yer aldık. Buğra'yı aday yapmanızı istiyoruz" diye talepte bulunduğu da ifade

ediliyor. Yani Buğra Gökçe, aday gösterilir ve seçilirse Ankara'dan başta Umut Akdoğan olmak üzere çok sayıda kişi İzmir'de güç sahibi olacak. İzmir bunları haketmiyor. Başka illerin uzantılarının İzmir'de aday yapılmak istenmesi bize hakarettir.

Eyy Serdar Sandal bu iddialar doğru mu?

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in, ilçe yönetim kurulu toplantısında "Veli Ağbaba'yı bağladık, artık Başkanımız Serdar Sandal'ın adaylığı ile ilgili bir sorun yok" dediği iddiasını bu köşede dün yazdık. Üzerine de "Bağladık ne demek? Ne ile bağladınız? Veli Efendi'yi bağlayan İzmir'den adaylığı kapıyor mu?" diye de sorduk.

BROŞÜR DAĞITIYORMUŞ

Bu arada Bayraklı'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Belediyenin İşkur masasında görevli olan Fatma Özdemir Alp, bir apartmanın merdivenlerinden düşerken Sandal'ı zor durumda bırakacak iddialar ortaya atıldı. Alp'in kırılan kolu nedeniyle Bayraklı Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtilirken Sandal'ın belediye çalışanlarını kendisini tanıtan broşürler dağıtması için sahaya sürdüğü ve Alp'in de kaza geçirirken bu görevi yerine getirdiği öne sürüldü. Buradan Sandal'a sesleniyoruz! Belediye işçilerini kendi tanıtım broşürlerinizi dağıttırmak için çalıştırdığınız doğru mu? Sizin bir dönem daha başkan olmanız Fatma gibi gençlerin ölümden dönecek şekilde yaralanmasına neden olmaya değer mi? Yazık...