CHP’deki kaos, örgüt ve İzmir’e eziyete dönüştü

CHP Yönetimi daha doğrusu Genel Başkan Özgür Özel ve eş Genel Başkan konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son 1 aydır İzmir'e yaptığını "işkence"den başka açıklayacak kelime yok.İki isimden de net bir açıklama gelmeyince CHP İzmir örgütü ve kentte CHP'ye oy veren kitle, artık kimin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını konuşmaktan ve art arda sıralanan iddiaları dinlemek ve okumaktan adeta bitap düşmüş halde...İbrenin yönü sürekli değişiyor... Artık işin suyu çıktı... Kimse işin içinden çıkamıyor... Anlaşılan tüm aday adaylarına da mavi boncuk dağıtılıyor ki, hepsi bu yüzden "En kuvvetli aday benim" diyerek ortada dolaşıyor.Bir gazeteci olarak dün yaşadığımız telefon trafiği ve etkili partililerle yaptığımız görüşmeler bile yaşanan kaosu net bir şekilde ortaya koyuyor.Örneğin, sabah saatlerinde CHP'li bir dostumuz Ankara CHP Genel Merkezi'nden aradı ve "Özgür Özel'e sıfır noktasında yakın isimlerle görüştüm.İzmir'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke geliyor. Kesin... Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak'a kaydırılıyor.İsmi Büyükşehir adaylığı için geçen bir diğer isim olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Karşıyaka'dan aday yapılacak. 25 yıldır başkanlık yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise, torunlarını sevmeye gönderilecek" dedi.O telefonu kapattık, bir başka kaynağımız aradı ve "Tunç Soyer işi bitirmiş gözüküyor.Eskiden defalarca randevu istediği ve alamadığı Özgür Özel'le artık 3-5 günde bir görüşmeye başladı.Pazartesi günkü görüşmenin ardından dün akşamki (Salı) Ege İhracatçı Birlikleri Ödül Töreni'nde de çok neşeliydi. Tamam kendisi geçmişte tiyatroculuk yapmış bir isim ancak işi bitirmemiş olsa veya hala negatif dönüşler almaya devam etse bu kadar neşeli rolü yapamazdı" ifadelerini kullandı.Diğer yandan bizim de bu süreçte gizli favori olarak gördüğümüz Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığının kesinleştiğini söyleyen kaynaklarımız da aradı, tersini söyleyen kaynaklarımız da... Bu arada biz bir başka kaynağımızı aradık... O da "Ankara'dan bilgi aldım.Bu iş Selin Sayek Böke ve Olgun Atila arasında gidip geliyor. Ancak büyük ihtimalle Olgun olacak" demez mi? Zihnimiz allak bullak oldu...Örgütte başta il yönetimi olmak üzere kimse ne yapacağını, nereye yoğunlaşacağını bilmiyor ve kestiremiyor. Özel ve İmamoğlu arasında İzmir konusunda bir satrancın oynanması, ikisinin de karşı tarafın önerdiği ismi paçasından tutup aşağı çekmesi nedeniyle ortaya net bir tablo çıkamıyor.Bu süreç ne kadar devam edecek bilmiyoruz ancak yıllardır partiyi yakından takip eden bir dostumuzun şu öngörüsünü de buraya son bir not olarak düşmek istiyoruz:"Bu kadar kaosu dindirecek tek bir hareket var. O da adaylığına kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim bulmak.Bu partiyi yıllardır bu kadar yakından takip eden biri olarak diyorum ki, bu iş döner dolaşır ve Selin Hanım'a tevdi edilir. Çünkü ondan başka bu kaosu dindirecek bir isim yok. Bu iş O'na doğru gidiyor."Sizlere geçtiğimiz günlerde İyi Parti İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ümit Özlale ve İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile yönetiminin artık köprüleri attığını aktarmıştık.Özlale'nin Ankara'ya giderek Bezircilioğlu ve il yönetiminin görevden alınmasını isteyeceğini de ifade etmiştik. Nitekim, Genel Merkez tarafından dün İl Başkanı Bezircilioğlu'nun istifasının istendiği yönünde kulislere bomba bir haber düştü. Bunun üzerine Bezircilioğlu il yönetimini topladı ve ardından basına "Görevimizinbaşındayız" diye basın bülteni servis etti.Bezircilioğlu'nun istifa etmemesi gerektiği yönünde görüş bildiren yöneticilerin, genel merkez tarafından Bezircilioğlu için görevden el çektirilmesi kararı alınırsa toplu halde istifa edebileceklerini ve il başkanını yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiği iddia edildi.İl yönetimi bu toplantıdayken Özlale, çeşitli ilçelerde kendi çekirdek ekibiyle seçim çalışması yapmaya çalışıyordu.Bakınız... CHP İzmir adayını hala belirleyemedi. Keza AK Parti'de de aday hala net değil. İyi Parti ise kendi adayını aylar önceden ilan etti ve CV'si gayet parlak bir ismi sahaya sürdü. Bu durum İyi Parti'nin karşısına büyük bir avantaj çıkardı ancak bu fırsatı el birliğiyle heba ettiler. İki taraf da hata yaptı. Görünen tablo o ki, İyi Parti'yi İzmir'de büyük bir hezimet bekliyor.Kendi içinde anlaşamayan kaos yaşayan bir yapıya kim oy verir? Bu durumda da en avantajlı çıkacak olan parti ise, göründüğü kadarıyla CHP olur...İzmir Büyükşehir Bediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden adaylığı zora girince ismini gündemde tutmak ve icraatlarını anlatabilmek için her yolu deniyor. Törenler, destek ziyaretleri falan ne bulursa yapıyor. Önceki gün bir baktık ki, Buca Metrosu için kazı başlangıç töreni düzenlemiş... Zaten buranın temel atma töreni harcanan on milyonlarca lira ve görsel şovla bir yıl önce yapıldı.Hatta Büyükşehir Belediyesi, o törenin 'tarihe geçtiği' iddiasıyla kendisine yakın medyaya haberler yaptırdı.Bu 'kazıya başlagınç töreni' de nereden çıktı? İzmir'de daha önce 3 büyük metroinşaatı için temel atma töreni yapıldı. Ancak hiçbirinde daha sonra 'kazıya başlangıç töreni' diye ikinci bir tören icat edilmedi.Hani böyle olmadık şeyler söyleyen ve yapanlar için denilir ya "Element uyduruyor" diye... İşte buna da 'kazı başlangıç töreni elementi' desek olur!