CHP ve Soyer’e yakın duayen isimden Dağ övgüsü

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı düğümü hala çözülmezken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ, sahaya hızlı indi.

Dağ'ın Karşıyaka'dan Buca'ya gittiği her yerde özellikle vatandaşlarla kurduğu iletişim ve polemikten uzak üslubu olumlu yankı buluyor.

Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve CHP ile şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakınlığıyla da bilinen Sıtkı Şükürer'le konuştuk dün... İzmir iş dünyasının duayen ismi de Dağ'la ilgili övgüde buldu.

Şükürer, "Dağ'ın köşeli olmayan yumuşatıcı kişiliği, olaylara pozitif yaklaşımı, güler yüzlü oluşu, kutuplaştırmaya uzak bir tavır sahibi olması siyasette özlediğimiz tavırlardan biri. Dağ, bu özellikleriyle İzmir'in dokusuna çok uyumlu bir siyasetçi. ESİAD olarak zaten belediye başkan adaylarını geleneksel olarak her seçimde ağırlıyoruz. CHP'nin adayı da netleşince ESİAD'ın mutat programı çerçevesinde Hamza Dağ'ı da davet edeceğiz. Davete icabet ederse, orada iş dünyası olarak kendisini dinlemekten memnuniyet duyacağız" dedi. Şükürer, "Seçimi kazanır mı bilemiyorum, buna karar verecek olan İzmirlilerdir. Ancak Dağ'ın bu özellikleriyle İzmir halkından önemli bir teveccüh göreceği ve partisinin oy oranlarını artıracağı muhakkak. AK Parti için değerlendirdiğimizde İzmir için en doğru isim olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

CHP'ye yakın bir iş insanından bile böyle övgü dolu sözler geliyorsa Dağ'ın seçim yaklaştıkça İzmir'deki yaratacağı etkinin daha da büyüyeceği anlaşılıyor.

Tugay konvoy talimatı verdi

CHP'de bugünkü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir adaylarının belli olması bekleniyor. Ancak Büyükşehir adayının haftaya kalabileceği de kaydediliyor. Önceki akşam Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda bizim daha önce 'gizli favori' olarak nitelendirdiğimiz Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ekibine "Pazar günü havaalanında karşılanmak üzere büyük bir konvoy hazırlayın" talimatı verdiği haberleri kulisleri hareketlendirdi. Sorduk, hakikaten konvoy talebinde bulunduğu doğruymuş. Hatta konuşma yapmak için platform kurulmasını da istediği kaydediliyor. Adaylığı konusunda güçlü bir sinyal almasa böyle bir talepte bulunmazdı diye düşünüyoruz. Bakalım bugün böyle bir karar çıkacak mı yoksa İzmir Büyükşehir adayının açıklanması haftaya mı kalacak? Bu arada bir diğer gelişme ise, Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılması halinde Karşıyaka Belediye Başkan adaylığına ise şu an Tugay'ın yardımcısı olan Saadet Çağlın'ın getirilmesinin panlandığı kaydediliyor.

Soyer, kızının düğününe çağırmadığı CHP lideri Özgür Özel'i tramvay açılışına getirmek istedi ancak kabul görmedi.

DEM, Soyer'i son anda kurtarır mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin İzmir adayının belirleneceği şu günler için erkene çektiği Çiğli Tramvayı açılışıyla hedeflediğine ulaşamadı. Soyer'in amacı Genel Başkan Özgür Özel'i yarınki törene getirmekti. Ancak, Özel, tramvaya binmedi. Bu arada Tunç Soyer'in adaylık yolunda en büyük hatalarından birinin kızının geçtiğimiz aylardaki düğün töreni olduğu belirtiliyor. 3 ŞART SUNDU

Soyer, bu düğüne destek verdiği dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırmıştı. Hatta, o düğünde Kılıçdaroğlu'nun Soyer'in adaylığını açıklayabileceği şayiaları bile dolaşmıştı. Ancak Soyer, Genel Başkan adayı olan Özgür Özel'i ise davet etmemişti. Özel'in hala "Beni kızının düğününe bile çağırmadı" diyerek Soyer'in bu hareketine kızgınlığını her yerde dile getirdiği kaydediliyor. Soyer'in bu saatten sonra tek şansı DEM Parti... PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti, İstanbul ve diğer şehirlerde ittifak için "İşbirliğimiz ve 5 yılda belediyelerde yapacaklarımızı açık bir şekilde belirleyeceğiz" başta olmak üzere CHP'ye 3 şart sunduğu belirtiliyor. Bu şartlardan birinin de Tunç Soyer'in İzmir'de yeniden aday yapılması olduğu kaydediliyor. Ancak, bu ne kadar "Olmazsa olmazları" bilemiyorum. Bakalım DEM Parti, son anda Soyer'i kurtarabilecek mi? Ancak bizce zor gözüküyor.

İflasa gidişin belgesi çıktı

CHP'nin her seçimde rekor oy aldığı ilçelerden Narlıdere'de Belediye Başkanı Ali Engin'in emekli olmak isteyen ve kıdem tazminatıyla birlikte daha önce toplu sözleşme ile söz verilen 'emekliliğe teşvik primini' almak isteyen işçiye cevabı olay oldu.

Engin, cevap yazısında sözleşme ile söz verdiği teşvik pirimi ile ilgili "Belediyemiz personeline maaşları geç ödenmekte, ayrıca emekli olmayı hak eden personel sayısının fazla olması nedeniyle kıdem tazminatlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Belediyemizin yaşamış olduğu ekonomik sorunlardan dolayı emekliliğe teşvik pirimi ödenmesi başkanlığım tarafından sona erdirilmiştir. Bu nedenle emekliliğe sevk işleminiz gerçekleştirilmiş olup, emekliliğe teşvik priminin ödenmesi yapılmayacaktır" ifadelerini kullanıyor. CHP'nin rekor ay aldığı ilçede ortaya çıkan bu belge, ibretlik...

Sengel Konak adayı mı olacak?

Bu köşede önceki gün ismi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yapılan bir ankette kendi ilçesinde bile seçimi kazanamayacağı yönünde veriler elde edildiğini aktarmıştık. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in desteklediği Sengel'in Büyükşehir adaylığı algısı üzerinden İzmir'de merkez bir ilçeye 'yamanmaya' çalışıldığı yönündeki kanaatimizi iletmiştik. Son gelen bilgi Sengel'in Konak'tan aday yapılacağı yönünde...