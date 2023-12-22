İşte Özel’in kafasında İzmir adaylarının durumu

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı tartışılıyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in memnuniyet anketinin yüzde 28-29'larda çıktığı yönündeki duyumlarımızı dün yazdık. O yüzden artık pek şansı kalmadığı görülüyor.

Peki İzmir adayı kim olacak?

Genel Başkan Özgür Özel'e yakın kaynaklarımızı aradık, sorduk, soruşturduk ve şu bilgileri öğrendik...

Özel, İzmir adayının her şeyden önce kendilerinin başlattığı ve parti yönetimine gelmelerini sağlayan "değişim söyleminin ruhuna" tam olarak uygun bir isim olmasını istiyor.

Liyakat da önemli ama ilk başta gelen kriter, siyasi olarak değişimin ruhuna uygun olması... Buna uygun olmayan isimlerin neredeyse hiç şansı yok.

BATUR'A SICAK BAKILMIYOR

Edindiğimiz bilgilere göre... 25 yıldır belediye başkanlığı yapan Abdül Batur'a Özel tarafından pek sıcak bakılmıyor. Hatta Özel'in dost meclislerinde Batur'un kurultayda ilk başta yanlışlıkla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığı yönünde bilgi gelmesi üzerine sevinenlerin başında yer aldığı ve ipi kendisi göğüsleyince bir anda saf değiştirdiğini bildiğini dile getirdiği yönünde duyumlarımız var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan istifa ederek İzmir'e aday adayı olarak gelen Buğra Gökce de Özel'in kafasında bu açıdan geçer not almış değil. Çünkü yakın çevresine onun da kurultaya 1-2 hafta kalana kadar renginin belli olmadığını söylediği yönünde bilgi aldık. Ayrıca bürokrat olarak birçok tartışmalı kararda imzası olduğu ve böyle bir görev yaparken birden çıkıp siyasete soyunmasına da Özel tarafından çok sıcak bakılmadığı duyumlarımız arasında.

Genel Başkan'ın Gökce'ye durduğu yer açısından bir güvensizliği var.

Ayrıca Gökce'yi Ankara'da destekleyen Milletvekili Umut Akdoğan gibi isimlerin de bunu koparacak ağırlıkları yok.

Son günlerde adaylık için öne çıkan Alaattin Yüksel de, Özel'in kafasında yok.

Adaylığa göz kırpan eski Başkan Aziz Kocaoğlu da... Alaattin Yüksel'in de kurultay sürecinde değişime hiç katkısının olmadığına dikkat çekiyor bize ulaşan bilgilere göre. Tabii, yaş problemi de var.

Özel'in Olgun Atila'ya da kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu için gövdesini ortaya koyan İzmir Milletvekili Mahir Polat'la birlikte yol yürümesi nedeniyle kırgın olduğu da gelen bilgiler arasında.

Geriye, güçlü aday olarak bir tek Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay kalıyor.

Bizim edindiğimiz izlenim Özel'e kurultay sürecinde büyük destek veren ve İzmir'de herkesin Kılıçdaroğlu için çalıştığı ve imza verdiği bir dönemde risk alarak değişimi istediğini ilan eden Tugay'ın bir adım önde olduğu yönünde. Tabii, gösterilir gösterilmez ayrı mesele. Öte yandan, şu an ismi gündeme hiç gelmese de Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" kriterine uyacak bir isim de aday gösterilebilir.

35'lik İzmir'i bunların 70'lik ihtirası yakar!

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak edilirken partinin 73 yaşında olan İl eski Başkanı ve eski Milletvekili Alaattin Yüksel ile 75 yaşındaki Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniden sahneye çıktı. İki ismin bu yaşta tekrar adaylık kapabilmek için yaptıklarını bizim gibi birçok İzmirli de hayret ve ibretle izliyor.

O kadar hırslılar ki, daha hangisinin aday olacağını bile aralarında netleştirememişler. Önce, Yüksel, "Adaylığım için parti kamuoyundan yoğun talep var. Genel Başkanımız da 'Evet size ihtiyaç var' derse kabul ederim" ifadelerini kullandı. Ardından dün bir TV programına çıkan Kocaoğlu ise, bir yandan "Bize göre profile en çok uyan isim Alaattin Yüksel" diyerek kadim dostuna selam çakarken diğer yandan da kıvrak bir hareketle kendi adaylığını gündeme getiriverdi.

Adeta Genel Başkan Özgür Özel'e sinyal göndererek, "CHP Genel Başkanı beni arar ve 'Büyükşehir Adayı sensin' derse ben 'hayır olmayacağım' diyebilir miyim partili olarak?

Ne kişiliğime ne partililiğime ne İzmirlilere saygıma yakışmaz" dedi.

Bu ne hırstır bu ne ihtirastır. Artık bıraksınlar da gençlerin önü açsınlar..

Plakası nedeniyle 35'lik olarak nitelendirilen İzmir'i 70'liklerin bu ihtirası yakar!

SOYER'İ SATAN SATANA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışılmaya başlayınca partideki siyaset kültürünün nasıl kaygan bur zemin üzerine kurulduğu yeniden görüldü.

5 yıl boyunca yanında yer alan isimlerin Soyer'i birer birer satması adeta ibretlik tablo oluşturdu.

Eskiden çevresinden ayrılmayan iş insanları bile artık kendisine destek açıklaması yapmaktan kaçarken bizce en dramatik satışları CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu yaptı. Bakan'ın satışını yazmıştık... Son olarak Soyer'in siyasette adeta yeniden var ettiği ve Meclis Başkanvekili yaptığı Mustafa Özuslu'nun da Soyer'i satması 'Yok artık' dedirtti. Özuslu, önceki gün CHP'nin bir başka Büyükşehir aday adayı olan ve ismi öne çıkan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylık çalışmasına katılıverdi. Vefasızlık yaptı.

Sengel'e dikkat!

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yarış kıran kırana sürerken son günlerde kaynaklarımız Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e dikkat çekiyorlar. Daha önce de ismi adaylık için dillendirilen ancak çok güçlü bir isim olarak görülmeyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de dün bir kaç kaynaktan ismi bize geldi.

Kaynaklarımız, "Filiz Hanım aday yapılırsa şaşırmayın" dedi. Bu arada Sengel'in önceki gün Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etmesi de dikkat çekti. Filiz Hanım, bizce başarısız bir belediye başkanlığı dönemi geçirdi, bu açıdan kendisinin pek şansı olduğunu düşünmüyoruz ancak Sengel'le ilgili gelen bu duyumları da buraya not düşmüş olalım.