Gizli favori Tugay!

CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili belirsizlik bir türlü sona ermiyor. En az 10-15 gün daha da sona erecek gibi durmuyor.

Kulislerde o kadar bilgi kirliliği var ki, birinden duyduğunuz şeyin 5 dakika sonra tam tersini işitebiliyorsunuz.

2019 seçimlerinde şu anki Başkan Tunç Soyer favori olduğu için böyle bir kargaşa yoktu. Şimdi ise net bir favori yok.

BÖKE İLE İZMİR'İ GÖRÜŞTÜ

Ancak, CHP'deki kaynaklarımızla yaptığımız temaslarda ortada favori olmasa da gizli favori olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın isminin öne çıkmaya başladığı yönünde bilgiler edindik.

Hatta Tugay'ın geçtiğimiz hafta CHP'de çok önemli bir noktada bulunan ve oluşturulan gölge kabinenin de başında yer alan Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile de İzmir'i ayrıntılı olarak görüştüğünü öğrendik.

Tugay, İzmir'de Soyer ve mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kurultay sürecinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için delegelerden imza toplarken buna İzmir'de başkaldıran tek isimdi.

KIRILMAYA NEDEN OLDU

Karşıyaka gibi CHP'nin kalesi olan bir ilçenin belediye başkanının açıkça değişim istediğini söyleyerek ortaya çıkması kurultay sürecinde Özel ve İmamoğlu lehine bir kırılmaya neden oldu. Tugay değişim sürecinde Özel ile yakın bir şekilde çalıştı. Bunun yanında adeta eş genel başkan olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de yakınlık kurdu. Tabii, bu da açıkça Kılıçdaroğlu için varını yoğunu ortaya koyan şu anki birçok aday adayı karşısında Tugay'ı doğal olarak avantajlı kılıyor. İşte yaşanan son gelişmelerden sonra CHP lideri Özel'in İzmir'e güvenebileceği bir aday düşündüğü ve kendisine yakınlığıyla bilinen Tugay'ı aday görmek istediği konuşuluyor. Bunu genel merkezde yakın çevresiyle paylaştığı da iddialar arasında.

BÜYÜK BORÇLA DEVRALDI

Tugay, en çok 5 yıllık görev süresince Karşıyaka'da çok büyük bir hizmet yapmadığı şeklinde eleştiriliyor. Biz de daha önce bu açıdan kendisini çok eleştirdik. Ancak, düşününce bu eleştirilerde de insaflı olmak gerektiği ortada. Çünkü, Karşıyaka Belediyesi, adeta batmıştı.

2019 seçimlerinin ardından 400 milyon liranın üzerinde bir borçla ortada kalmıştı.

Hiçbir şey yapılamıyordu.

İzmir'in en borçlu iki belediyesinden biriydi. Tugay da öyle veya böyle bu gemiyi yüzdürmeyi başardı, bu süre içinde yabana atılamayacak bir çok icraata da imza attı.

Bugüne kadar kendisiyle bir kez bile karşılaşmışlığımız, el sıkışmışlığımız yok. Ancak, kendisinin bugüne kadar hiçbir şaibe ve akçeli işle anılmaması da artı bir puan olduğunu söylemeliyiz. Bu sürecin sonunda aday kim olur bilemiyoruz. Ancak Tugay için 'gizli favori' diyenler çok haksız gözükmüyor.

Tunç Soyer'in, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesinin ardından hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Soyer, Özel'e ne dosyası verdi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki gün Ankara'da Genel Merkez'de CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Ancak her nedense bu görüşmeyle ilgili hiçbir fotoğraf veya bilgi paylaşmadı. Oysa CHP'de bu ziyaretlerde Genel Başkan ile bir fotoğraf çektirip paylaşmak bir rutin.

Yeniden adaylığı tartışmalı olan ve istediği sıcak yaklaşımı Özgür Özel'den bir türlü göremeyen Soyer'in bu kez elinde bazı aday adaylarıyla ilgili dosyalarla Ankara'ya gittiği yönünde duyumlarımız var. Soyer'in kendisinin yerine aday gösterilme ihtimali yüksek isimlerin önünü kesmek için Özel'e bu dosyaları sunduğu belirtiliyor.

Büyükşehir'in zabıta fiyaskosu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz aylarda merkezi idareden 100 zabıta kadrosu istediklerini ancak sadece 40 personel atanabileceği yanıtını aldıklarını belirterek mağduriyet edebiyatı yapmıştı. Şimdi son gelen bilgiye göre ise Büyükşehir, bu 40 kişilik kadro için öyle özel şartlar istemiş ki, hepi topu 7 kişi başvurabilmiş. Belediyeden kaynaklarımız durumu bize, "Normalde 40 kadroya 5 katı yani 200 kişinin müracaat etmesi gerekiyordu. Kendilerine sunulan kadroyu dahi kullanamazken utanmadan bakanlığı eleştiriyorlar. Personel almayı bile beceremiyorlar. Bu kadar iş bilmezlik olmaz" notuyla ilettiler.

Biz de sizlere aktarmış olalım...

CHP İzmir'de "Mekanın sahibi geldi" hamlesi!

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, İzmir'de 5 yıl CHP İl Başkanlığı yaptıktan sonra milletvekili oldu.

Kendisinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteğiyle yerine atanan Şenol Aslanoğlu ile yıldızı da pek barışmadı.

Hatta son il kongresi öncesi dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek Aslanoğlu'nun bu göreve tekrar gelmesinin sakıncalı olacağını vurguladı.

"MAKAMLA EZİYOR"

Aslanoğlu ise, yeniden il başkanlığına talip olduğunu açıkladığı etkinlikte kalabalığa seslenirken bu görüşmeye atıfta bulunarak "Genel merkezde dedikodu yapanlar sizin adınıza karar veremez" dedi. İşte şimdi Yücel, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olunca İzmir'de olduğu zaman randevu isteyen aday adaylarıyla bizzat Aslanoğlu'nun İl Başkanlığı'ndaki makamında görüşüyormuş.

Bu durum, parti koridorlarında "Yücel, karşı çıkmasına rağmen o günkü konjonktürde Soyer desteğiyle seçilen Aslanoğlu'nu bir anlamda eziyor. Mekanın asıl sahibi benim diyor" şeklinde söylentilere neden oldu.