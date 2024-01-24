Filiz Hanım’ı merkez ilçeye yamama taktiği

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi gündemde olan isimler arasında Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de 'kadın aday' formülü üzerinden dile getiriliyor. Bunu biz de daha önce yazdık. Sengel de açıklama yapıp verilen her göreve evet diyeceğini söyledi. Sengel'i bu yolda en çok destekleyenlerden başında CHP Sözcüsü Deniz Yücel geliyor.

Elimize şimdi Bilgin Araştırma isimli bir kuruluşun Selçuk'ta yaptığı ve ilginç sonuçları olan bir kamuoyu araştırması geçti. Ankete göre, Filiz Hanım'ın bırakın Büyükşehir'i Selçuk'ta bile seçimi kazanması tehlikede gözüküyor. Bu anketin sonucuna göre ilçe halkında Şengel'le ilgili açık bir memnuniyetsizlik gözüküyor. İlçesinde bu durumda olan bir başkanı, herhalde Büyükşehir'e aday gösterecek kadar kimse aklını kaybetmemiştir. O yüzden, Yücel ve arkadaşlarının kendi ilçesinde bile seçilmesi zor olan Filiz Hanım'ı Büyükşehir adaylığı algısı üzerinden merkez bir ilçeye kaydırmaya çalıştığı yönünde kulislerde konuşulan söylentilere biz de hak vermeye başladık.

Hamza Dağ doğru adımlarla başladı

İyi Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan ilk parti oldu ancak kendi içinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir arpa boyu yol alamadı. CHP'de hala adaylık kaosu sürerken AK Parti ve Cumhur İttifakı da Hamza Dağ'ı İzmir adayı olarak açıkladı. Dağ, kısa sürede bir hayli mesafe aldı. İşe doğru adımlarla başladı. İlk önce CHP'de hiçbir aday adayının aklına gelmeyeni yaparak İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Ardından da Kemeraltı'nda halkla iç içe oldu.

KONUT PROJESİ

Dağ'ın bir diğer doğru adımı da işe İzmir'e özel konut projesi açıklayarak attı. İzmir'de bugün en önemli sorunların başında yüksek kira ve ev fiyatları geliyor. Dağ, "Bu kentte yaşayan insanlara belediye aracılığıyla konut imkânı sağlamak istiyoruz. Sadece İzmir'de ikâmet edenlerin faydalanacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi. Eski Başkan Burhan Özfatura zamanında yapılan Evka projeleri olmasa bugün kentteki barınma sorunu kim bilir ne halde olurdu. Eğer Dağ da seçilir ve Evka'lar gibi dev konut projeleri yaparsa İzmir'deki sorun hafifler. İzmir'e çılgın projelerden önce böyle vatandaşı doğrudan ilgilendiren projelerden bahsetmek gerekiyor.

Siyasetin konuştuğu foto: Narcissus Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, hafta sonu Karaburun'da ilçe belediyesinin düzenlediği Nergis Festivali'ne katıldı. Festival çerçevesinde fotoğraf çektirmek isteyenler için Yunan mitolojisinde bir kahraman olan ve Nergis çiçeği isminin dayandığı Narcissus'un suda kendi yansımasını görüp kendisine aşık olması efsanesini anlatan bir tablo oluşturuldu. Buraya gelen kişiler kafasını bırakılan boşluğa yerleştirerek Narcissus gibi fotoğraf çektiriyordu. İşte bu panonun yanına geldiklerinde Neptün Soyer'in isteği üzerine Tunç Soyer de bu fotoğrafı çektirdi. Soyer'e Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da eşlik etti. Soyer'in narsist kişilik bozukluğunun isim kökenini de oluşturan Narcissus'a dönüştüğünü gösteren fotoğraf, İzmir siyaset gündemininin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir de şu var... Soyer, aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmamasına rağmen son günlerde belediyenin kasasından paraları bol bol dağıtmaya başladı. 31 Mart'ta göreve yeni bir başkan geldiğinde, bu para savurmaları neticesinde en az 2 yıl iş yapamaz hale gelecek. Bu durum da Soyer'de Narcssus'a benzer bir şekilde,"Ben varsam her şey var. Ben yoksam, batsın Büyükşehir Belediyesi" anlayışı olduğunu göstermiyor mu?

Çift çakarlı ittifak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce'nin, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la ilişkisiyle ilgili yazılarımız yankı buluyor. Gölge patron konumundaki Akdoğan, Gökce'ye her türlü desteği veriyor. Bir kaynağımız geçtiğimiz günlerde Ankara'dan İzmir'e gelirken Akdoğan ve Gökce'nin de uçağın en ön sırasında oturduğunu aktardı. İkili İzmir'e inince Akdoğan'ın Arkara'dan getirttiği ve üzerinde iki çakar olan 06 AKD ... plakalı bir araçla İzmir merkeze doğru yola çıkmışlar.

Belki de bugünlerde 'sosyal konut' projesi açıklayan Gökce'nin 'sekreter' maaşıyla Narlıdere'de yaptırdığı ikiz villalara gitmişlerdir. Bu arada Akdoğan'ın önceki gün Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın aldığı bir ödülle ilgili yaptığı bu paylaşım dikkatimizi çekti. CHP lideri Özgür Özel, el pençe divan durmuş Akdoğan ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, 'ağa' gibi duruyorlar. Burada "CHP'nin ağaları biziz, Özel ise, bir kukla" mesajı mı vermeye çalışıyor.

YÜKSEL DURMUYOR!

Alaattin Yüksel... Gelmiş 73 yaşına... Hala "En yakın arkadaşım Aziz Kocaoğlu'nu, Ahmet Piriştina 2004'te yaşamını yitirince ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirdim. Benim neyim eksik? Ben de bu duyguyu tatmalıyım" deyip CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için yapmadığını bırakmıyor. En son büyük ihtimalle parasını verip ulusal TV kanallarında bile boy gösterdi. DİSK'i falan ziyaret ediyor. "Adayım" deme cesaretini gösteremiyor ama aday yapılması için de her türlü mesajı veriyor. Yüksel'i görünce insanoğlunun ihtirasının sınırı olmadığı gerçeğini görüyoruz.