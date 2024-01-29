Özel ‘Tugay’ diyor Soyer direniyor

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusundaki düğüm çözülüyor. Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısında dananın kuyruğu kopacak. Ancak, son saatlere girilmesine rağmen adayın kim olacağı konusundaki belirsizlik bir türlü sona ermedi. Genel Başkan Özgür Özel, kendisine değişim sürecinde destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak için bastırıyor. Tugay için adeta gövdesini ortaya koyuyor. Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, tüm imkanlarını seferber ederek potada olmaya çalışıyor. Soyer, önceki günkü Çiğli Tramvayı açılışında iktidarı eleştiriyormuş gibi yaparak kalabalığa söylediği "Benimle birlikte direnmeye var mısınız?" sözleriyle üstü kapalı olarak parti içinde kendisini tekrar aday yapmak istemeyenlere mesaj verdi. Soyer, DEM Parti'nin kendisinin adaylığına verdiği destek üzerinden son ana kadar direnmeye çalışıyor.Bizlere dün çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de sürekli temas halinde. İstanbul'da seçimi kazanabilmek için DEM Parti'nin desteğine muhtaç olan İmamoğlu da iddiaya göre Soyer'in adaylığına bu açıdan sıcak bakıyor. Çünkü, DEM Parti destek vermezse ve İmamoğlu seçimi kaybederse siyaseten büyük yara alacak.Ancak, Özgür Özel, tabiri yerindeyse Nuh diyor peygamber demiyor. İzmir'de Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Çeşme gibi ilçelerdeki belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun mesai harcayan yakın arkadaşı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Özel'i etki altında bırakıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık 45 milyar dolarlık bütçesiyle birilerinin iştahını kabartıyor.Diğer yandan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi de işin içine girdi. Kılıçdaroğlu'nun son MYK'da görev verdiği eski Milletvekili Eren Erdem, önceki akşam bir paşlaşımda bulundu ve "Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir!" diyerek Cemil Tugay'ı geçmişte bir şirkete belediye tarafından yasal olarak bir arsa hissesi satılması üzerinden karalamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu ekibinden başka isimler de benzeri suçlamalarla Tugay'a saldırı başlattı.Eren Erdem gibilerinin operasyonlarını görünce insanın midesinin bulanmaması mümkün değil. Eren Erdem dediğimiz kişi, Tunç Soyer'den yıllarca Büyükşehir Belediyesi şirketleri yönetim kurulu üyesi olarak kente doğru düzgün gelmeden maaş almış bir isim. Şimdi bu gerçeği bildikten sonra bu kişinin bu yaptığı operasyona kim inanır?Yasal sınırlar içerisinde yapılmış bir arsa satışı üzerinden yapılan algı operasyonuyla Tugay'ın Büyükşehir adaylığı engellenmeye çalışılıyor.Şimdi Özgür Özel "Cemil Tugay" konusundaki ısrarını sürdürürse Parti Meclisi'nde bir kapışma yaşanır mı? İşte bu konuda bir takım senaryolar konuşuluyor. İddiaya göre İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 60 kişilik PM'deki sandalye sayısı 40-45 civarında.İşte Özgür Özel, Tugay konusunda İmamoğlu ve buna karşı çıkanları ikna edemezse PM'de bir tartışma çıkabileceği belirtiliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in isminin de PM'den 32 oyla geçebildiği yönündeki haberler de dikkate alındığında böyle bir tartışmada Özel'in istediği Tugay isminin PM'den kolay geçmeyebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.Tabii, son dakika pazarlıkları ne gösterecek şu an için bilemiyoruz.Belki, Özel, İmamoğlu'nu ikna edecek ve Tugay'ın ismi PM'den de güle oynaya geçecek ya da ibre, kadın aday kontenjanından Selçuk Belediyesi'nin başarısız başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel gibi bir isme dönecek.Bir de bulanık suda balık avlamaya çalışanlar var. Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun dün Ankara uçağında olduğu yönünde bilgiler geldi. Kocaoğlu'nun kadim dostu olan İl eski Başkanı ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in Büyükşehir adaylığını istiyor gözükse de fırsatını buldu mu "Bari beni aday yapın" diyebileceği kulislerde konuşuluyor.Öte yandan "İzmir'de Tunç Soyer bir dönem daha mutlaka devam etmeli" diyen Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da ortalarda yok.Bakan'ı tanıyanlar onun da bulanık sudan aday olarak çıkmayı beklediğinin çok büyük bir ihtimal olduğunu öne sürüyor.Bakalım, bugün CHP Genel Merkezi'nde ipi göğüsleyen kim olacak?AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in dilinden konuşuyor. Yıllardır İzmir'de CHP'nin yaptığı algı siyasetine karşı dururken diğer yandan yapıcı mesajlar veriyor. Dağ, son olarak seçim şarkısı ve klibi yayınladı. Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın 90'lı yıllarda yayınlanan "Sevdik sevdalandık" şarkısı ve klibi üzerinden hazırlanan çalışmada sıcak mesajlar veriyor.En önemlisi de dinleyenlere 'karamsarlık' değil 'neşe' aşılanıyor.Şarkıda yer alan "Sevdik, sevdalandık, biz İzmir'e bağlandık, artık ayrı gayri, olmaz olmaz, duysa, alem duysa, dert etme çözüm burda, artık başarabiliriz olacak olacak" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor. Şarkının klibinde İzmir'in simge yerlerinde İzmir'in başta gençleri olmak üzere çeşitli kesimlerinden insanlara yer veriliyor ve İzmir sevgisi işleniyor. Bazı sahnelerde Dağ da yer alıyor. AK Parti'de yıllardır Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Hamza Dağ, seçim süreçlerinde partisi adına böyle bir çok çalışmaya imza attı.İzmir'deki bu seçim şarkısı ve klibi de Dağ ve ekibinin 'usta işi' diyebiliriz.