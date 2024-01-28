İzmir’de sürprizlere açık bir seçim

CHP, yerel yönetimlerinde iktidar olduğu İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayını hala belirleyemedi. Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında ya 5 yıllık icraatlarıyla CHP'nin kendi memnuniyet anketlerinde bile çakılan mevcut Başkan Tunç Soyer ya da düşük profilli isimlerden biri aday yapılacak. İyi Parti'de ise, Prof.Dr. Ümit Özlale aday olarak aylar öncesinden açıklandı. Ancak, Özlale, parti içi sorunlar nedeniyle doğru düzgün bir seçim çalışması yapamadı, yapacabilecek gibi de durmuyor.

CUMHUR'UN GÖVDE GÖSTERİSİ

Bu süreçte AK Parti ve Cumhur İttifakı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hamza Dağ'ı açıkladı. İttifakın İzmir'in 30 ilçesinde belirlediği belediye başkan adayları dün Halkapınar Salonu'nda coşkulu bir törenle tanıtıldı. AK Parti ve MHP, bu törenle adeta gövde gösterisi yaptı. AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı başta olmak üzere teşkilat yöneticileri, başarılı bir sınav vererek görkemli bir tören organizasyonuna imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende verdiği "31 Mart'ta İzmir'in çilesi bitecek. İzmir kimsenin tekelinde değildir. İzmir'in kendini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına ben yürekten inanıyorum" mesajıyla, kentte önceki seçimlerden daha yüksek bir oy oranına ulaşıp Büyükşehir ve ilçelerde ipi göğüsleme isteklerindeki kararlılığı ortaya koydu.

Erdoğan'ın, körfezdeki kokunun belediye tarafından kimyasallarla bastırılmaya çalışıldığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmadığını belirtmesi kent gündeme damga vuran açıklamalar oldu.

SÜRPRİZLERE AÇIK OLACAK

Dün törenin yapıldığı spor salonunda katıldığımız A Haber canlı yayınında da belirttik. Bu seçim, İzmir'de büyük sürprizlere açık. CHP, belli ki, güçlü bir aday gösteremeycek. Cumhur İttifakı'nın ise, teşkilatta gençlik kollarından gelerek milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yerine getiren ve İzmir'de de karşılık gören Hamza Dağ gibi bir Büyükşehir adayı var.

Dağ, CHP'nin kalesi olan Karşıyaka gibi birçok ilçede bir araya geldiği halkta olumlu bir karşılık buluyor. Dağ'ın polemikten uzak yapıcı tavrı ve İzmir'in sorunlarının çözümüne odaklı seçim çalışmalarına geçtiğimiz günlerde de bu köşede yazdığımız gibi CHP ve Soyer'e yakın isimler bile alkış tutuyor. Ayrıca, Konak'ta aday yapılan İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak üzere 30 ilçe adayı da iddialı isimler.

Diğer yandan Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerinde kazandığı Kınık, Bergama, Kiraz ve Bayındır'ın yanı sıra dönem içinde iktidara geldiği Menemen'deki belediye başkanlarıyla başarılı bir bir performans sergiledi. İttifak, 2019'daki yerel seçimlerde Torbalı, Menderes, Beydağ, Kemalpaşa, Buca, Foça, Çeşme, Seferihisar, Gaziemir, Ödemiş ve Tire'de ise, yüzde 40'ın üzerinde oy almış ve seçimleri az farkla kaybetmişti. Teşkilatın içinden gelen adaylarla bu ilçeler 31 Mart'ta CHP'nin elinden uçup gidebilir.

SÜPER LİG HEDEFİ SÜRMELİ

Sevgili İzmirliler...

İzmir, tarihinin en kritik seçimlerinden birine girecek. Maalesef son 25 yılda uygulanan yanlış politikalar daha doğrusu hizmet yoksunluğu nedeniyle İzmir büyük kan kaybetti. Anadolu'da birçok il İzmir'le arayı kapattı. Bursa, bu gidişle İzmir'i orta vadede geçip 3. büyük kent olursa şaşırmamak lazım.

O yüzden bu seçimde İzmirliler tarihi bir karar verecek. Ya İzmir'i hakettiği hizmetlere kavuşturacak adayı seçeceğiz ya da İzmir'de yine ideolojik veya ön yargılı bir seçimle yine iş bilmezliğe pirim vermeye devam edeceğiz. Birincisini seçtiğimiz takdirde İzmir, süper lige tekrar dönebilir. Ancak ikincisini seçersek, bırakın süper ligi küme düşmemiz büyük ihtimal... İzmir'in artık geriye değil ileriye gitme vakti geldi...