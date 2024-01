Rezillikte son perde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir'e Renk Ol" sloganıyla düzenlediği illüstrasyon yarışması "Beİzmir"in sonuçlarını planlanan tarihin üzerinden günler geçmesine rağmen açıklamadığını bu köşede 17 Aralık 2023'de dile getirdik. O yazımızda belediyenin ödül paralarını verecek kaynak bulamadığı için sonuçları açıklamayı geciktirdiği iddialarını da aktardık. Bu yazımızın ardından yarışmanın sonuçları 18 Aralık'ta açıklandı.Ancak bu defa da ödül paralarının hala ödenmediği ortaya çıktı.Koskoca belediyenin birinci olan tasarım için 30, ikinci için 25, üçüncü için de 20 bin TL'lik ödülleri haftalardır ödeyememesi skandaldan başka bir şey değil. İş bu kadarla da kalsa iyi. En son yarışmanın birincisi olan Sıtkı Görçiz, sosyal medyadan paylaşım yaparak Büyükşehir'den parasını istedi. Görçiz, "Önce yarışma sonuçlarını açıklamayı ötelediniz şimdi de kazandığımız ödüllerin verilmesi konusunda sessizliğe büründünüz.Ödüllerimizi ne zaman vereceksiniz veya verecek misiniz?" dedi.Büyükşehir'in düştüğü mali sıkıntı nedeniyle yaşadığı rezillikler, yarışmanın birincisinin sosyal medyadan parasını istemesiyle bir kademe daha atladı."Kredi notumuz A" diye hava atan Büyükşehir, üç kuruş parayı ödemekten bile aciz.Bir de şu var... Yarışmayı özel yetikilerle donatılan Başkan Danışmanı Güven Eken'in başında bulunduğu İzmir Planlama Ajansı düzenledi.Daha siz, bir yarışmayı planlayamıyorsunuz İzmir'in nesini planlayacaksınız ki?İzmir'i düşürdükleri şu hale bakın...Yazıklar olsun...Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçtiğini bu köşede yazdık. Sengel'in pek de parlak olmayan 5 yıllık performansı üzerinden "Selçuk'ta ne yaptı ki, İzmir Büyükşehir'e aday yapılsın? Öyle şey olur mu?" diye bize tepki gösterenler oldu.Ancak, Sengel'in isminin Büyükşehir için geçtiği ve Genel Başkan Özgür Özel'in kafasındaki 'İzmir'de kadın aday gösterme' düşüncesi çerçevesinde üzerinde durduğu isimlerden biri olduğu gerçekti ve biz de bir gazeteci olarak bunu dile getirmiştik. İşte şimdi Sengel, resmen yola çıktı ve "İzmirli yurttaşlarımızın ve Genel Merkezimizin vereceği her görevi başarıyla yerine getirmeye, her CHP üyesi gibi hazır olduğumu da büyük bir samimiyet ve karalılıkla ifade etmek isterim" diyerek adaylığını ilan etti. Bakalım CHP'deki bu adaylık düğümü ne zaman çözülecek?İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i çok eleştiriyoruz ancak iki konuda hakkını yemeyelim.Birincisi, her ne kadar seçim dönemi öncesi biraz popülizm koksa da belediyenin ürettiği ekmeği 5 liradan satmaya devam etmesi kararı çok doğru. Diğeri de sözleşmesi bitmesine rağmen içler acısı haldeki İzmir Otogarı'nı almak için yaptığı macadele.Geçmiş yıllarda işletmesi bir firmaya verilen ve işletme süresi dolan otogarı Soyer geri almak istemiş, modern bir otogar yapmayı hedeflemişti.Yeni otogar için proje yarışmaları yapılmıştı. Ancak işletici firma alandan çıkmak istememiş ve süreç yargıya taşınmıştı. Mahkeme, otogarın İzBB'ye devrini durduran bir karar vermişti.Soyer, İzmir'in çeşitli noktalarına asılan billboardlarla konuyu gündeme taşıdı.CHP kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için yeniden adaylığı tartışma konusu olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) arazisine yapılmakta olan anaokulu ile ilgili tartışmaların ardından atak başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in burasının korudaki ağaçlar kesilerek yapıldığı ve mültecilerin eğitim göreceği yalanlarını köpürtmesinin ardından konuya Soyer gibi bu okuldan mezun olan CHP lideri Özgür Özel de girmişti.Ancak İduğ, burada tekbir ağaç kesimi olmadığı, zaten bu bölgede mültecilerin de yaşamadığını belirterek köpürtülen iddiaları yalanladı. İduğ'un bu çıkışı yapmadan önce Genel Merkezi arayarak "Bu işte bir yanlış bilgilendirme var. Dikkatli olunması gerekiyor" dediği ifade edildi. İduğ'un bununla da kalmayıp işin doğrusunu anlatan ve bu projeye Büyükşehir Belediyesi'nin de 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına imza atarak onay verdiğini ortaya koyan belgeyle birlikte bir dosya hazırlayıp bu hafta içinde genel merkeze gideceği belirtiliyor.TUNÇ Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'li yapılanmaya itiraz eden devlet memuru Tuncay Özkan, sürülmek istendi.Özkan, kendisine yapılan tebligata, Yeni Asır'ın, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda şef kadrosundaki Mustafa Demir'in, PKK'nın mali yapılanması yöneticilerine yönelik operasyonda tutuklanmasıyla ilgili 15 Mayıs 2022'deki manşetini şerh olarak düştü. Belediye de bu şerh nedeniyle Özkan'a "Devlet memurunun vakarına yakışmayan tutum ve davarnışta bulunmak" gerekçesini öne sürerek "uyarı cezası" verdi.Özkan da bu cezaya karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme de bu ceza kararını iptal etti.Biz bu gelişmeyi geçtiğimiz 13 Ekim'de manşet yaptık. Bu haberimizin ardından Büyükşehir, karara Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. Ancak üst mahkeme bu itirazı reddetti.Yani Büyükşehir, Yeni Asır'ın manşeti nedeniyle yaşadığı hazımsızlığın üzerine bir tokat da buradan tokat yedi.Peki, bunlardan ders alırlar mı?Hiç sanmıyoruz...