İzmir ya süper lige ya da alt kümeye!

İzmir, tarihinin en kritik seçimlerinden birine girecek. Maalesef son 25 yılda uygulanan yanlış politikalar ve hizmet yoksunluğu nedeniyle İzmir büyük kan kaybetti.

Anadolu'da birçok il, İzmir'le arayı kapattı. Bursa, bu gidişle İzmir'i orta vadede geçip 3. büyük kent olursa şaşırmamak lazım. O yüzden bu seçimde İzmirliler tarihi bir karar verecek. Ya İzmir'i hakettiği hizmetlere kavuşturacak adayı seçeceğiz ya da İzmir'de yine ideolojik veya ön yargılı bir seçimle yine iş bilmezliğe pirim vermeye devam edeceğiz. Birincisini seçtiğimiz takdirde İzmir, süper lige tekrar dönebilir.

Ancak ikincisini seçersek, bırakın süper ligi küme düşmemiz büyük ihtimal..

Güzelbahçe'de Mustafa Mustafa'yı yiyecek gibi!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eski Yardımcısı Mustafa Günay yıllarca birlikte çalıştı. Geçtiğimiz aylarda istifa eden Günay, CHP'den Urla Belediye Başkan adayı olmak için başvuruda bulundu. Günay'ı, CHP'nin bu dönemki 'Gürsel Tekin'i olarak nitelendirilen hemşerisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba destekliyor. Son günlerde CHP'de Urla adayı olarak TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açelya Öralay'ın aday yapılacağı konuşuluyor. Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz de ilçede favori adaylardan biri...

Son günlerde Ankara'dan gelen haberler, Ağbaba'nın Günay'ı Mustafa İnce'nin yerine Güzelbahçe'de aday yaptırmak için çalışmaya başladığı yönünde. Günay da artık çevresine "Beni Güzelbahçe'ye kaydırdılar" demeye başlamış.

Yani yıllarca birlikte çalışan iki Mustafa'dan biri diğerini yiyecek.

Özel'le görüşemeyen tek başkan Sandal

CHP lideri Özgür Özel'in genel başkan adaylığının açıklamasının ardından katıldığı İzmir İl Kongresi'nde yuhalanmıştı. Yuhalanmanın arkasında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İlçe Başkanı Didem Gültekin'in olduğu kulislerde çok konuşuldu. Hatta Özel'in İzmir ilçe başkanlarının kendisini ziyaretinde Gültekin'e "Bayraklı'da en çok kimler yaşar? Manisalılar değil mi? Oysa Manisalılar, çok misafirperverdir biliyorsunuz değil mi?" diyerek inceden bir mesaj vermişti. İşte bu gelişmelerin ardından Özel'in Sandal'a soğuk duş etkisi yaratacak bir tutum takındığı belirtiliyor. Bu nedenle Sandal'ın son dönemde İzmir'den Ankara Genel Merkez'e gidip de Genel Başkan Özel'le görüşemeyen tek belediye başkanı olduğu belirtiliyor. Hatta parti içinde "İzmir'de 4.5 milyon kişiden biri CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı olabilir ancak Serdar Sandal olamaz" diyen bile var. Ancak, İzmir'de birçok ilçeye el atan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Sandal için çalıştığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Engin'den Batur'u kızdıracak söz...

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyen Abdül Batur, 4 dönem Narlıdere ve bir dönemdir de Konak Belediye Başkanlığı görevi yürütüyor. Batur, bu seçimde Büyükşehir adaylığını o kadar çok istiyor ki... Genel Merkez'de kendisini görenler, "Sanki belediye başkanlığı için ilk kez başvuru yapmış gibi uğraşıyor. Genel Merkez'de en alttakinden en üsttekine kadar herkesi tek tek ziyaret ediyor, konuşuyor, kendini anlatıyor" diyor... Yalnız, Narlıdere Belediye Başkanlığı'nı 2019'da Batur'dan devralan Ali Engin'in dün bir TV programında söyledikleri bu süreçte Batur'un canını sıkacak cinsten... Engin, İzmir'de en borçlu belediyeyi devraldığını söyledi. Bu bir anlamda "Abdül Batur'dan enkaz devraldık" demek. Bakalım, Batur, bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?

Hacer Foggo'yu is-te-mi-yoruz!

CHP'de İstanbul'da bir belediyede meclis üyesi olan Hacer Foggo tam olarak İzmir'e musallat oldu. İzmir'le bir bağı yok ama ısrarla buradan bir şeyler olmak istiyor. Önce 2. bölgeden milletvekili adayı oldu. Seçilemeyince bavuluyla havalimanında poz verip "İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz" diyerek ayrıldı. Şimdi de Konak Belediye Başkan adayı olmak için başvuru yaptı. Bugünlerde Genel Merkez'de Foggo'nun Karşıyaka veya Foça'dan da aday yapılabileceği söylentilerini duyuyoruz. Beyler... Biz İzmirliler olarak İstanbul'dan ithal belediye başkan adayı is-te-mi-yoruz... Bunu iyice kafanıza sokun. İzmir'in hassasiyetleriyle bu kadar pervasızca oynamayın.

Buğra Gökce, Urla Konak veya Bayraklı'ya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa ederek İzmir'e gelen ve CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Buğra Gökce'nin şansının giderek azaldığı belirtiliyor. Ancak Gökce'nin Urla, Konak veya Bayraklı'da ilçe belediye başkan adayı yapabileceği dillendiriliyor.