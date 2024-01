Gider ayak bu neyin ihalesi efendiler!

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda dananın kuyruğu kopmak üzere.... Hatta belki de bizim bu yazıyı kaleme alışımızdan birkaç saat sonra Parti Meclisi'nden açıklama gelebilir. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in adaylığını dün kime sorsak "Artık mucizelere kaldı" cevabını aldık. Ancak şimdi Soyer ve danışmanı Güven Eken, gider ayak milyar liralık dikkat çekici bir ihale yapıyor.Belediye bünyesindeki İZTARIM şirketi 834 milyon 161 bin lira muhammen bedelle Urla'da İzmir Tarım Okulu (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) inşaatı yaptırmak için çıktığı ihale önceki gün yapıldı.İhaleye Aydın İnşaat Ltd. şirketi 959 milyn 286 bin lira, Yapı-Tesis İnşaat Ltd. şirketi de 1 milyar 19 milyon lira teklif sundu.Bugün açılacak Çiğli Tramvayı'nın bile fiyat artışıyla birlikte 1 milyar 200 milyon liraya mal olduğubelirtiliyor. Bu arada İZTARIM'ın mal aldığı üreticinin parasını ödeyemediği kaydediliyor.Durum böyleyken gider ayak 1 milyar liralık ihale de neyin nesidir efendiler?Eğer tekrar aday gösterilirsen ihaleyi o zaman yap. Ancak ya gösterilmezsen ne olacak? Yeni gelecek belediye başkanının kucağına 1 milyar liralık bir bomba bırakmanın alemi ne? Hem belki yeni gelecek belediye başkanı, senin güdük ve yandaşa yarayan tarım uygulamalarını devam ettirmek istemeyecek? Bu acelenin altında ne yatıyor?Bunları İzmirlilere bir açıklayın da görelim.İhracatçı örgütlerinin önemli kısmı sürekli döviz kurunun daha da artması gerektiğini söylüyor. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu fikrin en azılı savunucularından...Hata Jak Bey'in bu konuda frene bile basmıyor. 20 Aralık 2023'te konuşan Eskinazi, dolar kurunun 40 TL olması gerektiğini söyledi.Arada asgari ücret belirlendi.Jak Bey, 29 Aralık'ta "Bu şartta dolar 68.5 TL olmalı" diye havaya fırladı.Biz de bu köşede Jak Bey'in döviz kuru üzerindeki yüksek beklentilerini zaman zaman eleştirdik.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Jak Bey ve onun gibi "Döviz kuru daha da artsın" diyenlere dün ders gibi bir açıklama yaptı."İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" diyen Şimşek, " 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3.3; reel ihracatımız yüzde 7.1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36.4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır" dedi. Şimşek, ihracatçıya şu öğüdü verdi: "Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür." Bakalım Jak Bey, bu açıklamadan sonra bir şey diyebilecek mi? Jak Bey ve döviz kurunda fahiş artış isteyenler, bunun için harcadıkları eforu işletmelerindeki verimlilik ve markalaşma gibi konulara harcasalar kendileri açısından çok daha iyisini yapmış olurlar. Tamam, tabii ki, döviz kuru da serbest piyasada ne ise o olsun, ancak, Türkiye'de enflasyonu alt üst edecek bir şekilde 68.5 TL gibi rakamları istemek de ne oluyor? Kusura bakmayın ama İzmir'de 25 yıldır gazetecilik yapıyorz ve bu sürede İzmirli firmalar tarafından ihracatta da iş yapacak marka geliştirildiğini bir iki örnek dışında görmedik.Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in emekliliğe ayrılmak isteyen ve bu nedenle hem kıdem tazminatını hem de toplu sözleşmede belirtilen emekliliğe teşvik pirimini almak isteyen işçiye verdiği cevabı dün bu köşede yayınladık. Engin, cevapta, "Belediyemiz personeline maaşları geç ödenmekte, ayrıca emekli olmayı hak eden personel sayısının fazla olması nedeniyle kıdem tazminatlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.Belediyemizin yaşamış olduğu ekonomik sorunlardan dolayı emekliliğe teşvik pirimi ödenmesi başkanlığım tarafından sona erdirilmiştir. Bu nedenle emekliliğe sevk işleminiz gerçekleştirilmiş olup, emekliliğe teşvik piriminin ödenmesi yapılmayacaktır" ifadelerini kullanıyordu.Bu yazımızın ardından dün Sayın Engin, bizi aradı.Bu teşvik primi ile ilgili bir süre koyduklarını ve bu sürenin dolduğunu ifade eden Engin, "O yüzden başvuran çalışanımıza böyle bir ödeme yapmadık.Şu ana kadar zaten 50'ye yakın arkadaşımız bu primdenyararlandı. Bunu sürekli bir şekilde veremeyiz.Ayrıca çalışanımıza şu an hiçbir borcumuz bulunmuyor.200'e yakın personelimiz ayrıldı, hepsinin kıdem tazminatı da son kuruşuna kadar ödendi. Belediyemizin bir mali sorunu yoktur" dedi. Cevap hakkına saygı çerçevesinde bu söylediklerini aktarmış olalım.