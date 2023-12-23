Komünist Başkan Çiğli’den aday

'Komünist Başkan' olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olmayı düşündüğü iller arasında İzmir'i de sayması gündeme damga vurdu. Maçoğlu, en son, "İzmir'de belediyeciliğin kötü yapıldığını düşünmüyorum. Biz daha iyi yaparız diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Bizlere gelen bilgiye göre, Maçoğlu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Çiğli Belediye Başkan adayı olacak. Söylendiğine göre DEM Parti de Maçoğlu için bu ilçede aday çıkarmayacak. Maçoğlu için Çiğli'nin tercih edilmesinin sebebi olarak, ilçenin demografik yapısının sol açısından daha uygun olması gösteriliyor. Bu arada TİP eski Milletvekili Barış Atay'ın da Konak'tan aday olması için ikna edilmeye çalışıldığı iddialar arasında.

Sengel, Konak'tan aday da yapılabilir!

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in isminin Büyükşehir Beldiye Başkan adaylığı için geçtiğini dün yazdık. Bu yazımız yankı buldu. Kendisinin en büyük destekçisi CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den başkası değil. Gelen son bilgilere göre Sengel için Büyükşehir olmazsa Konak gibi büyük bir ilçeden adaylığının da düşünüldüğü ifade ediliyor. Bu arada elimize Selçuk Belediye eski Başkanı Zeynel Bakıcı için yapıldığı belirtilen bir anket geçti.

ANKET SONUÇLARI FECAAT

Bu ankette Selçukluların yüzde 60.1'nin mevcut belediye hizmetlerini yetersiz bulduğu belirtiliyor. Katılanların yüzde 55.9'u mevcut belediye başkanını başarısız bulduğunu ifade ediyor. Başarılı bulanların oranı ise, yüzde 27.4. Katılımcıların yüzde 57'si Sengel'in göreve devam etmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu anket sonuçlarının doğru olduğunu düşünürsek kendi ilçesinde başarılı bulunmayan bir belediye başkanının sırf CHP Sözcüsü Yücel ile birlikte siyaset yaptığı için Büyükşehir veya kent merkezindeki büyük bir ilçeyi yönetebileceğini sanmak gaflettir.

CHP İzmir'de 'Özel' gün!

CHP lideri Özgür Özel, bugün İzmir Menemen'de Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey için düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Özel, beraberindeki katılımcılar ile birlikte Menemen Şehir Stadı önünden Yıldıztepe Şehitliğine saat 10:30'da yürümeye başlayacak. Yıldıztepe Şehitliği'nde düzenlenecek törende de bir konuşma yapacak. Bugün İzmir'deki belediye başkan aday adayları Özel'in gözüne girebilmek için neler yapacak, ne atraksiyonlara kalkışacak göreceğiz. Bu arada bir ara Özel'in, Kubilay Anma Töreni'nde mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden adaylığını açıklayacağı yönünde safiyene hayallere kapılanlar büyük bir hüsran yaşayacak.

Ağbaba torpillisi Günay'ın vukuat oğlu Gökce'nin peşinde!

İzmir'de aday adayları çalışmalarını sürdürürken "kimler kimlerle beraber" dedirtecek bazı fotoğraflar ulaştı elimize. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kankası Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın torpillisi olduğu belirtilen Urla Belediye Başkan aday adayı Mustafa Günay'ın 'vukuatlı' oğlu Onur Günay, Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce'nin peşinden ayrılmıyor. 2019'da gözaltına alındığında karakolu birbirine katan ve polislere saldırmaktan yargılanan Onur Günay, Gökce nereye gitse hemen arkasında yer alıyor. İddiaya göre, Ağbaba, kendisine "Buğra'nın peşinden ayrılma" demiş. Tabii, bu durum da doğal olarak Ağbaba'nın Gökce'yi desteklediği yönünde bir kanaat de oluşturuyor.

Seçimler geçer ama bunlar unutulmaz!

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Neticede bir-iki hafta içinde adaylar netleşecek ve yarışın ismi net olarak konulacak. Ancak, bu süreçte yaşanan bazı rezaletler veya skandallar ise unutulmayacak. Biz de bu süreçte garipsediğimiz ve ayıpladığımız gelişmeleri şöyle derledik: - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 15 yıl yöneten ve bugün 75 yaşında olan Aziz Kocaoğlu'nun 4.5 yıl suskun kaldıktan sonra son düzlükte ortaya çıkıp, "Genel Başkan aday ol derse hayır diyemem" demesi. - Aziz Kocaoğlu'nun 73 yaşındaki yakın arkadaşı Alaattin Yüksel'in de aynı şekilde ortaya çıkıp adaylığını ilan etmesi. - Mevcut Başkan Tunç Soyer'in adaylığı zora girince en yakınındakiler tarafından satılması. - Soyer'in adaylığı koparmak için hakkındaki rutin bir takım yazışmaları bahane ederek Hükümet tarafından hedef alındığı yönünde algı oluşturmaya çalışması. - Büyükşehir Belediye Başkan adayılığına soyunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken bir anda en keskin Özgür Özelci olması. - İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ilçe başkanlarını falan toplayıp toplayıp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Ankara'ya gittikten sonra aynı şeyleri Özgür Özel için de yapması. - Kentte rantın en yüksek olduğu ilçe olan Urla'da 47 aday adayının çıkması.

CHP'li Zeyrek'in Manisa uçuşu!

CHP, Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da aday çıkaracak adam bulamadı. O yüzden son çare olarak bizim de yazılarımızda belirttiğimiz gibi, İl Başkanı Ferdi Zeyrek'i aday olarak çıkardı. Zeyrek, aday olduktan sonra baya bir uçmuş, "Genel başkanımızın memleketinde bu kez başaracağız. Anketler, yüzde 33 oyumuz olduğunu gösteriyor. Bizimle birlikte hareket edecek dostlarla seçimi yüzde 48'le kazanacağız ve altı oklu bayrağımızı ilk defa Manisa Büyükşehir'e asacağız" demiş. Bu işler lafla olsaydı... CHP lideri Özgür Özel'i memleketinde daha da büyüyecek bir fiyasko bekliyor...