İzmir’de halkın çocuğu ile sözde seçkinlerin savaşı!

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı, Genel Başkan Özgür Özel'e mi yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ismin mi sahaya sürüleceği tartışılırken AK Parti'den önemli bir adım geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismini açıkladı ve elini havaya kaldırdı.CHP'de kargaşa sürerken Dağ, "Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz" diyerek yola çıktı.Gazeteci olarak Hamza Dağ'ı ve İzmir siyasetinde önemli rol alan bütün isimleri işimiz gereği yakından takip ederiz...Bizim kimseyi övmek gibi bir derdimiz yok ancak Hamza Dağ'la ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz...Bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet'in askeri yargı bürokrasinin en zirvesindeki bir babanın oğlu olarak bu ülkenin 'sözde seçkinleri' arasından gelen bir isim. Hayatı boyunca babasının devlet bürokrasisindeki yerinin getirdiği avantajları yaşamış bir isim...Soyer yeniden aday gösterilir mi bilmiyoruz ancak yerine konuşulan isimler de 'sözde seçkinlik' açısından onu aratmayan kişiler.Örneğin, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke... İzmir'de bırakın Gültepe'den Yamanlar'a gidebilmeyi, eminiz ki, Konak'tan çıksa Alsancak'ı bile bulamaz. İzmir'le alakası olmadığı gibi Dünya Bankası ve IMF kökenli bir isim. Yıllarca İzmir'den ithal milletvekilliği yapmasına rağmen kentte vatandaşlarla bir araya gelip onların derdini dinlediği ve bunlara derman olmaya çalıştığı görülmüş bir şey değil.Yine CHP'de adaylığı konuşulanlardan biri de Büyükşehir eski Genel Sekreteri Buğra Gökce... Narlıdere'de 'sekreter maaşıyla' yaptırdığı ikiz villalarda yaşıyor.CHP bürokrasisinin en üst sınıfından biri...Ankara'da Milletvekili Umut Akdoğan gibi gölge patronları, İzmir'de Boğaziçi Restoran'ın sahibi Cem Kocatoros ve Burkay İnşaat'ın sahibi Yaşar Erdem gibi Boğaziçi Restoran'da her akşam bir araya gelen 3'lü bir ekibi var. Hasbelkader aday gösterilir ve seçilirse, İzmir Büyükşehir'i hangi angajmanlarla yöneteceği belli değil.İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale'yi de dün burada yazdık.Kendisinin eğitim ve akademi kariyeri zengin... O da İzmirlilerle konuşurken sürekli olarak "Ben okumuş bir kardeşinizim" deme gereği duyuyor.İzmirliler ise, Özlale'nin sık sık tekrarladığı bu sözden rahatsızlık duyuyor, "Ne yani Özlale okudu da biz okumadık mı?" diyor... Yani o da akademideki başarısını, ABD'deki kariyerini bir seçkinlik aracı olarak kullanmaya çalışıyor.Bizim Hamza Dağ ile bugüne kadar yüz yüze görüşmüşlüğümüz bir veya ikiyi geçmez...Ancak takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz ki, Hamza Dağ, bu ülkenin sözde seçkinlerinden biri değil.Halkın içinden gelen biri. Bugüne kadar 'seçkincilik' tasladığını da duymadık...Tırnaklarıyla kazıyarak İzmir'de hukuk fakültesini kazanmış, avukat olmuş, genç yaşta siyasete atılmış ve en tabandan gelip AK Parti'de milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı olmayı başarmış bir isim...Bizce, mevcut adaylar ve CHP'deki olası adaylara karşı Hamza Dağ'ın en önemli avantajı, halkın içinden gelmiş biri olması ve bugüne kadar da böyle kalmayı başarması...O açıdan İzmir'de bu seçim 'sözde seçkinler' ile halkın arasından gelen Hazma Dağ arasında geçecek.İzmir, yerel yönetimlerde kurulduğundan bu yana AK Parti'yi hiç iktidar yapmadı. Ancak, CHP 2002'den bu yana İzmir'de en dağınık ve karışık bir şekilde seçime giriyor. İzmir'i 25 yıldır CHP yönetiyor ve artık İzmirliler'de kentin sorunlarının CHP tarafından çözülemeyeceği genel kanaat haline gelmiş durumda.Bunun da etkisiyle Hamza Dağ, İzmir'de tüm Türkiye'de ses getirecek bir seçim başarısı kazanırsa kimse şaşırmasın...CHP'de 50'den fazla aday adayının olduğu Urla'da, İlçe Başkanı Pelin Karasakal'ın Ankara ziyareti ortalığı karıştırdı. Genel Başkan Özgür Özel ile görüşen Karasakal'ın kendisinin adaylığı için talepte bulunduğu yönündeki söylentiler diğer adayları çıldırttı.Bu arada Kabasakal'ın Genel Başkan Özel'e kendi adaylığını destekleyeceğini düşünerek ilçede vatandaş ve çeşitli sivil toplum örgütlerindenşeklinde imzalı bir yazı da sunduğu kaydedildi.Öte yandan aday olabilmek için 1 Aralık'ta ilçe başkanlığından istifa etmesi gereken Karasakal'ın o tarihten bu yana hiçbir evrağa ilçe başkanı sıfatıyla imza atmadığı ve bu nedenle aday gösterilmesi halinde 1 Aralık'ta istifa etmiş gibi göstereceği de kulislerde konuşulanlar arasında.Bu arada Meclis'te ilginç bir trafik de yaşandı. Aldığmız bilgilere göre Kabasakal ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Urla'dan aday yapmaya çalıştığı hemşerisi Mustafa Günay'la da Meclis bahçesinde karşılaşmış.Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan isitfa edip komşu ilçe Urla'yı gözüne kestiren ve Ağbaba üzerinden adaylığı koparmaya çalışan Günay'ın İlçe Başkanı Karasakal'a "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Hem topladığın imzalar da ne? Onlar CHP örgütüne ayar mı veriyor" diye tepki gösterdiği ifade ediliyor. Karasakal'ı adaylık konusunda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan tarafından teşvik edildiği de kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.