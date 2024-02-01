“90 dakika” ile 90’dan vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönem İzmirli'ye karşı en büyük kötülüklerinden biri, toplu taşımada 90 dakika içinde ikinci ve sonraki binişlerin ücretsiz olduğu uygulamanın kaldırılması oldu.İzmirliler, bu uygulamayla büyük avantaj sağlıyor ve özellikle dar gelirli vatandaşlara bir katkı sunulmuş oluyordu.Ancak Başkan Tunç Soyer, tüm eleştirilere rağmen bunu kaldırdı. Bunun yerine 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirim uygulaması getirildi.İşte şimdi AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 90 dakika uygulamasını geri getireceklerini dün müjde olarak açıkladı. Bizce Hamza Dağ, futbol tabiri ile söylersek bu vaatle adeta topu 90'a vurdu. Çünkü, halkı doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konuyu gündeme getirmiş oldu.Dağ, öte yandan, "Bizi polemikler içinde görmeyeceksiniz.Biz sadece İzmir'e dair heyecanımızı, İzmir'e dair coşkumuzu ve hizmet heyecanımızı konuşacağımızı ifade ettik. Böyle de devam ediyoruz.Kendi gündemimize bakıyoruz" açıklamasında da bulundu. İzmir olarak sert polemikler üzerinden yapılan siyaset yerine kentin ve İzmir'in ihtiyaçlarının konuşulduğu siyaset ortamını özlemiştik. Umarız, CHP kanadı da algı operasyonları üzerinden değil bu şekilde kentin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir kampanya yürütür ve kazanan İzmir olur.CHP'de İzmir adayları tartışılıyor.Tabii ki tartışılacak...Saç baş yoldurtacak birçok isim var. Ancak, bu adaylarla ilgili en son konuşması gereken kişiler, aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanlardır.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal isyan ediyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de "Aday gözden geçirilsin" diyor.Yahu ne koltuk düşkünüymüşsünüz arkadaş! Siz hangi özelliğiniz nedeniyle aday yapışmıştınız ki şimdi aday yapılanlara itiraz ediyorsunuz?Sandal, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ın köylüsü ve akrabası olduğu için aday yapıldı. Oran'ı eski Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan aday göstertti.Senelerdir görev yapan İnce de geçtiğimiz dönem aday gösterilmesini sağlayan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından bu kez çizildi. Oturun oturduğunuz yerde beyler... CHP üyeleri adayları tabii ki eleştirebilir ama siz eleştiremezsiniz. Hakkınız yok.CHP lideri Özgür Özel'in en yakın arkadaşı olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sağ olsun İzmir'de bu seçimde de aday belirleme sürecine damgasını vurdu. Geçtiğimiz seçimde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın aday gösterilmesinde etkili olmuştu. Bu seçimde de Malatya'dan hemşerisi iki ismi, aday yapmayı başardı. Birincisi Güzelbahçe'de Mustafa Günay...Urla'dan aday adayı olan Günay, Ağbaba'nın torpiliyle yıllarca başkan yardımcılığı yaptığı Güzelbahçe'de belediye başkan adayı yapıldı. Diğeri ise, Çiğli'den gösterilen ve CHP'nin kentte en çok tartışılan adayı olan Uygar Yıldırım... Yayınladığı ilginç videolarla konuşulan Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Ağbaba'yı tanıdığını ancak adaylığında bir etkisi olmadığını söylemiş. Tabii kimse 'Yoğurdum ekşi' demeyceği gibi bir aday da "Bana torpil yapıldı" demez... Ancak, kendisinin Ağbaba'nın İzmir'deki özel işlerini takip ettiği, İzmir'e geldiğinde Ağbaba'yı havalimanından alıp şehirde gideceği yerlere götürdüğü de biliniyor. Yani o inkar etse de biz bu konuda söylediğine inanacak kadar saf değiliz!CHP'nin İzmir adaylarıyla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Birçok belediyede, başka ilçelerde yaşayan ve oralarda adaylık başvurusu yapanların aday gösterilmesi doğal olarak hem partililerden hem de halktan tepki görüyor. Gündemdeki bu isimlerin yanı sıra bizim de dikkatimizi Balçova adayı Onur Yiğit çekti. Balçova'da birçok özel sağlık kuruluşunun sahibi olan Yiğit, aynı zamanda Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi çıktı. Biliyorsunuz TÜSİAD, 'patronlar kulubü' olarak nitelendirilir.AK Parti iktidarı öncesinde, hükümet düşürüp hükümet kuran TÜSİAD şimdi o gücünü kaybetmiş olsa da hala patronlar kulübü olmayı sürdürüyor. Yani Balçova'da sosyal demokratlığı ve CHP'nin isminde yer alan 'halkçılığı' da 'patronlar kulübü' üyesi bir patron yapacak. Bir de ilçedeki söylentiden bahsedelim. Onur Yiğit ve CHP eski Milletvekili olan babası Ali Yiğit'in ilçede birçok işletmesi ve bir çok arsası da var. Vatandaş ve partililer arasında "Onur Yiğit, bu arsaları imara açmaya, işletmelerini büyütmeye geliyor" söylentileri dolaşıyor. Tabii, bunu bilemeyiz ancak öğrendiğimiz kadarıyla üniversite hastanesi karşısındaki büyük arsaları zaten sağlık turizmi imarlı alanda kalıyor.Yani imarı var. Onu da belirtmiş olalım.CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Genel Başkanın basınla ilgili başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tartışmalı icraatları nedeniyle bu görevinden alınmıştı.Ardından partide Özgür Özel ile yaşanan değişim ile Özkan kalın bir çizik yemişti.Çünkü CHP siyasetini yakından takip edenler çok iyi bilir ki, Özgür Özel, Tuncay Özkan'ı hiç sevmez...Biz de bu süreçte kentte pek sevilmeyen bir isim olan Özkan'ın İzmir'in yakasından düşeceği konusunda umutlanmıştık.Ancak nerede? Tuncay Efendi, İzmir'i bir türlü rahat bırakmıyor. Kendisi genel başkan yardımcısıyken, 2019 yerel seçimlerinde 3 ilçede kendisine yakın 3 ismi aday yapmıştı. Bu 3 ilçe üzerinden saltanat sürmüştü.Şimdi ise, kendisine bu imkan verilmediği için belirlenen adayları eleştirmeye kalkan bir açıklama yaptı.İzmir adaylarıyla ilgili siyasi cinayet benzetmesi yaparak, "Rezil olunur" dedi.Haklılık payı olabilir ama yine de insana sorarlar, "Sen yaparken iyiydi, şimdi mi kötü oldu?" diye...