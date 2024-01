Gökce, Akdoğan’ın ofisinde ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, İzmir'deki saha çalışmalarını iyice azalttı.Arada duygusal videolar paylaşıp kendisinin ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Başkent'ten emin bir kaynağımız, Gökce'nin 'gölge patronu' olarak da nitelendirilen Ankara milletvekili Umut Akdoğan'ın Eskişehir yolu üzerindeki ofisine sık sık gittiğini ve dün akşam da orada görüldüklerini aktardı...Bu sırada büroda İzmir'de Buca'daki otogar bağlantısını yapacak viyadük ve tünel inşaatında Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'dan Buğra Gökce'nin genel sekreterliği döneminde birçok iş alan Bertoğlu İnşaat'ın sahibi Cihan Saltık ile CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Sercan Çığgın'ın olduğu da iddia edildi...Bunun üzerine Cihan Saltık'ı aradık..."Umut Akdoğan benim kuzenimdir.Ofisine de giderim.Ancak dün Buğra Gökce ile hiç karşılaşmadım. Zaten şu an İstanbul'dayım.Buğra Gökce'nin Ankara'da olduğunu ben de duydum ancak çoktandır görüşmedim" dedi. Kendisine "Gökce de bu büroya gidiyor mudur?" diye sorduk."Tabii ki, Gökce de gidiyordur, nitecede Gökce ve Akdoğan iyi arkadaşlar" ifadesini kullandı.Buradan Gökce'ye soruyoruz:Bu iddialar doğru mu? Siz, İzmir adaylığını Ankara'da Akdoğan'ın ofisinde mi koparmaya çalışıyorsunuz?CHP'de Menemen Belediye Başkan adaylığı için daha önce 20 yıl bu koltukta oturan Tahir Şahin'in adı geçiyor. Hatta CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ilçedeki aday adaylarını İl Başkanlığı'nda topladığı ve adayın Şahin olacağını söylediği belirtiliyor. İşte bunlar konuşulurken dün bir kaynağımız Şahin'in CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayda bir TV kanalına verdiği röportajın videosunu gönderdi. Şahin'in sonradan TV kanalı sitesinden kaldırttığı belirtilen görüntüleri izleyince inanamadık.Şahin, kurultayda süren konuşmaların duyulduğu yayın sırasında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek vererek, Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğindeki değişimcileri ihanetle suçluyor."Bunlar ya ne dediklerini bilmiyorlar ya da ne dediklerini bilerek partiye ihanet ediyorlar. Gerçekten bunları konuşmanın, değişim demenin zamanı değil. Yerel seçimden sonra bakılır" ifadelerini kullanıyor.Bakalım Özel ve İmamoğlu, kendilerini partiye ihanetle suçlayan Şahin'i aday yapacaklar mı? Ayrıca değişimciler sayesinde CHP'de Sözcü koltuğuna oturan Deniz Yücel, bu sözlerine rağmen Şahin'e desteğini sürdürecek mi?Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık üssü olan İzmir Şehir Hastanesi geçtiğimiz Ekim ayında hasta kabulüne başladı.Ancak, çok sayıda vatandaş bize burada yaşadıkları taksi sorununu iletiyor. Polikliniklerden çıkanlar ulaşım için araç bulamayınca taksiye binmek istiyorlar ancak bulamıyorlar. Çünkü en yakın taksi durağı 2 kilometre uzakta.Özellikle hastalar, bu durağa gidene kadar büyük efor sarfetmek zorunda kalıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık'tan bu sorunu çözmesini bekliyoruz.Sizlere dün bu köşede AK Parti ve Cumhur İtitfakı'nın İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ'ın işe, tüm kenti kuşatıcı bir dille başladığını aktarmıştık.Dağ, çalışmalara başladığının ilk günü İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanları Burhan Özfatura ve Yüksel Çakmur'u ayrı ayrı ziyaret etti ve kentle ilgili görüşlerini dinledi. Dağ, bugün 11.30'da da 2004 yılında görevdeyken vefat eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina'nın Narlıdere'deki kabrini ziyaret edecek.Ardından da 12.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönemki Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya gelecek. Çakmur ve Kocaoğlu CHP'de siyaset yapmaya devam ediyor. Sizce de bu ziyaretler Dağ'ın İzmir'e partiler üstü hizmet etme isteğinde samimi olduğunu göstermiyor mu? Hamza Dağ, bu seçim sürecinde dünkü ziyaretlerde olduğu gibi İzmir siyasetindeki birçok ezberi bozacak gibi duruyor.ALİAĞA'DAKİ seçimlerde iki dönemdir ipi MHP'li Serkan Acar göğüslüyor. CHP, Acar'ı bu seçimde yenmek isterken işi arapsaçına çevirdi. CHP'de Aliağa krizi çıktı. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, adaylık için CHP'de ismi öne çıkan Barış Eroğlu ile birlikte anketlerde ikinci ve üçüncü sırada çıktıkları öne sürülen Erol Güngör ile Çağatay Güç'ü il binasına çağırdı.Aslanoğlu, Güngör ve Güç ile ayrı ayrı görüştü ve her iki görüşmede Eroğlu da yer aldı. Aslanoğlu'nun Güngör ve Güç'e görüşmeyi Genel Merkez'in bilgisi dahilinde yaptığını, il başkanlığı ve genel merkezin yaptığı kamuoyu yoklamalarında Barış Eroğlu'nun açık ara önde çıktığını söylediği öğrenildi.Aslanoğlu'nun her iki aday adayına Genel Merkezin Aliağa'da Eroğlu'nu aday göstereceğini açıkladığı, geçmişte yaşanan küskünlüklerin, kırgınlıkların yaşanmaması ve adayın etrafında birleşilmesini istediği öğrenildi.Güngör ve Güç'ün görüşmede adaylık için kendilerini şanslı gördüklerini ifade ettikleri, adaylıktan geri adım atmayacaklarını söyledikleri ve İl Başkanı Aslanoğlu'na "Taraf tutuyorsunuz, MYK ve PM henüz karar almadı" eleştirisinde bulunarak il binasından ayrıldıkları iddia edildi. İsmi adaylık için öne çıkan Barış Eroğlu, 2014 yerel seçimlerinde de belediye başkan adayı gösterilmiş, seçimi MHP'li Acar kazanmıştı.CHP, Aliağa'da işi böyle eline yüzüne bulaştırarak yine aynı akıbete uğrayacağının işaretlerini veriyor.