Biz ne dediysek o!

CHP'de dananın kuyruğu koptu.Genel Başkan Özgür Özel, dediğini yaptırdı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için kurultayda 'değişime' destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gösterilmesini sağladı. DEM Parti'nin desteği ve son anda CHP'nin eş Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasını düzeltme çabaları İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut başkanı Tunç Soyer'i kurtarmaya yetmedi. 2019'da seçilir seçilmez tarihi Şato binasına taşınarak skandallar dönemini başlatan ve görev sürecinde bir çok skandala imza atan Soyer'in dönemi kapandı. Bu köşeyi takip edenler için Soyer'in gidişi de Tugay'ın aday yapılması da sürpriz olmadı. Bu köşede 20 Aralık 2023'te "Abbas yolcu" başlığını atarak Soyer'in gidiş sürecinin başladığını yazdık. 22 Aralık 2023'te kaleme aldığımız yazıda da Tugay'ın, Özgür Özel'in kafasına en çok yatan aday olduğunu vurguladık. Geçtiğimiz 10 Ocak'ta ise, "Gizli favori Tugay" diyerek Cemil Bey'in gelmekte olduğunu duyurmuş olduk.CHP Genel Merkezi, İzmir'deki bu süreci baştan beri kötü yönetti. Bugüne kadar beklenmesi ve adayın bir türlü belirlenememesi CHP İzmir örgütünü eritti, tüm enerjisini bitirdi. Tugay'ı, çok zor bir seçim süreci bekliyor. Bir kere İzmir İl Yönetimini ve ilçe yönetimlerinin büyük bölümünü Soyer ve adamları belirledi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, dün PM'ye Soyer lehine gizli baskı yapmak için İl Yönetim Kurulu'nu Ankara'ya götürdü. Hatta gün ortasında sinirlenip Genel Merkezi terk ettiği haberleri geldi.Aslanoğlu, süreç içerisinde Soyer'e açık destek verdi. Bu durumda Tugay, bu il ve ilçe yönetimleriyle nasıl yol alacak? Bu iki kutuplu birliktelik, İzmir'de seçim sürecinde büyük handikap olur. Bu saatten sonra İl yönetimi ve bazı ilçe yöneticilerini görevden alsalar, yerine kimi koyacaklar da bu seçim sürecini organize edecek?Bir de Soyer'in tekrar aday gösterilmemesi ve üzerine de 30 ilçeden mevcut sadece Dikili, Seferihisar ve Selçuk'takiler hariç tüm ilçe belediye başkanlarının değiştirilmesi CHP'nin bu dönemki başarısızlığı da kabul etmesi anlamına geldi. CHP, kendi belediye başkanını ikinci dönem aday göstermeyerek İzmir'e doğru düzgün hizmet edemediğini itiraf etmiş oldu. Tugay, bu algının üzerinden nasıl gelecek? CHP ve Tugay, bu durumda seçim kampanyasını ne üzerine kuracak? Büyükşehir'in 5 yıllık icraatlarını sahiplenseler ve övseler karşılarına "E o zaman niye Soyer aday gösterilmedi" sorusu çıkacak. Belediyenin hizmetlerinin yetersizliğini vurgulasalar, bu defa da "Belediyede yine sizin partiniz iktidarda değil miydi?" sorusu ile yüz yüze gelecekler.O yüzden aday belirleme süreci bitse de CHP'de İzmir özelinde büyük hasar bıraktı. Birbirine girmiş, çok kutuplu hale gelmiş CHP İzmir Örgütü ne derece motive edilecek ve sahada çalıştırılacak büyük bir soru işareti. Oysa AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, arkasındaki teşkilat gücüyle çalışmalarını günler öncesinden başlattı ve bir hayli mesafe aldı. CHP'yi bu seçim sürecinde çok zor günler bekliyor.