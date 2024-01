Özel’e 4 kişilik ‘özel’ karşılama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultaydan zaferle çıkmasının hemen ardından 7 Kasım'da memleketi Manisa'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiğinde adeta izdiham yaşandı. Kurultayda değişim diyenlerin yanı sıra eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümüne destekleyen İzmir'den yüzlerce başkan, milletvekili, delege ve meclis üyesi, Özel'in gözüne girebilmek için soluğu havalimanında aldı. Kılıçdaroğlu için gövdesini ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da en önlerdeydi.Özel, 22 Aralık'ta yine Manisa programı için İzmir'de havalimanına indiğinde yine İzmir'den büyük bir kalabalıkla karşılandı.CHP lideri, önceki akşam da yine Manisa programı için İzmir'e geldi. Ancak, bu defa İzmir'den sağdan say 4, soldan say 4 kişi vardı. Özel'i havalimanında İzmir'den sadece Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda karşıladı. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in olmaması dikkat çekti. Daha birkaç hafta önce yaşanan karşılama izdihamının ardından oluşan bu manzara çok çarpıcıydı.CHP İzmir İl Başkanlığı yetkilileri, "Genel Başkanımız havalimanına geldiğinde duruma göre Manisa veya İzmir örgütü karşılıyor.Bu defa programı da Manisa'da olduğu için Manisa ekibinin karşılaması istendi" dedi.Yine de bana bu durum çok garip geldi.Bundan önceki gelişleri de hep Manisa programları içindi ama İzmir örgütü tam kadro oradaydı. Biraz araştırdığımızda Özel'in İzmir'de Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adaylarının oluşturacağı kalabalığın kendisine yakın markajda bulunmasını istemediği için İzmir örgütünü istemediği belirtiliyor. Bunun yerine adayları daha önceden belirlenen Manisa örgütünü istediği kaydediliyor. Bu arada İzmir'den kimse istenmemişse ilçe belediye başkanları Batur, Gürbüz, Arda ve Erdoğan'ın koşa koşa karşılamaya gitmesine ne demeli?CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP kurultayında İzmir'de 'değişime' yani şu anki Genel Başkan Özgür Özel'e destek verdiğini açıklayan tek ilçe başkanı oldu. Çapın değişim derken bir dönem okul arkadaşı olan ancak siyasette sonradan ters düştüğü Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, tercihini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana yaptı. Çapın ve İduğ'un yıldızı yıllardır barışmıyordu ve bu kurultay süreci de işin tuzu biberi oldu.İşte öneki günkü basın toplantısında bu durum İduğ'a soruldu. İduğ, Çapın'la aralarının nasıl olduğuna yönelik soruya, "Ertürk benim okul arkadaşım, parti içi meseleler çözülür" yanıtını verdi.Çapın ise, basına yaptığı açıklamada İduğ'un İduğ'un arkadaşı olmadığını vurgulayarak, "Benim geçmişte arkadaşım olabilir ama şu anda çevresine CHP düşmanlarını toplayanlar, benim arkadaşım olamazlar. Çevresine AK Parti ve MHP'lileri toplayıp, CHP'nin ilçe yöneticilerini ise sürgüne gönderenler benim arkadaşım olamazlar" dedi. İduğ, ilçe ve il kongresinde kendisiyle hareket etmeyen birçok CHP'li ilçe yöneticisi ve delegeyi, belediyedeki görevlerinden başka yerlere sürmüştü.Çapın'ın açıklamasıyla bu sürgünler tekrar gündeme gelmiş oldu. Sizce kim haklı, Çapın mı, İduğ mu?CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda ibre sürekli değişiyor... Dün de ibre mevcut Başkan Tunç Soyer'i gösterdi. Neden mi?CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halı ile karşıladı ya... İşte o kırmızı halıdan Tunç Soyer çıktı! Çünkü zirvede DEM Parti Eş Genel Başkanlarının Soyer'in yeniden aday gösterilmesini bir kez daha istedikleri belirtiliyor.CHP'de Urla için 47 belediye başkan adayı adayı başvuru yaptı. Bu bir rekor. Bunun sebebi de tabii ki, Urla'nın İzmir'de emlak ve imar rantı en fazla olan ilçelerin başında gelmesiydi. İmar rantı peşindeki birçok isim, Urla için başvurunca aday adayı sayısında da patlama yaşandı. Biz de gazete olarak geçtiğimiz haftalarda bu durumu manşetimize taşıdık. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan, önceki gün icraatlarını anlatmak ve yeni dönem adaylığını değerlendirmek için basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda ilginç bir açıklama geldi.İduğ, belediyenin finansal durumuna ilişkin bilgi verdiği esnada, video slayta yansıyan "Kasada bulunan nakit 200 milyon TL" yazısının üzerine, "Kasadaki parayı fazla göstermeyeyim, aday adayı fazla çıkıyor o zaman. Bir aday patlaması var, arkadaşlar belediye başkanlığı o kadar kolay değil, büyük cesaret" diyerek şakayla karışık bir açıklama yaptı. Ardından da 'Şaka bir yana' ifadesini kullandı. Her şakada bir gerçeklik payı olduğu sözüne gerçekten doğrudur.Bakalım İduğ'un şakayla karışık bu imasına ilçede CHP'nin diğer aday adayları Ender Kırmızı, Ercan Kahya, Ömer Eşki, Güney Temiz, Nüsret Doğan Albayrak, Bülent Çetinkaya, Onur Koçanalı, Hüseyin Ünal,Serhat Sökmen, Helil Kınay, Ferdan Çiftçi, Ethem İnal, Mestan Uğur Bağışlar ne cevap verecek?