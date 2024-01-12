Kongrede seçilemeyenden atama il başkanı olur mu?

İzmir'de bu köşeyi takip edenler, siyasetle ilgili gelişmeleri önceden duyma imkanına da kavuşuyor. Geçtiğimiz hafta İyi Parti İl Başkanlığı makamında İl Sekreteri Mehmet Efe ile İl Başkan Yardımcısı Necdet Kırkpınar'ın birbirine girdiğini aktarmış ve partinin Büyükşehir adayı Prof. Dr. Ümit Özlale'nin olaya müdahil olduğunu belirtmiştik. Bu gelişmenin ardından Özlale'nin anlaşamadığı İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu'na rest çektiğini aktarmıştık. Özlale'nin Ankara'ya giderek Bezercilioğlu'nun kendisiyle uyumlu çalışamadığı gerekçesiyle görevden alınmasını isteyeceğini ifade etmiştik. Bunu yazınca İl Yönetim Kurulu içinden bazı isimler bizi arayıp "Özlale ile Bezircilioğlu arasında böyle bir sorun yok. Yanlış yazıyorsunuz" demişlerdi.

ÜLKÜ DOĞAN ATANDI

Ancak bizim kaynaklarımız sağlamdı ve dediğimiz çıktı. Bezircilioğlu ve yönetimi Özlale'nin bu şikayetinin ardından görevden alındı. Özlale'nin TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun da desteğiyle il kongresinde Bezircioğlu'na rakip olan ve 14 oy farkıyla Sinan Bezircioğlu'na karşı yarışı kaybeden Ülkü Doğan'ı bu göreve getirtti. Kongrede seçilemeyen bir ismin, seçimi kaybettiği rakibinin görevden alınarak il başkanı yapılması doğru mu? İşte bu tartışılır. Avukatlık yapan Ülkü Hanım birikimiyle tabii ki bu görevi yapabilecek bir isimdir ancak böyle bir atama da demokrasinin ruhuna aykırı olmaz mı? O açıdan gider ayak bir açıklama yaparak bu duruma "Özlale, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir" sözleriyle tepki gösteren Bezircilioğlu çok da haksız sayılmaz.

Mahir Polat'a bir darbe daha!

CHP'de değişimin İzmir'deki en büyük kaybedenlerinden biri de İzmir Milletvekili Mahir Polat... Kurultay öncesi Genel Başkan Özgür Özel ile küfürleşme bile yaşadı. Mahir Polat, güç kaybetmeye devam ediyor. Gaziemir'deki bir imar düzenlemesiyle ilgili sürece müdahil olduğu iddiaları daha önce gündeme gelen Mahir Polat'ın kardeşi Ulaş Polat'ın Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda 5 yıldır görev yapmasını bu köşede gündeme getirmiştik.

Polat kardeşlerin İmar Komisyonu'ndaki en büyük ekürilerinden biri de Bergamalı Meclis üyesi Ali Bor'du. Bor'un önceki akşamki Parti Meclisi Toplantısı öncesinde Merkez Yönetim Kurulu'ndan isminin Bergama Belediye Başkan adayı olarak çıktığı bildirilmişti. Ancak ardından PM'de aday Prof. Dr. Tanju Kılıç oldu. Bor'un çizik yemesinde İzmirli Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in etkisi olduğu belirtiliyor. Bor'un adaylıktan olmasıyla bir zamanlar esip gürleyen hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bile hakaretler savuran Mahir Polat, bir darbe daha yemiş oldu.

Göbek bağı yetmedi

CHP'nin Bergama Belediye Başkan adayının Prof. Dr. Tanju Kılıç olarak belirlenmesiyle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4.5 yıl vekilliğini yapan Mustafa Özuslu da hayal kırıklığına uğradı. Özuslu, geçtiğimiz günlerde aday adaylığını ilan etmek için annesinin göbek bağını Bergama'ya gömdüğünü ve kendisini bu ilçeye mühürlediğini söylediği bir video çekmişti. Şimdi kulislerde, o video hatırlatılarak, "Göbek bağı yetmedi" diye espiriler yapılıyor.

Soyer-Özel görüşmesine Ağbaba'dan çat kapı giriş

CHP'de Mersin Milletvekili Ufuk Çakır'ın önceki akşamki Parti Meclisi toplantısını basmak istemesi ve Genel Merkez koridorlarındaki bağırışları olay oldu. Çakır'ın Mezitli ilçesindeki belediye başkan adayıyla ilgili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği belirtildi. Çakır'ın bir diğer tepki gösterdiği ismin ise bu adayın belirlenmesi işinde Başarır ile birlikte hareket eden Genel Başkan Özgür Özel'in yakın arkadaşı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olduğu belirtildi. Mersin'e karışan Ağbaba'nın İzmir'e de karıştığını ve Urla'da hemşerisi olan Mustafa Günay'ı aday yaptırmak istediği, Çeşme'de mevcut Başkan Ekrem Oran için bastırdığı, Narlıdere'de de Güzelbahçe Belediyesi çalışanı Fulya Alçay'ı desteklediğini yazmıştık. Veli Efendi, tüm tepkilere rağmen İzmir'le uğraşmaktan vazgeçmiyor. Size son bomba bir kulis bilgisi aktarayım... Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'le geçtiğimiz pazartesi günü makamında yaptığı görüşmeye bile çat kapı girip müdahil olmuş... Yani o derece pervasız ve Özgür Özel'den o derece müsamaha görüp destekleniyor. Veli Efendi'nin İzmir hayallerine birinin set çekmesi şart.

Abdülhamitçi CHP adayı

Abdülhamit Han, uyguladığı politikalarla 33 yıl başında bulunduğu Osmanlı Devleti'nin dağılmasının önüne geçti ve devleti ayakta tuttu. Bu nedenle hala milyonlarca kişinin gönlünde yer alıyor. CHP ise, İttihat Terakki Cemiyeti'nin girişimiyle padişahlıktan indirilen Abdülhamit Han'a nedense hiç sıcak bakmıyor. Abdülhamit Han dönemi politikalarını eleştiriyorlar. Ancak kendilerini buradan tebrik edelim. Çünkü, şimdi İzmir'de Abdülhamitçi bir belediye başkan adayları oldu. Daha önce kendi ofisinin duvarına Abdülhamit Han'ın resmini asan ve bunu yaptığı paylaşımla duyuran Övünç Demir, CHP'nin Torbalı adayı yapıldı. 2015 yılında dönemin AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in odasına ilçenin kurucusu Abdülhamit Han'ın resmini asmasına CHP'nin o dönemki İlçe Başkanı İsmail Uygur tepki göstermişti. Demir ise, kendi ofisine astığı Abdülhamit Han'ın da yer aldığı fotoğrafını paylaşarak kendi ilçe başkanının tepki gösterdiği AK Partili Görmez'e destek vermişti ve "Torbali'nın kurucusu II. Abdülhamit başımızın üstündedir" demişti. Bakalım Osmanlı'nın en önemli sultanlarından Abdülhamit Han'a alerji duyan CHP'liler bu duruma ne diyecek?