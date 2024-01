CHP’de İzmir kulislerini hareketlendiren paylaşım

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimin yapılacağı konusundaki esrar perdesi hala aralanmadı.Basın da ortada olan isimleri tekrar tekrar konuşarak bir anlamda havanda su dövüyor.Sonunda aday yapılır veya yapılmaz bilemeyiz ancak CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in özel destek verdiği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ismi 'kadın aday' formülü üzerinden son günlerde tekrar öne çıktı. Hatta Filiz Hanım'ın da bir hayli havalara girdiği ve İstanbul'daki partilileri arayıp bir dönem Cem Uzan'ı ve Genç Parti'yi parlatan reklamcı Ali Taran'la görüştürülmesini istediği bilgileri emin kaynaklardan bize kadar ulaştı.Bir de Sengel'le ilgili iddiaları artıran sürpriz bir adım geldi.Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019'daki seçimde "Her şey çok güzel olacak" sloganını ilk söyleyen ve sonrasında da İmamoğlu tarafından özel ilgi gören Berkay Gezgin isimli genç Sengel'i öne çıkaran bir paylaşım yaptı. Gezgin, Sengel'in Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık yaktığı şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Güzel İzmir'de verilecek her göreve Filiz Hanım çok yakışır" ifadesini kullandı.İmamoğlu ile yakınlığı olan bir gencin bu paylaşımı çok dikkate alınmalı mı?CHP içinden konuştuğum kaynaklar, "Berkay Gezgin o sloganı söylediğinde bir çocuktu. Ancak şimdi bir genç oldu ve İmamoğlu ile çok samimi. O yüzden bu kesinlikle boş bir paylaşım olarak değerlendirilmemeli" ifadelerini kullanıyorlar.Geçtiğimiz günlerde bu köşede "Son senaryo:Sengel başkan, Gökce sekreter" başlığıyla bir yazı kaleme almıştık.Bu yazıda kaleme aldığımız kulislerde konuşulan senaryoya göre, Sengel'in belediye başkan adayı yapılacağı ve seçilmesi halinde genel sekreterliğe de Buğra Gökce'nin getirilmesinin planlandığını aktarmıştık.Belediye Başkan aday adayı olmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde resmen olmasa da fiili genel sekreterlik yapmış olan Gökce, bu görevi kabul eder mi bilmiyoruz ancak bu senaryonun hala konuşulduğunu da aktarmış olalım. Bu arada İstanbul'la ilgili şunu da son not olarak düşelim..."Her şey çok güzel olacak" diyerek gelen İmamoğlu döneminde maalesef İstanbul'da hiçbir şey güzel olmadı.Seçimde bu fiyaskonun sonucuna katlanacağı kanaatindeyiz...Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP için "İzmir zor.Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir.İzmir çantada keklik değil" şeklinde açıklamada bulundu. Doğru bir tespit ancak biraz geç kalmış bir tespit. Biz bunu İyi Parti'nin Prof. Dr. Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı günlerde, ta 28 Ağustos'ta bu köşede yazdık.Hesap ortada... Rakamlar da bunu söylüyor. İyi Parti ve DEM Parti'nin (HDP) desteklediği CHP adayı Tunç Soyer, 2019'daki yerel seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yüzde 58.1 oy ile seçildi. Rakibi olan AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci ise, yüzde 38.7 oy aldı. İyi Parti'nin son genel seçimde İzmir'deki oy oranı yüzde 11.4. DEM Parti'nin Yeşil Sol Partiismiyle girdiği 14 Mayıs'taki oyu yüzde 7.54'tü. Bu iki parti İzmir'de kendi adaylarıyla seçime girer ve son seçimdeki kadar oy alırlarsa yüzde 19 oyun bu defa CHP'ye gitmeyeceği anlamı çıkıyor. CHP'nin son yerel seçimdeki yüzde 58 oyundan bu yüzde 19 çıktığında geriye yüzde 39 kalıyor.Birçok partinin çatısı altında seçime girmesine rağmen CHP'nin 14 Mayıs 2023'teki genel seçimdeki aldığı oy da zaten yüzde 40.9'du.Bu tablo da, eğer CHP, başarısız bir dönem geçiren Tunç Soyer, Selçuk'un 5 yılını heba eden Filiz Ceritoğlu Sengel gibi yıpranmış bir isimle seçime girer ve Cumhur İttifakı da güçlü, İzmir'de karşılığı olan bir ismi Büyükşehir adayıyla yola çıkarsa İzmir'de tüm dengeler değişebilir. CHP, aday konusunda yaşanan bu kaos ve bu cılız yönetimle İzmir'i MHP desteğini alanAK Parti'ye kaptırabilir. Biz buraya şimdiden yine not düşmüş olalım...Bu arada AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, İzmir'in ilçelerinden yarısından fazlasını da alabilir.Nasıl mı? Zaten Aliağa şu an MHP'de... Bergama, Kınık, Kiraz, Menemen ve Beydağ da AK Parti'de...Cumhur İttifakı, 2019 yerel seçimlerinde bu ilçelerin yanı sıra Torbalı, Menderes, Beydağ, Kemalpaşa, Buca, Foça, Çeşme, Seferihisar, Gaziemir, Ödemiş ve Tire'de yüzde 40'ın üzerinde oy aldı ve seçimleri az farkla kaybetti. AK Parti ve MHP bu seçime de iddialı hazırlanıyor.Eğer İyi Parti zaten seçime tek başına gireceği için bu ilçelerde mutlaka aday çıkaracak. DEM Parti de Büyükşehir'in yanı sıra bu ilçelerde de aday çıkarırsa AK Parti ve MHP'nin kendilerinin yönetimde olduğu belediyelerin yanı sıra bu 11 belediyede de ipi göğüslemesi mümkün...Bu köşede geçtiğimiz Pazar günü "Rezillikte son perde!" başlıklı bir yazı kaleme aldık.Yazımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir'e Renk Ol" sloganıyla düzenlediği illüstrasyon yarışması "Beİzmir"in sonuçlarının açıklanmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen dereceye girenlere ödül paralarının ödenmediğini belirttik. Yarışma birincisi Sıtkı Görçiz'in artık dayanamayıp "Önce yarışma sonuçlarını açıklamayı ötelediniz şimdi de kazandığımız ödüllerin verilmesi konusunda sessizliğe büründünüz.Ödüllerimizi ne zaman vereceksiniz veya verecek misiniz?" diye sosyal medyada paylaşım yaptığını yazdık. Bu yazımızın ardından aldığımız bilgilere göre dün belediyeden dereceye girenler aranmış ve IBAN numaraları istenmiş ve paraların bir hafta içinde yatırılacağı bildirilmiş...