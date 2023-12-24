Özel, Sengel’i arabasına aldı, kulisler hareketlendi

CHP lideri Özgür Özel, önceki akşam İzmir'e geldi ve ardından memleketi Manisa'ya geçti. Dün de Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma törenlerine katıldı. Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler Özgür Özel'le bir süreliğine de olsa temas kurabilmek için büyük bir yarışa tutuştu. Bize gelen bilgiye göre, Özel'in önceki akşam Adnan Menderes Havalimanı'na inmesinin ardınadn çok konuşulacak bir gelişme oldu.

Özel, Manisa'ya gitmek için bindiği lüks VİP araca Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i de aldı. Araç daha sonra Manisa'ya doğru bu şekilde yola çıktı.

ŞANSI ARTTI MI?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun binmediği araca Özel tarafından Sengel'in alınması kulisleri hareketlendirdi. Sengel'in CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in de desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmek istediği konuşuluyordu. Özel'in bu hamlesinden sonra Sengel'in adaylık şansının yükseldiği yorumları yapılmaya başladı. Sengel, birkaç gün önce de Özel'i Ankara'da genel merkezde ziyaret etmişti.

EYLEM OYUNU

Öte yandan, Sengel, adaylığı kapabilmek için ilçede de adeta 'vites' yükseltti. İlçe halkına, Meryemana Evi otoparkını işletme hakkının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belediyenin elinden alındığını söyleyerek eylem tertipledi. Oysa AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'nın yayınladığı belgede bunun böyle olmadığı net bir şekilde görülüyor. Sadece ilgili yönetmelik gereği, dolan işletme süresini uzatmak için başvuran belediyeden bazı evrak ve bilgiler talep edilmiş ve bu belgeler gelene kadar işletme hakkı yine belediyeye bırakılmış. Durum böyleyken Sengel'in bu eylem tertibini sırf adaylığı koparabilmek için yaptığı yönündeki eleştirilere katılmamak mümkün değil.

Deniz Yücel'in Buca'da ilk adayı: Erhan Kılıç

CHP'de yıldızı yükselen isimlerden biri olan Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in, kendi çıktığı ilçe olan Buca'da belediye başkan adayının belirlenmesi konusunda etkin olması bekleniyor. Peki Yücel, çok yakın arkadaşları olan mevcut Başkan Erhan Kılıç, Görkem Duman ve İlhan Dal'ın aday adayı olduğu ilçede kimi destekleyecek?

Bize gelen bilgilere göre, Yücel'in yakın çevresine Erhan Kılıç'ı destekleyeceğini söylediği belirtiliyor. Eğer Kılıç olmazsa Görkem Duman'ı o da olmazsa İlhan Dal'ın adaylığı için bastıracağı öne sürülüyor. Bu arada Yücel'in dün CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın annesinin cenaze törenine katılan Genel Başkan Özgür Özel'i geçirdiği kazada bacakları kırılan ve tekerlekli sandalye ile çalışan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyarete götürmesi de dikkat çekti.

Gümrükcü'den 'Komünist Başkan'a hodri meydan

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İzmir'den aday olabileceğini söylemesinin yankıları sürüyor. Biz dün bu köşede Maçoğlu'nun muhtemelen Çiğli'den Türkiye İşçi Partisi adayı olacağını yazdık. Bu yazımız da ilgi gördü. Bu arada Çiğli Belediye Başkanlığı'nı yürüten CHP'li Utku Gümrükçü'nün Maçoğlu'nun ilçeden aday olma ihtimaliyle ilgili "Hodri meydan" dediği belirtiliyor.

Gümrükcü'nün bu yazımızın ardından yakın çevresine, "Keşke Maçoğlu Çiğli'den aday olsa. Çiğli'de Alevi vatandaşlarımız CHP'lidir ve Atatürkçü'dür. Başka yere kaymaz. Böyle aşırı soldan gelenlere de meyil etmez. Bu açıdan onun adaylığı bizim içim bir sorun olmaz. Farkımız görülür" dediği belirtiliyor. Bu arada Gümrükcü'nün danışmanları arasında yer alan Deniz Tunç'un ise, Tunceli Belediye Başkanlığı'na aday olması da dikkat çekiyor.

Bu numaraları kimse yemez!

Yahu ne değerliymiş şu koltuk... İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, CHP'den yeniden adaylığı zora girince ne yapacağını, hangi şekile gireceğini şaşırdı. Görev süresi boyunca PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi kendi elleriyle belediyede örgütleyen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yaptığı harekatlara 'savaş' diyen, "Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini Ankara'nın insafına bırakamayız" diyen Soyer, dün Menemen'de CHP lideri Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma töreninde de dikkatleri üzerine çekmek için başka bir kılığa büründü. Neymiş, "Türkiye'ye karşı yeni Menemen olaylarını hayal etmeye devam ediyorlar"mış... Pes doğrusu... Allah aşkına böyle provokasyon olur mu? Kim yeni Menemen olayları hayal ediyor açıklasa da bilsek. Bu sözlerin, Özel'in önünde dikkatleri üzerine çekmek için ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka hiçbir anlamı olamaz. Bu millet bu numaraları yemez.

Ağbaba'dan Selvitopu'na: İki dönem yaptın, yeter

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yıllardır çok yakın arkadaşı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Genel Başkan Yardımcılığına getirilen İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın kentteki bazı ilçelerde gösterilecek belediye başkan adaylarıyla ilgili mutabakat yaptıkları yönündeki kulis bilgilerini sizlere aktarmıştık. Ağbaba'nın, Karabağlar'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan hemşerisi Muhittin Selvitopu'nu desteklediğini ancak Bakan'ın bu ilçede Heval Savaş Kaya'yı aday yapmak istediğine dikkat çekmiştik. Ağbaba'nın, Bakan'a "Tamam, Karabağlar'a karışmam desteklerim ancak Urla, Güzelbahçe ve Narl��dere'yi bana bırakacaksın" dediğini ve iki ismin el sıkıştığını kaydetmiştik. Bu kulis bilgimizi doğrulayan bir gelişme daha bizlere ulaştı. Ağbaba'nın bu mutabakat doğrultusunda geçtiğimiz günlerde görüştüğü Muhittin Selvitopu'na "İki dönem başkanlık yaptın, yeter" dediği kulislerde konuşuluyor.