Özgür Özel’den İzmirli iş insanlarına randevu yok

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİ- FED) yaklaşık 1 ay önce CHP lideri Özgür Özel'den randevu istedi. Bu talep iş insanları arasında kriz çıkardı. Çünkü, bu randevu talebinden kısa bir süre önce BASİFED ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş ve bu ziyarette Kemal Bey'in "İzmir adayımız yine Tunç Soyer" dediği spekülasyonu yaratılmıştı.

O nedenle BASİFED yönetiminde yer alan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu, yapılmak istenen ikinci ziyaretin de 'hayırlı olsun' deme amacını aşıp yine Soyer'in adaylığına destek turuna dönüşebileceği endişesiyle bu ziyarete katılmama kararı almıştı.

Bizim bu gelişmeyi duyurduğumuz yazımız büyük yankı uyandırmıştı.

KURULDA TARTIŞMA

Ardından Başkanlar Kurulu'nda Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Kılıçdaroğlu'na yapılan ve spekülasyonlara neden olan ziyaretlere ve bu ziyaretlerin sanki bütün İzmir iş dünyasını temsilen yapıldığı yönünde oluşturulmak istenen algıya tepki göstermişlerdi. İş dünyasını asıl temsil eden kuruluşların odalar olduğunu dile getiren Yorgancılar ve Özgener, BASİFED'in ikinci ziyaret talebinin de yanlış olduğunu vurgulamışlardı.

Burada konuşan BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı da, ikinci ziyaret talebinin yanlış olduğu yönünde öz eleştiri yapmıştı.

Biz de bu randevu talebinin akıbetini merak ettik ve sorduk.

Özgür Özel, BASİFED'e dönüş bile yapmamış.

Herhalde Kılıçdaroğlu'na yapılan ilk ziyaretlerden sonra yaşananların ardından "Bana yine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığını istemeye mi gelecekler?" diye düşündü ve geri dönüş bile yapmadı.

İzmir'i kalesi olarak gören bir partinin genel başkanının BASİFED gibi büyük bir sivil toplum kuruluşunun randevu talebine 1 aydır yanıt vermemesi hatta hiçbir geri dönüş yapmaması bir skandaldır. Bu artık CHP tarafından ciddiye alınmamaktır.

BASİFED herhalde bununla ilgili bir değerlendirme ve özeleştiri yapacaktır.

Soyer çakıldı

CHP Genel Merkezi'nden kulağımıza gelen son bilgilere göre İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili yaptırılan memnuniyet anketleri sonuçlanmış. Genel merkezde konuşulanlara göre, Soyer ankette çakılmış. Memnuniyet oranının yüzde 28-29'lar seviyesinde çıktığı belirtiliyor.

Bu durumda Soyer'in yeniden adaylık işinin büyük oranda yattığı dillendiriliyor. Bu arada ilçe belediye başkanları için memnuniyet anketlerine de bugünlerde başlanacağı kaydediliyor.

Siz şaka mısınız Mustafa Bey?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP'den Bergama Belediye Başkan adayı olmak için çalışıyor.

Kendisinin sosyal medyada yayınladığı bir tanıtım videosunu izledim. Nutuk çeker bir ses tonuyla aynen şöyle diyor: "Bergamalılar bilir, analarımız doğan bebeklerin göbek bağını evlerinin bahçelerine, toprağa gömerler. Benim rahmetli annem de öyle yapmış, göbek bağımı Bergama'ya gömmüş. Beni Bergama ile mühürlemiş. Benim payıma düşen de bundan gayrı Bergama'nın refahı ve mutluluğu için çalışmaktır. Bunu yapmaya söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum." Yahu ne alakası var? Siz şaka mısınız Mustafa Bey?

Bakan ve Ağbaba'dan İZMİR MUTABAKATI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yıllardır çok yakın arkadaşı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tüm tepkilere rağmen elini İzmir'den çekmiyor. Veli Efendi, şimdi de Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen İzmir Milletvekili Murat Bakan ile mutabakat yapmış.

Ağbaba'nın, Karabağlar'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan hemşerisi Muhittin Selvitopu'nu desteklediği biliniyor.

ÜÇ İLÇEYİ ALDI

CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen İzmir Milletvekili Murat Bakan da bu ilçede ekip arkadaşı olan Heval Savaş Kaya'yı kurultayda eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu için çalışmasına rağmen aday yaptırmak istiyor. İşte Bakan ve Ağbaba arasında Karabağlar üzerine bir çekişme ihtimali doğunca iki isim aralarında konuşmuş.

Ağbaba, Bakan'a "Karabağlar'a karışmam desteklerim ancak Urla, Güzelbahçe ve Narlıdere'yi bana bırakacaksın" demiş. İkili el sıkışmış. Ağbaba'nın Urla'da hemşerisi Mustafa Günay'ı, Güzelbahçe'de yıllardır kendisine yakın siyaset yapan mevcut Başkan Mustafa İnce'yi ve Narlıdere'de İnce'nin yanındaki büro personeli Fulya Alçay'ı aday yaptıracağı konuşuluyor.

İzmir'de belediye başkanlarını belirlemek siyaset esnafı Ağbaba'ya bırakılıyor ya hakikaten yazıklar olsun!

Manisa fiyaskosuna formül

CHP lideri Özgür Özel, kendi memleketi Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olacak bir isim bulamadı. Koskoca kentte, tek bir kişi bile CHP'den Büyükşehir aday adaylığına başvurmadı.

CHP İl Başkanı Ferdi Zeyrek, "5 isim başvurdu ama isimlerini açıklamıyoruz" dese de bunun doğru olmadığı kentte siyasetle ilgilenen herkesin bildiği bir konuydu. Bu fiyaskoyu geçtiğimiz günlerde kaleme aldık. Şimdi gelen son bilgilere göre, Özel, aday bulamayınca İl Başkanı Zeyrek'i sahaya sürmeye karar vermiş. Zeyrek, 1 Aralık'ta görevden istifa etmiş ve aday adaylığı başvurusu yapmış gibi gösterilmiş. Zeyrek'in adaylığı önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtiliyor. CHP'nin hem de Genel Başkanı'nın memleketinde düştüğü hale bak.