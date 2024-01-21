İşte, bütün İzmir’i birleştirecek dil budur

İzmir maalesef yıllardır bazı ön yargıların, bazı ideolojik saplantıların esiri yapıldı.

İzmir'e hizmet yapmayanlar yerel yönetimlerdeki saltanatlarını sürdürmek için hep ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bir dil kullandı. Açık söyleyelim, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları koltuklarını korumak için hep bu dile sarıldı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu sıkıştığında hemen "Burası Mustafa Kemal'in kenti. Burayı alamayacaklar" derdi.

Şu anki Başkan Tunç Soyer de bu yanlış anlayışı "İzmirliler sadece bir siyasi partiye, bir hizmet performansına oy vermezler.

Aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa oy verirler" diyerek net bir şekilde ortaya koydu.

Sanki, İzmirlinin özgürlüğüne, yaşam tarzına karışan veya karışmaya çalışan birileri varmış yalanı en büyük sığınakları oldu.

BU ANLAYIŞ YIKILMALI

Artık bu algı operasyonlarını, ötekileştirici ve ayrıştırıcı dili yıkmanın zamanı geldi.

AK Parti'nin 44 yaşındaki genç Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, dün geldiği İzmir'de binlerce kişiye hitap ettiği konuşmasında 'birleştirici' mesajlar vererek yola çıktı. Kendisinin şu sözleri İzmirlinin artık bıktığı algı operasyonlarına, kutuplaştırıcı dile karşı çok önemli mesajlar oldu:

- "Bizi hiçbir zaman kısır tartışmaların, polemiklerin içinde göremeyeceksiniz.

Bu seçim bir yerel seçimdir.

Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir'in kalkınma yarışıdır. İzmirli hemşehrilerim artık içi boş sloganlar ve hamasi nutuklar duymak istemiyor.

Miadı dolmuş siyasi tartışmalar ile hiç kimsenin gerçekleri örtmesine fırsat vermeyeceğiz."

HERKES KAZANACAK

- "Ben hayatım boyunca hiç kimseyi öteki olarak görmedim. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm İzmirli hemşerilerimizin sorunlarıyla ilgilendik, takip ettik. Onların meselelerini kendi meselemiz gibi gördük." - "Bu kardeşiniz ailesine hangi nazarla bakıyorsa İzmir'e de o gözle bakıyor.

İzmir benim kıymetlimdir.

Bir yanı eksik kalsa üzülürüm bununla dertlenirim." - "İzmir kazandığında hiçbir İzmirli kaybetmeyecek.

İzmir aynı şirin İzmir olacak ama çok daha güzel olacak." - "31 Mart gecesi, herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacak.

31 Mart Sonrası gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayacağız." - (Emeğinin geçtiğini Hükümet yatırımlarını saydıktan sonra)... "Bütün bunların yanında, CHP'li ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var. Şehrimize katkısı olacak her işte,yerel yönetimlerin önünü sonuna kadar açtık. Çünkü bizim için İzmir söz konusu olunca akan sular durur. İşi gücü bırakır, İzmir'imize hizmet için koştururuz. Bizim için önemli olan İzmir'dir, İzmirli hemşerilerimizdir."

GÖREV BİZE DE DÜŞÜYOR

Bizleri kutuplaştırmak isteyenlere karşı bütün İzmir'i birleştirilecek dil budur. Umarız, CHP ve göstereceği Büyükşehir Belediye Başkan adayı da böyle hareket eder ve biz seçim süreci boyunca polemikleri değil İzmir'e yapılacak hizmetleri, projeleri konuşuruz.

İzmirlinin hassasiyetlerine oynayan algı söylemlerini değil trafik sorunun nasıl çözüleceğini, Körfez'in pislik ve kokudan nasıl arındırılacağını tartışırız. Kentimizin ayrıştırıcı dilden arınması için İzmirliler olarak bizlere de büyük görev düşüyor. Bu söylemlere artık prim vermeyelim. Kazanan bütün İzmir olsun.

Dağ, imzalarını attırdı SOYER, ADAYLIĞI İÇİN ONA SARILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeniden adaylığıyla ilgili yaşadığı sıkıntıyı aşmak için her yolu deniyor. Türlü türlü açılışlar yapıp, yurtdışı fake hesaplardan beğeni bile satın aldı. Hatta sosyal medyada dünyanın her yerinden yabancı isimlerin Soyer'i desteklediği mesajlarını bile gülerek okuduk. ...

Ve Soyer, şimdi, yeniden adaylık için son kozunu oynamaya karar verdi. Soyer, daha önce 15 Şubat'ta açılacağını duyurduğu Çiğli Tramvayı'nın açılışını CHP Genel Merkezi'nin İzmir adayıyla ilgili karar vereceği döneme denk gelen 27 Aralık'ta yapma kararı aldı. Bu açılışa CHP lideri Özgür Özel'i de davet etti ancak şu ana kadar Özel'den gelmiş bir geri dönüş yok.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ancak, bu projeyle ilgili çok önemli bir ayrıntı var. O da bu projede AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın da mührü var. Dağ, bu projenin inşaatından araç alım ihalesine kadar her aşamada takipçisi oldu ve gerekli imzaların atılmasını sağladı. Tunç Soyer, bu nedenle Dağ'a teşekkür mesajı bile yayınladı. Yani Soyer yeniden aday yapılır mı bilmiyoruz ancak yeniden adaylığı koparabilmek için AK Parti'nin adayı Hamza Dağ'ın imzasının olduğu projeye sarılması çok manidar!

Urla'da "Açalya" bombası konuşuluyor

Urla'da CHP adayı olarak Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ve TED Koleji kurucu temsilcisi Açalya Öralay'ın adaylığının öne çıktığını dün yazmıştık. Bu arada Öralay ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Meğer Açalya Hanım, aday adayı başvurusu yaptığı gün CHP'ye üye olmuş... Yani son anda CHP'li olan Açalya Hanım, ipi göğüslerse bu yıllarını partiye vermiş diğer adaylara yapılmış büyük bir haksızlık olmaz mı?

Gökce: Bunları Soyerciler uyduruyor

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Gökce'nin Büyükşehir'e değil Urla, Konak ve Bayraklı'dan ilçe belediye başkan adayı yapılmasının gündemde olduğunu yazdık. Kulağımıza geldiğine göre de Gökce'nin rantı en yüksek bölge olan Urla'yı çok istediği belirtiliyor. Ancak, Gökce, hala Büyükşehir iddiası taşıdığını ortaya koymak için ilçe adaylığıyla ilgili soranlara, "Bunları Tunç Soyerciler uyduruyor. Böyle bir şey yok" diyormuş... Bakalım bir-iki hafta içinde her şeyi göreceğiz...