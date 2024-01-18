Bu üç milletvekili her yerde aranıyor!

Hani ABD yapımı kovboy filmlerinde arananlar için "Wanted" yazılı afişler asılır ya İzmir'in üç milletvekili için de böyle yapsak yeridir.CHP'nin İzmir'e ve örgütüne ihanet edip kendi listesinden aday yaptığı Demokrat Parti'nin ithal İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile Gelecek Partisi'nin ithal İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'den bir de İyi Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırpınar'dan bahsediyoruz.Seçim olalı 7 aydan fazla zaman geçtibu 3 ismin gündeme geldiği, İzmir'le ilgili önemli bir açıklama yaptığı veya bir yerlerde kentin hakkını savunduğu bir girişimi, bir haberi görmedik, duymadık.Allah aşkına beylersiz ne iş yaparsınız?Özellikle Kırkpınar'ın durumu biraz daha dikkat çekiyor.Çünkü, partisi İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yine İzmirMilletvekili olan Prof.Dr. Ümit Özlale'yi aday yaptı. İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Özlale'ye çalışmalarında yeterli desteği vermediği için görevden alındı. Ancak biz Hüsmen Kırkpınar'ı da Özlale'nin yanında, yöresinde görmüş değiliz.Özlale, kendi kullandığı arabasıyla 3-4 kişilik ekiplerle seçim çalışması yapıyor ancak Hüsmen Kırkpınar ortalarda yok. Nasıl Bezircilioğlu ve görevden alınan yönetimi Özlale'nin çalışmalarına destek vermesi gerekiyorsa Kırkpınar'ın da vermesi gerekmiyor mu?CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağıyla ilgili son günlerde genel merkeze yakın çevreler tarafından Selin Sayek Böke adı gündeme getiriliyor.Sürecin başında da ismi geçen Böke, belediye başkan adaylığını düşünmediğini söyleyince gündemden düşmüştü.İsmi şimdi tekrar tedavüle sürüldü. Böke, Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında süren İzmir satrancında her iki tarafın da itiraz etmediği bir isim olarak dillendiriliyor.Kimi rivayette Böke'nin Özel'den gelen bu teklifi hala düşündüğü, bazı rivayetlerde de kabul etmediği öne sürülüyor.Ancak, Böke'yi İzmir adayı yapmak veya görmek isteyenler sanırız önemli bir ayrıntıyı atlıyor.Akademi kökenli bir isim olan Böke, 'doçent' unvanı taşıyor ve halen Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olarak gözüküyor. Üniversitenin sitesinde Böke'ye eğitim kadrosunda yer veriliyor. Vakıf yüksek öğretim kurumlarında görev alan akademik personel, çalışma esasları açısından devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabi.Yani işin Türkçesi, Böke'nin belediye başkan adayı olması için devlet memurları ve üniversite öğretim üyeleri gibi 1 Aralık'ta istifa etmesi gerekiyordu.Böke, halen Bilkent Üniversitesi'nde internet sitesinde de vurgulandığı gibi öğretim üyesi gözüktüğüne göre, nasıl aday olacak? Geriye dönük bir işlem mi yapılacak? İzmir gibi bir kentin belediye başkan adayının böyle bir hülle ile yola çıkması kendisi için çok ayıplı bir durum olmaz mı?İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ümit Özlale, akademik kariyeri parlak bir isim. Özyeğin Üniversitesi'nde Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiş ve en son da Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermiş bir akademisyen. Kendisininseçim sürecindeki en önemli propaganda malzemesi de bu. Ancak Özlale'ye buradan bir uyarımız olacak.Ümit Bey!Ziyaretler yapıyorsunuz, vatandaşlarla sohbet ediyorsunuz.Ancak, bu sohbetlerde sürekli "Ben okumuş bir kardeşinizim" dediğiniz ve ısrarla bunun üzerinde durduğunuz aktarılıyor.Yarım saatlik bir görüşmedebile 5-6 kez, böyle dediğiniz belirtiliyor. Tamam okumuş bir insansınız ancak siz bunu ısrarla vurgulayınca sohbet ettiğiniz kişilerde de "Ne yani, biz okumuş insan değil miyiz?" şeklinde tepkiler oluşuyor. İnsanlar belki bunu direkt olarak size tepki şeklinde belirtmiyor ama birkaç kaynaktan sizinle ilgili böyle yakınmalar işittik.Bilginiz olsun...